Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi Metsäteollisuuden torstaisen työehtoratkaisun tarkoittavan merkittävää muutosta.

Metsäteollisuus kertoi torstaina irtisanoutuvansa yleisistä työehtosopimuksista. Jatkossa se sopii työehdoista vain yhtiöiden ja työntekijöiden välillä.

Marin osallistui torstaina EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä. Marinilta kysyttiin kokousta seuranneessa tiedotustilaisuudessa, onko hän huolissaan siitä, että Metsäteollisuuden päätös saattaa lähteä romuttamaan koko suomalaista työehtojärjestelmää?

”En tekisi vielä yksittäisestä ratkaisusta näin pitkälle meneviä tulkintoja. Siellä on olemassa olevat sopimukset ja uskon että osapuolet tulevat hakemaan seuraavien kuukausien ja vuoden aikana niitä mahdollisuuksia, joilla sopimusjärjestelmää voidaan ylläpitää”, Marin vastasi.

”Täysin sopimuksettomaan tilaan ajautuminen olisi erittäin ongelmallista, joten uskon että eri toimijoilta löytyy halua löytää ratkaisuja. Kyllähän tämä on aivan merkittävä muutos, mikä nyt on edessä. Täytyy luottaa siihen että ratkaisuhalukkuutta löytyy, koska tilanne on hankala ja tarvitsisimme näkymää myös tulevaisuuteen joka on vakauttava.”

Aiemmin torstaina Marin sanoi, ettei ole saanut etukäteen tietoa Metsäteollisuuden aikeesta lopettaa koko alaa koskevista yhteisistä työehtosopimuksista neuvotteleminen.

Marin kertoi Twitterissä toivoneensa metsäalalta ”aitoa yhteishenkeä isänmaan puolesta kriisin keskellä”.

”Metsäteollisuuden tämänpäiväinen ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä.”

Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Marin korosti, ettei hallitus ole työehtosopimusten neuvotteluosapuoli. Hän toivoi, että jatkossakin löytyy tapa, jolla asioista voidaan ”sopia rakentavasti” ja työrauhaa turvaavasti. Marinin mielestä vakaa tulevaisuusnäkymä on erityisen tärkeä nyt koronaviruskriisin keskellä.

Toivomme, että tulevaisuudessakin löytyy tapa, joilla asioista voidaan sopia rakentavasti ja saamme turvattua työrauhaa ja saamme luotua sellaista vakauden näkymää tulevaisuuteen, jota me kipeästi tämän erittäin vakavan kriisin keskellä tarvitsemme, ehkä nyt enemmän kuin pitkään pitkään aikaan.

”Hallituksella on omat tavoitteemme monien työelämäkysymysten edistämisessä, kolmi- ja kaksikantainen neuvottelu on aivan keskiössä. Toivon etteivät uutiset joita saimme lukea metsäteollisuuden ratkaisusta eivät vaikeuta näitä neuvotteluita”, Marin sanoi.

”Nyt kaivattaisiin vakautta ja näkymää siihen, että asioihin halutaan löytää sopimusteitse ja neuvotteluteitse ratkaisu. Meillä on myös tämä paikallisen sopimisen kokonaisuus, joka on hallitusohjelmaankin kirjattu ja jota yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa pyritään viemään eteenpäin. Toivon, että uutiset ja viestit, joita olemme lukeneet, eivät entisestään lukkiuta tilanteita, aiheuta sellaista tilannetta joissa ei päästä asioiden osalta etenemään.”

Oikaisu 2.10. kello 14.08: Jutussa Marinin oli aluksi tulkittu tarkoittavan ”merkittävää muutosta” koskevilla puheillaan työmarkkinoita laajemmin. Todelisuudessa hän puhui nimenomaan Metsäteollisuuden tilanteesta.