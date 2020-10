”STM valmistelee hallitukselle laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla”, Marin kirjoitti Twitterissä tiistaina.

”Koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. STM valmistelee hallitukselle laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla”, Marin kirjoitti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että Suomessa raportoitiin tiistaina 227 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tartuntoja raportoitiin Vaasassa (77), Helsingissä (40) ja Turussa (12).

Suomessa on raportoitu nyt yhteensä 10 929 koronavirustartuntaa.

Sairaala­hoidossa on THL:n tietojen mukaan nyt 28 koronavirus­potilasta. Se on seitsemän enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on kahdeksan potilasta eli neljä enemmän kuin perjantaina.

Maanantaina raportoitiin myös yksi uusi kuolemantapaus. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt Suomessa yhteensä 346 ihmistä.

Suomen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten viikkojen aikana. Syyskuun alun jälkeen Suomessa on paljastunut yli 2 600 uutta koronavirustartuntaa. Vertailun vuoksi kesä–elokuussa Suomessa löytyi yhteensä vajaat 1 220 uutta tapausta.

Pahentuneen tartuntatilanteen vuoksi hallitus päätti syyskuun lopussa kiristää ravintoloiden aukioloa. Tartuntatautilain nojalla annetun asetuksen mukaiset ravintoloiden aukioloaikojen ja alkoholin anniskeluaikojen rajoitukset tulevat voimaan koko Suomessa ylihuomenna. Torstaista 8. lokakuuta lähtien ravintola saa olla avoinna kello 4–1 välisenä aikana. Alkoholin anniskelu on lopetettava keskiyöllä.

Anniskelun saa aloittaa alkoholilain mukaisesti kello 9.

Näin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina uusista keinoista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi:

Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tulossa muutoksia myös matkustusrajoituksia koskeviin käytäntöihin. Muutokset koskevat ennen kaikkea aikaa marraskuun 22. päivän jälkeen, jolloin Suomen pitää luopua matkustusrajoituksista Schengen-maiden välillä.

Matkailuala odottaa, että sen jälkeen Suomeen voisi tulla esimerkiksi joulusesongin ajaksi lomamatkalaisia.

Schengen-alueeseen kuuluvat lähes kaikki EU-maat sekä Pohjoismaat.

Ministeriö lähetti maanantaina tiedotteen, jonka mukaan ”matkustamiseen ja terveysturvallisuuteen jo tehtyjä linjauksia” aiotaan tarkastella uudestaan. Sosiaali- ja terveysministeri Kiuru kertoo tiedotteessa aikovansa tuoda muutosesitykset hallituksen käsittelyyn.

Vaikka varsinaiset maahantulorajoitukset Schengen-maiden välillä poistuvat, matkailijoilta voidaan edellyttää koronatestejä ja karanteenitoimia terveysturvallisuuden nojalla.

Marraskuun lopulta lähtien matkustaminen olisi mahdollista ryhmämatkoilla myös EU:n ulkopuolisista maista, vaikka niissä olisi tartuntoja enemmän kuin 25 jokaista 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön nykylinjauksen mukaan Suomeen tuolloin tulevien matkailijoiden pitäisi esittää tuore lähtömaassa tehty koronatestitulos Suomessa. Jos he viipyvät maassa yli kolme päivää, matkailijan pitäisi tehdä tuon kolmen päivän kuluttua vielä uusi testi.

Matkailijan pitäisi olla karanteenissa kunnes tuon testin tulos on tullut.

Käytännössä esimerkiksi viikon pituisella matkalla oleva voisi joutua odottamaan testitulosta koko loppumatkan ajan.

THL:n näkemyksen mukaan kuitenkin riittäisi, että viikonkin maassa viipyville matkailijoille tehtäisiin heti rajalla testi, eikä uutta testiä kesken matkan siis enää tarvittaisi. THL arviosta kertoi ensimmäisenä Yle.

Rajalla tehtävät testit maksaisi näillä näkymin valtio. Tarkoitus on ottaa käyttöön myös nopeasti tuloksen antavia vasta-ainetestejä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan testauskapasiteetti riittäisi matkailijoidenkin testaukseen, jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri saa lisää testauskapasiteettia suunnittellussa tahdissa.

HUS kertoi syyskuussa hankkivansa sveitsiläiseltä Synlabilta lisää testauskapasiteettia jopa 130 miljoonalla eurolla nimenomaan matkustajien testaamisen tarpeisiin. Kauppa kasvattaa koko Suomen testauskapasiteettia noin 14 000 testillä päivässä yhteensä 30 000 testiin.

Tällä hetkellä Suomeen ei voi tulla lomamatkalle muualta kuin niistä maista, joissa tartuntoja on vähemmän kuin 25 jokaista 100 000 asukasta kohti kahden viime viikon aikana. Tällaisia maita on Euroopassa ja koko maailmassa tällä hetkellä vähän.

Suomeen voi tulla Schengen-maista kuitenkin työmatkalle tai muusta välttämättömästä syystä. Matkaajalla pitää olla lähtömaasta negatiivinen testitulos ja hänen pitäisi olla omaehtoisessa karanteenissa kahden viikon ajan. Karanteeniaikaa voi lyhentää uudella testillä.

Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata Suomeen, mutta korkean tartuntaluvun maista palaaville suositellaan karanteenia.

Suomeen saa matkustaa edelleen vapaasti maista, joissa koronavirustapauksia on ilmennyt kahden viime viikon aikana vähemmän kuin 25 jokaista 100 000 asukasta kohti. Näitä maita ei ole maailmalla kovin monta.

Tällä hetkellä vapaan matkustamisen maita ovat Euroopassa Kypros, Latvia, Liettua, Liechtenstein, Puola, San Marino ja Vatikaani.

Viranomaisten puolesta myös suomalaiset voivat matkustaa vapaan matkustuksen maihin vapaasti ja palata takaisin Suomeen ilman karanteenisuositusta. Monet muutkin maat ovat kuitenkin asettaneet testivaatimuksia ja muita matkustusrajoituksia, joista kannattaa ottaa selvää ennen kuin suunnittelee matkaa.

Matkustaminen on vapaata myös Ruotsiin ja Norjaan, kun kyse on päivittäisestä liikenteestä rajayhteisöjen välillä Pohjois-Suomessa. Tällainen rajayhteisö on esimerkiksi Tornio–Haaparanta.

Myös työmatkaliikenne Suomen, Viron ja Ruotsin välillä on vapaata, eikä työmatkalaisten tarvitse olla karanteenissa tai tehdä koronatestiä ennen rajan ylittämistä.