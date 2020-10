Alipalkkauksen kriminalisointia vastustavat vetoavat jo olemassa olevaan lainsäädäntöön ja pelkäävät, ettei kriminalisointi puuttuisi varsinaiseen ongelmaan. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmällä ei ole vielä kantaa asiaan.

Palkka jäi kauaksi luvatusta tai sitä ei maksettu lainkaan.

Helsingin Sanomat on kertonut tällaisesta ulkomaalaisten työntekijöiden laajasta hyväksikäytöstä tänä ja viime vuonna. Myös Yle kertoi hiljattain vastaavista tapauksista.

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä, heikkoja työoloja ja alipalkkausta on tapahtunut esimerkiksi ravintola- ja siivousalalla sekä marjanpoimijoiden ja rakennusalan työntekijöiden keskuudessa.

Maanantaina pääministeri Sanna Marin (sd) listasi Twitterissä välineitä ”riistotalouden” lopettamiseksi. Yhdeksi työkaluksi, joka ”on otettava käyttöön” Marin nimesi alipalkkauksen kriminalisoimisen.

Käytännössä alipalkkauksen kriminalisoiminen tekisi alipalkkauksesta laitonta, jolloin siihen syyllistyvä työnantaja olisi teosta rikollisoikeudellisessa vastuussa. Asia on ajankohtainen, sillä työ- ja elinkeinoministeriössä on työryhmä, jossa pohditaan parhaillaan uusia keinoja alipalkkaukseen puuttumiseksi.

Marinin esiin nostama alipalkkauksen kriminalisointi ei ole uusi ehdotus. Sitä on ajettu esimerkiksi ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:ssa jo ainakin pari vuosikymmentä. Ehdotusta kannattavien mukaan kriminalisointi antaisi oikean viestin asian vakavuudesta.

”Se puuttuisi Suomen kannalta häpeälliseen asiaan”, sanoo SAK:n päälakimies Timo Koskinen.

Ehdotusta vastustavat taas painottavat jo olemassa olevaa rikoslakia – esimerkiksi pykäliä, jotka kieltävät työsyrjinnän ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi vuonna 2014 vastauksessaan kriminalisointia koskevaan kirjalliseen kysymykseen, että alipalkkauksen vakavat muodot on jo nykyään kriminalisoitu. Henriksson myös painotti, että rikosoikeutta käytetään viimesijaisena keinona.

”Tämänkään vuoksi ei ole perusteltua, että alipalkkausta käsiteltäisiin lähtökohtaisesti rikosasiana”, Henriksson totesi.

SAK:n Koskisen mukaan nykyiset rikoslain säädökset ovat kuitenkin riittämättömiä.

”Ne ovat tutkinnallisesti ja todisteiden kannalta varsin haastavia. Työsyrjinnässä on esimerkiksi osoitettava erikseen syrjintä. Jos alipalkkaus on kriminalisoitu, silloin riittää pelkästään se, että on maksettu työehtosopimuksen minimiä tai muuten pätevyyden edellyttämää pienempää palkkaa.”

Yksi arvostelijoiden huolista on se, että alipalkkauksen kriminalisointi johtaisi tilanteisiin, joissa tavanomaisia palkkariitoja alettaisiin käsitellä rikosoikeudellisen prosessin kautta. Tätä pelkää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioiden johtaja Ilkka Oksala.

Mikäli työnantaja ei maksa yleissitovan työehtosopimuksen tai solmitun työsopimuksen mukaista palkkaa, asia käsitellään nykyisin pääasiassa työnantajan ja työntekijän välisenä riitana.

”Meidän viesti on se, että keskitytään nyt varsinaiseen ongelmaan eli suoranaiseen sortoon työelämässä ja etsitään siihen keinot, mutta ei tämän varjolla kriminalisoida työehtosopimusten tulkintoja. Silloin kävisi niin, ettei tehdä oikealle ongelmalle yhtään mitään ja rajallisia resursseja kohdistettaisiin täysin väärällä tavalla.”

Oksalan mukaan ongelma on valvonnan ja poliisien resurssien puutteessa. EK kannattaa sitä, että työvoiman hyväksikäytöstä saisi myös nykyistä huomattavasti kovemmat rangaistukset.

Jos alipalkkauksen kriminalisointiin päätettäisiin ryhtyä, ensiksi olisi ratkottava työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Katariina Tirrin mukaan se, mitä alipalkkaus itseasiassa tarkoittaa. Millaisissa tapauksissa työnantaja syyllistyisi rikokseen?

”Jos jokin asia kriminalisoidaan, silloin pitää tarkasti määritellä mikä on rangaistuksen kohteena oleva teko. Alipalkkaus on monitahoinen ilmiö. Tästä seuraa kysymys siitä, onko määritteleminen mahdollista tehdä tarkasti”, sanoo Tirri.

SAK:n mukaan niillä aloilla, joilla on yleissitova työehtosopimus, alipalkkauksen määritelmä tulisi sitoa siihen. Esimerkiksi rakennus-, ravintola-, ja siivousaloja – joilla ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkausta on ilmennyt – koskee yleissitova työehtosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen näillä aloilla toimivan työnantajan on noudatettava sopimusta ja maksettava vähintään sen mukaista palkkaa.

”Ongelma on tällä hetkellä se, että näissä räikeissä tilanteissa ei olla edes lähellä minimipalkkaa. Kun puhutaan puolentoista euron tuntipalkasta, niin ei siinä tarvitse työehtosopimusta katsoa, jotta ymmärtää ettei se ole asianmukainen palkka”, SAK:n Koskinen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusia puuttumiskeinoja pohtiva työryhmä on vielä alkuvaiheessa. Sillä ei ole yhteistä kantaa kriminalisointiin.

”Otamme huomioon kaikki mahdolliset keinot, mitä on”, työryhmään kuuluva erityisasiantuntija Tirri sanoo.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite uusien keinojen selvittämisestä, mutta siinä ei suoraan viitata alipalkkauksen kriminalisointiin. Esimerkiksi on sen sijaan nostettu hallinnolliset sanktiot, joita työministeri Tuula Haatainen (sd) on kertonut kannattavansa. Hallinnollisessa sanktiossa on kyse maksusta, jonka viranomaiset voisivat langettaa alipalkkausta harjoittavalle yritykselle.

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat torjuneet ajatuksen alipalkkauksen kriminalisoimisesta.