Terveydenhuollon asiakasmaksuja lähes miljoonalta suomalaiselta alentava asiakasmaksulain uudistus saattaa pahentaa hammashoidon ruuhkia julkisissa terveyskeskuksissa.

Syynä on se, että myös suun terveydenhuollon palveluista kuten hammaslääkärikäynneistä perittävät maksut otettaisiin vastedes mukaan niin sanotun maksukaton piiriin. Se houkuttelisi ihmisiä siirtymään yksityisvastaanotoilta terveyskeskuksiin, joissa jonot pitenisivät entisestään.

Näin uskoo Hammaslääkäriliitto, joka vaatii tasapainottavaksi tekijäksi Kela-korvausten nostoa tai maksukattoa myös yksityisen puolen asiakasmaksuihin.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on nyt 683 euron vuotuinen katto. Se on tarkoitus säilyttää ennallaan uudistuksessa, jonka on määrä tulla voimaan ensi heinäkuussa.

Maksukaton ylityttyä palvelut ovat maksuttomia. Katon seuranta olisi vastakin potilaan vastuulla, mutta laskusta tulisi aina käydä ilmi, kartuttaako kyseinen palvelu maksukattoa vai ei.

Hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on edennyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Valiokunta on jo kuullut joukon asiantuntijoita ja jatkaa heidän kuulemistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa vuosilta 2017–2018 lähes viidennes väestöstä kertoi, ettei ollut saanut riittävästi hammaslääkäripalveluja. Heistä liki puolet katsoi asiakasmaksujen haitanneen palveluiden saantia.

Täysi-ikäisten suun terveydenhuollon palveluista hieman yli puolet tuotetaan nyt julkisella sektorilla ja toinen puoli yksityisellä. Hammashoidon maksuissa omavastuut ovat suuret: terveyskeskuksissa liki puolet todellisista kustannuksista ja yksityisellä lähes 90 prosenttia. Kela-korvaus on enää noin 14 prosenttia, kun vielä kymmenen vuotta sitten se oli lähes 40 prosenttia.

Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että yksityisiä hammashoitopalveluita käyttää vuosittain lähes miljoona henkilöä. Liiton mukaan tässä joukossa on myös pienituloisia ja sairaita.

”On selvää, että maksukaton laajentuessa syntyy kannuste siirtyä yksityissektorilta terveyskeskukseen tilanteissa, joissa maksukaton raja joko ylittyy tai on lähellä ylittyä muiden sairauksien hoitokuluista”, sanoo Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Lakimies Laura Terho sosiaali- ja terveysministeriöstä kuitenkin arvioi, ettei siirtymä olisi merkittävä.

”Asiakkaita, joilla täyttyisi ehdotetun lain mukainen maksukatto ja joilla oli yksityisen puolen suun terveydenhuollon maksuja vuonna 2017, oli yhteensä 27 000. Siirtymistä julkiselle puolelle hillinnee myös se, että odotusajat kiireettömään julkiseen suun terveydenhuoltoon ovat tavanomaisestikin noin kolme kuukautta, kun yksityisvastaanotolle pääsee useimmiten muutaman päivän kuluessa”, Terho sanoo.

Hammashoidon ruuhkia on nyt lisännyt myös koronavirusepidemia, eikä niitä ole vielä pystytty purkamaan.

Hammaslääkärikäynnit laskivat epidemian takia tuntuvasti keväällä ja kesällä. Kun helmikuussa käyntejä oli keskimäärin noin 65 000 viikossa, huhtikuun lopulla niitä oli enää noin 20 000 viikossa. Vieläkin ne ovat kymmenkunta prosenttia alle normaalista.

Asiakasmaksulain muutosten arvioidaan vähentävän kuntien asiakasmaksutuloja yhteensä 45 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 alkaen. Saman verran hallitus on varannut uudistuksen menoihin.

Suun terveydenhuollon osuus summasta on 9,9 miljoonaa euroa. Valtio on luvannut korvata kunnille menetyksen lisäämällä valtionosuutta vastaavalla määrällä.

Maksu-uudistuksessa eniten rahaa vaativa muutos koskee alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäyntejä, joista tulisi potilaalle maksuttomia. Sen kustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurimman osuuden eli 14 miljoonaa euroa vaatisi hoitajavastaanottojen muuttuminen maksuttomiksi, mitä Hammaslääkäriliitto vaatii myös hammashoitoon. Nykyisin noin 40 prosenttia kunnista perii maksun hoitajien vastaanotoista.

Asiakasmaksujen uudistus oli vireillä myös pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa, mutta se raukesi ajan puutteeseen ja sote-uudistuksen kytkentöihin. Nyt on määrä tehdä kiireellisimmät maksumuutokset riippumatta siitä, siirtyykö sote-palveluiden järjestäminen kunnilta maakunnille vai ei.