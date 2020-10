Eduskunnassa on jälleen keskiviikkona tiedossa tiivistä talouskeskustelua, kun kansanedustajat alkavat käsitellä ensi vuoden talousarviota.

Eduskunnassa on jälleen keskiviikkona tiedossa tiivistä talouskeskustelua, kun kansanedustajat alkavat käsitellä ensi vuoden talousarviota. HS näyttää kello 10 alkavan lähetekeskustelun suorana ja uutisoi päivän keskusteluista.

Budjetti on on koronaviruksen oloissa elvyttävä. Sen koko on runsaat 64 miljardia euroa, ja velkaa otetaan vajaat 11 miljardia euroa. Rahaa osoitetaan merkittävissä määrin muun muassa koronatestauksen ja -hoidon kustannuksiin. Myös kunnat saavat lisätukea koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi.

Jo ennalta hallituksen budjettilinjaukset ovat herättäneet laajaa keskustelua. Koko oppositio teki hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta yhteisen välikysymyksen, joka käsiteltiin viime viikolla.

Opposition mielestä työllisyystoimet ovat liian heikkoja ja velkaantuminen liian voimakasta. Lisäksi oppositio arvostelee hallituksen elvytyslinjaa.

Keskiviikon käsittely alkaa valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) esittelypuheenvuorolla, minkä jälkeen seuraa ryhmien puheenvuoroja ja keskustelua.

Työllisyyden osalta budjettiriihen päätöksillä tavoitellaan 31 000–36 000 lisätyöllistä viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä, yhteenlaskettuna hallituksen jo aikaisemmin tekemien työllisyyttä kasvattavien toimien kanssa.

Työttömien on esimerkiksi jatkossa haettava tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa, tai he voivat menettää työttömyyspäivärahansa. Haettavien työpaikkojen määrä kuukaudessa on vähimmillään nolla ja enimmillään neljä. Työvoimapalveluja parannetaan 70 miljoonalla eurolla.

Keskustelua ovat herättäneet myös budjetin yhteydessä tehdyt ilmastolinjaukset.

Hallitus päätti muun muassa, että lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy 105 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta ja tämä koskee myös turvetta. Turpeen verotus kiristyy lisää, jos päästöoikeuksien hinnat ovat liian matalalla.

Teollisuuden päätöskauppakompensaatio lopetetaan ja sähkövero teollisuudelta laskee matalimmalle EU:n sallimalle tasolle.

