Psykologiliitto veti yhteen lausuntopalautetta: muun muassa suuret kaupungit vastustavat ajatusta. Hallituksen mukaan lähipalvelut kouluissa jatkuisivat siirrosta huolimatta.

Suomen psykologiliiton mukaan suurimmista kaupungista lähes kaikki suhtautuvat kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämisestä sote-maakuntiin.

Siirtoa vastustavat Helsinki, Tampere, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio. Ne haluaisivat pitää psykologit ja kuraattorit kouluissa ja oppilaitoksissa.

Psykologiliitto on vetänyt yhteen viime viikolla valmistuneita lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvistä laeista. Johtopäätös on, että hyvin monet muutkin lausunnonantajat, muun muassa koulutusalan asiantuntijat, lasten ja nuorten kanssa toimivat järjestöt sekä mielenterveysjärjestöt vastustavat opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtoa.

Hallituksen sote-ministeriryhmä käsittelee parhaillaan lakiesityksiä annettujen lausuntojen perusteella ja päättää, muutetaanko lakiesitystekstiä korjaustoiveiden perusteella.

Psykologiliiton yhteenvedon perusteella myös monet pienemmät kaupungit ja kunnat vastustavat siirtoa.

Nykyään opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit toimivat pääosin kuntien opetustoimen alaisuudessa.

Lakiesityksen mukaan uudistuksen jälkeen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut järjestettäisiin osana sote-maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, samoin kuin kouluterveydenhuolto sekä toisen asteen opiskeluterveydenhuolto. Opiskeluhuollon palvelut toteutettaisiin jatkossakin lähipalveluna kouluilla ja oppilaitoksissa.

Perusteluiden mukaan opiskeluhuollon kokonaisuutta olisi silloin nykyistä helpompi hallita ja kehittää kokonaisuutena. Samoin yhteydet muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon vahvistuisivat.

Kielteinen lausunto siirrosta tulee myös opetushallitukselta, joka on suunnitelmasta huolissaan. Lausunnossaan se pitää riskinä sitä, että opiskeluhuollon palvelujen asiantuntijat etääntyisivät niin oppilaiden ja opiskelijoiden kuin koulujen ja oppilaitosten arjesta, jos heidän toimipisteensä sijaitsisivat toisaalla ja konkreettinen läsnäolo yhteisössä vähenisi.

Molemmat kehityskulut todennäköisesti nostaisivat kynnystä palveluihin hakeutumiseen ja vähentäisivät niiden käyttöä, opetushallitus arvioi.

Opetushallituksen mukaan kunnat ovat saaneet tähän saakka ratkaista palvelujen järjestämisen haluamallaan tavalla omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan.

Myös koulukuraattoreiden yhdistys, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sivistystyönantajat vastustavat opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämistä sote-maakuntiin.

OAJ vaatii, että hallituksen esitysluonnosta muutetaan siten, että oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestäminen säädetään nykyiseen tapaan kuntien tehtäväksi.

Mannerheimin lastensuojeluliitto sanoo lausunnossaan, että siirtoon sisältyy riski siitä, että psykologien ja kuraattorien työ ei ole enää kiinteässä yhteydessä muun koulu- ja oppilaitosyhteisön työhön. Myös Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi pitää erityisen ongelmallisena, että siirrossa psykologien ja kuraattorien luontainen side kouluympäristöön katkeaa.

Siirrosta on käyty keskustelua myös HS:n mielipideosastolla. Kirjoituksissa on esitetty huolta siitä, että nykyinen toimiva käytäntö rikotaan ja psykologi- ja kuraattoripalvelut etääntyvät koulun arjesta. Tosin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat ovat pitäneet uudistusta hyvänä muun muassa siksi, että opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa on nyt suuria alueellisia eroja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) lupasi helmikuussa Psykologiliiton lehden haastattelussa, että opiskeluhuollon resursseja vahvistetaan sote-uudistuksen yhteydessä.

”Opiskeluhuolto järjestetään jatkossakin lähipalveluna kouluilla, aivan kuten tähänkin saakka”, Kiuru vakuutti haastattelussa.