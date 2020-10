Rkp:n mielestä rahoitusmalli johtaisi useilla alueilla leikkauksiin terveyden- ja sairaanhoidossa.

Hallituspuolueet ovat neuvotelleet tiivisti viime päivät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksityiskohdista. Uudistusta koskevat lait halutaan saada eduskunnan käsittelyyn hyvissä ajoin ennen joulua.

Tähänastisissa neuvotteluissa tyytymättömin on ollut Rkp, joka on sotajalalla sote- ja maakuntauudistuksen tulevasta rahoitusratkaisusta. Rkp on myös pettynyt siihen, että muilta hallituspuolueilta on tullut tukea niukasti. Odotukset kohdistuivat etenkin vihreisiin, jotka ovat vahvoja juuri niillä alueilla, joilla on rahoituspäätöksissä eniten menetettävää.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi jo kaksi viikkoa sitten Rkp:n puoluekokouksessa, että puolue ei voi hyväksyä sote-uudistukseen suunniteltua rahoitusmallia.

”Rkp ei voi hyväksyä mallia, joka monissa maakunnissa johtaisi leikkauksiin terveyden- ja sairaanhoitoon. Millä alueella Suomessa on liikaa sairaanhoitajia tai lääkäreitä? Missä maakunnassa voidaan vähentää kotihoitoa ja palveluasumista samalla kun väestö ikääntyy?” Henriksson sanoi tuolloin.

Henriksson vetosi siihen, että syyskuun lopussa päättyneellä sote-lakien lausuntokierroksella monet muutkin tahot esittivät huolensa rahoitusmallista.

Rkp on laskeskellut, että suurin osa suomalaisista asuu alueilla, jotka menettävät rahaa.

Rkp haluaa muutoksia myös soten voimaanpanolaissa esitettyyn tiettyjen isojen ostopalvelusopimusten mitättömyyteen. Tällä tarkoitetaan isoja ulkoistussopimuksia, jotka maakunta voisi katsoa mitättömiksi, jos ne ovat tulevan lain vastaisia ja jos niitä ei voi muuttaa lainmukaisiksi.

Tällä puututtaisiin sopimusoikeuteen ja tehtäisiin se vielä taannehtivasti. Myös lausuntokierroksella tämä reippaanpuoleinen operaatio herätti hämmästystä, ja hallitus joutunee viilaamaan lakitekstiä, jotta sote ei tältä osin taas tyssäisi perustuslakivaliokuntaan.

Hallituspuolueet käyvät nyt läpi lausuntoja ja tekevät muutoksia lakiteksteihin. Neuvotteluja kuvataan ratkaisuhakuisiksi, koska hallitus haluaa vihdoin ja viimein saada sote- ja maakuntauudistuksen etenemään.

Rahoitusmallin lisäksi lausunnoissa toivottiin ja vaadittiin muutoksia muun muassa siihen, miten valtio ohjaa maakuntia ja miten maakunnat voivat käyttää yksityisiä ostopalveluita. Lakiesityksen mukaan ohjaus tiukkenee siitä, miten valtio nyt ohjaa kuntia.

Hallituksen sote-ministerit ovat asettaneet aikatauluksi, että valmista pitäisi tulla tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla. Lakiesityksillä on edessään muun muassa kierros lainsäädännön arviointineuvostossa, ennen kuin ne voidaan esitellä eduskunnalle.

Hallituksen sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto otetaan pois kuntien vastuulta, ja soten järjestäjiä ovat vastedes 21 sote-maakuntaa ja Helsinki.

Soten ja maakuntien rahoitusmalli poikkeaa huomattavasti siitä, miten kunnat nyt rahoittavat sote-palvelut. Tämä johtuu siitä, että maakunnille ei ainakaan ensi alkuun tule verotusoikeutta, vaan niiden rahoitus tulee pääosin valtiolta. Valtion suuri rahoitusosuus on syy siihen, että myös valtion ohjaus tiukentuu.

Kaikki maakunnat saavat jatkossa rahansa pääosin väestön palveluiden tarpeen perusteella. Maakunnittaiset tarpeet on laskenut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ottaen huomioon muun muassa maakunnan ikärakenteen ja sen, miten paljon alueella podetaan sairauksia, joiden hoitoon menee paljon rahaa.

Tulokset eivät yllätä: palvelutarve on suurinta muuttotappioalueilla Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa ja pienintä Uudellamaalla.

Äänekkäimmin rahoitusmallista ovatkin valittaneet hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevat ja nuoren, terveen väestön alueet kuten Helsinki, Espoo, muu läntinen Uusimaa, Pohjanmaa ja muuttovoittoiset kaupunkiseudut. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on hyvin huolissaan tulevasta rahoituksestaan.

Jos hallituspuolueet eivät tee viilauksia rahoitusmalliin, maakunta saa vastaisuudessa sote-rahoituksensa noin 80-prosenttisesti palvelutarpeen perusteella. Noin 13 prosenttia tulee asukasperusteisesti eli asukasluvun mukaan. Pienin osuuksin otetaan huomioon muun muassa väestön kaksikielisyys, vieraskielisyys ja erilaiset maakunnan olosuhteista johtuvat rahoitustarpeet.

Rahojen siirto kuntien sotesta maakuntien soteen tehdään niin, että kaikkien Suomen kuntien kuntaveroprosenttia alennetaan 13,26 prosenttiyksikköä ja kuntaveron tuottoa siirretään valtiolle.

Etenkin kovaa kasvavat kaupungit pelkäävät, että kuntaveroprosentin leikkaus vaarantaa niiden mahdollisuudet rahoittaa kasvun vaatimia palveluita, jotka niiden harteille jäävät vielä sote-palveluiden siirron jälkeenkin.

Siksi etenkin pääkaupunkiseudulla on oltu tuohtuneita siitä, että Suomen väestömäärältään suurimmalta alueelta siirretään roimasti verovaroja muualle Suomeen, minkä lisäksi soten rahoitus on näillä alueilla jatkossa niukempaa kuin tähän asti – koska palvelutarve on pienempi.

Rahoituksen muutoksia on tarkoitus tasata pitkin siirtymäajoin, jotta mikään kunta tai tuleva maakunta ei joutuisi äkillisten leikkausten eteen.