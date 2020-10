Pandemia-aikana vaaleja on järjestetty onnistuneesti esimerkiksi Etelä-Koreassa, Italiassa ja Puolassa. Suomi hakee kuntavaaleihin mallia muualta.

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18. huhtikuuta 2021.­

Ensi kevään kuntavaalit aiotaan järjestää koronaviruksen kannalta turvallisesti, ajallaan ja nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

”Aiomme suunnitella vaalit sillä tavalla, että äänestäjien olisi turvallista äänestää ja myös vaalivirkailijoiden olisi turvallista olla ottamassa vastaan äänestyksiä”, sanoo oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

Oikeusministeriö on tällä viikolla lähettämässään kirjeessä ohjeistanut kuntia ottamaan turvavälien pitämisen huomioon, kun ne pohtivat äänestyspaikkojen määräämistä. Tilojen tulisi olla sellaisia, joissa välejä pystytään pitämään.

Kunnille ei ole vielä annettu muita konkreettisia ohjeita. Oikeusministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laativat niitä yhdessä syksyn aikana.

Vaaleja on järjestetty onnistuneesti koronavirusaikana esimerkiksi Etelä-Koreassa, Italiassa ja Puolassa. Vaalijohtaja Jääskeläisen mukaan niitä on seurattu ministeriössä.

Ratkaisut ovat todennäköisesti samantapaisia kuin muualla: esimerkiksi turvavälejä sekä käsidesin ja mahdollisesti kasvomaskien käyttämistä.

Suomessa on Jääskeläisen mielestä hyvät valmiudet järjestää vaalit epidemian aikanakin. Vaalilaki on joustava.

”Meillä on yksi vaalipäivä ja seitsemän ennakkoäänestyspäivää. Meillä on myös kotiäänestysmahdollisuus. Samoin laitoksissa pystytään äänestämään.”

Kotonaan saavat äänestää sellaiset ihmiset, joiden liikkumis- tai toimintakyky on rajoittunut niin, että he eivät pääse äänestyspaikalle. Jääskeläinen kuitenkin korostaa, että äänestyspaikalle meneminen on edelleen kaikille pääasiallinen tapa äänestää.

Postiäänestystä tai muuta uutta tapaa etä-äänestää ei ole harkittu. Jääskeläisen mukaan muutos olisi niin merkittävä, että puoli vuotta ei riittäisi sen toteuttamiseen.

”Nyt lähdetään siitä, että vaalit toimitetaan ajallaan ja nykyisen lainsäädännön puitteissa.”

Vaalien siirtämistäkään ei ole harkittu, mutta tilannetta seurataan.

”Jos meillä olisi esimerkiksi ollut kuntavaalit tämän vuoden huhtikuussa, oma näkemykseni on, että ne olisi pitänyt silloin siirtää eteenpäin”, Jääskeläinen sanoo mutta korostaa, että nyt tilanne on toinen.

Jääskeläisen mukaan ministeriöllä ei ole käytössään mitään hahmotelmaa tautitilanteesta huhtikuussa.

”Ei auta muu kuin seurata tilannetta ja valmistautua siihen, että se voi olla huhtikuussa minkälainen vain. Sitä ei tiedetä.”

Miten mahdollinen taudin uhka vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen?

”Jos ja kun onnistumme siinä, että voimme yhteistyössä kuntien kanssa tehdä nämä vaalijärjestelyt sellaisiksi, että ihmiset voivat turvallisin mielin lähteä äänestämään, en usko, että sillä on ainakaan mitään negatiivista vaikutusta ihmisten äänestysaktiivisuuteen”, Jääskeläinen sanoo.

Yksi tämän syksyn tärkeistä asioista on myös sen suunnittelu, miten vaalien turvallisuudesta viestitään äänestäjille. Mukana on oikeusministeriön lisäksi THL ja viestinnän ammattilaisia.