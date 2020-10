Päijät-Hämeen kuntayhtymä ulkoistaa perustason terveyspalvelut Mehiläiselle pitkällä sopimuksella juuri sote-uudistuksen aattona.

Noin yhdeksänkymmentä kilometriä Helsingistä pohjoiseen tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, mutta ei sellaista, jota Suomen hallitus olisi toivonut.

Lahti ja muut Päijät-Hämeen kunnat päättivät elokuussa, että ne perustavat yhteisyrityksen terveysalan suurimman yrityksen Mehiläisen kanssa. Uuden yhtiön hoidettavaksi siirtyy osa alueen perustason terveydenhuollosta eli esimerkiksi terveyskeskukset ensin Lahdesta, Kärkölästä ja Iitistä. Myöhemmin mukaan tulee mahdollisesti vielä seitsemän muuta kuntaa.

Näin laajat ulkoistukset ovat viime aikoina olleet harvinaisia.

Mutkia voi olla vielä matkassa. Paikallinen päätöksenteko ei mennyt etukäteisnuottien mukaan, ja hankintapäätöksestä on jätetty valitus Hämeen hallinto-oikeuteen. Lisäksi Mehiläisen kilpailija Terveystalo valitti markkinaoikeuteen sen jälkeen kun oli hävinnyt tarjouskilpailun.

Valitukset eivät silti pysäytä valmistelua, vaan hankinta käynnistetään väliaikaisena. Yhteisyritys aloittaa ensi vuoden alusta.

Samaan aikaan maan hallitus vie täyttä höyryä eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jonka yksi perusviesti on selvä: soten isojen kokonaisulkoistusten pitää loppua. Julkisen vallan kuuluu säilyttää ote terveyspalveluista ja pitää niistä riittävän suuri osuus itsellään.

Lakiesitys sanoo, että jos palveluita hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta, niiden sisältö, laajuus ja määrä on mitoitettava niin, että sote-maakunnat pystyvät kaikissa oloissa vastaamaan palveluiden järjestämisestä.

Miksi Päijät-Häme päätyi ratkaisuun, joka näyttää olevan poliittisen tahdon vastainen? Miksei se jäänyt odottamaan, että hallitus perustaa maakunnat, joille sote siirretään ja joita valtio alkaa rahoittaa?

Antaa Marina Erholan selittää. Hän on ollut nyt vuoden Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja. Kuntayhtymä vastaa alueen koko sotesta, siis perustasosta ja erikoissairaanhoidosta, ja sen omistajia ovat alueen kunnat.

Marina Erhola.­

Erhola sopii selittäjäksi siksikin, että hän tuntee pitkältä ajalta myös valtakunnanpolitiikan sote-valmistelun. Hän seurasi sitä aiemmassa työssään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylijohtajana.

Sote-ihmisille Päijät-Häme ja erityisesti Lahti on ongelmien kimppu: väestö vanhenee, ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi horjuu. Alue johtaa lasten huostaanottotilastoja, yksinhuoltajaperheitä on eniten Suomessa, ja sitkeän rakenne- ja nuorisotyöttömyyden lisäksi huumeongelma on vakava.

Palveluille on paljon tarvetta, mutta rahaa ei.

”Kun vuosi sitten tulin tänne, täällä oli vakava talouskriisi”, Erhola sanoo. ”Näytti siltä, että yhtymä tekee yhtenä ainoana vuotena 40 miljoonaa euroa alijäämää.”

Alijäämäisen kuntayhtymän tulot eivät riitä menoihin, joten alueen kuntien täytyisi kaivaa kuvettaan ja kattaa alijäämä. Ongelmana on se, että Päijät-Hämeen kuntien talous on jo valmiiksi tiukalla, joten ne eivät katsoneet hyvällä kuntayhtymänsä budjetinylitystä.

”Omistajakuntien luottamus oli mennyt”, Erhola sanoo.

Hän joutui ensi töikseen saneeraajaksi eli hakemaan säästöjä ja muun muassa irtisanomaan ja lomauttamaan työntekijöitä.

Terveydenhoitaja Elisa Kinnunen ottaa vastaan potilaita ja tekee hoidon tarpeen arvion Lahden sote-keskuksessa.­

Jotta säästökierre loppuisi, Erhola käynnisti alueen kuntien tuella laajan muutosohjelman, jonka tavoitteena on tarjota asukkaille terveyspalvelut tehokkaasti ja kuntien maksukyvyn mukaisesti. Perusterveydenhuollon yhteisyritys on yksi osa ohjelmaa.

”Me päätimme, että nyt loppui se soten odottaminen. Sitten, jos sote tulee, niin tulkoon, ja jos meidän tekemisemme ei ole soten mukaista, niin sitten muokataan.”

Sairaanhoitopiirien vertailussa Päijät-Häme tuottaa palvelut jo nyt tehokkaasti, mutta Erholan mukaan alueen kunnat ovat siinä jamassa, etteivät ne pysty rahoittamaan edes Suomen toiseksi edullisinta sotea.

Kuntayhtymä on jo nyt ulkoistanut yli puolet terveysasemistaan Mehiläisen ja Terveystalon hoitoon. Tätä mallia päätettiin laajentaa, mutta niin, että kuntayhtymä saisi ulkoistuksesta paremman otteen kuin perinteisissä ostopalvelussa.

Kuntayhtymä määritteli ennen kilpailutusta muun muassa sen, että on mentävä kohti tulevan hoitotakuun lupausta. Sen mukaan kiireettömään hoitoon pitää päästä seitsemässä vuorokaudessa ja suun terveydenhuollossa 14 vuorokaudessa. Tavoitteeksi asetettiin myös laajat digitaaliset palvelut ja uudenlainen, lääkärijohtoinen tiimityömalli.

Erholan mukaan tavoitteista näki heti, ettei kuntayhtymä pysty niihin omin keinoin nykyisillä talouden reunaehdoilla. Se on karu johtopäätös, mutta investoinnit esimerkiksi digitaalisten vastaanottojen kehittämiseen nähtiin kuntayhtymälle ylivoimaisiksi.

”Näitä tavoitteita lähdettiin kääntämään hankinnaksi”, sanoo kuntayhtymän ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen. ”Yksityisillä on esimerkiksi digipalveluissa todella pitkä etumatka. Tiimityö kuulostaa yksinkertaiselta asialta, mutta se on sisällöllisesti ehkä merkittävin muutos nykytoimintaan nähden.”

Lopputuloksena syntyy yhteisyritys nimeltään Harjun terveys, jolta kuntayhtymä ostaa palvelut. Kunnat omistavat kuntayhtymän kautta yrityksestä 49 prosenttia ja Mehiläinen loput. Kuntayhtymä on järjestäjä ja tilaaja eli määrittelee esimerkiksi palveluverkoston laajuuden, ja yhteisyritys on tuottaja.

Sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito jäävät kuntayhtymään.

Aluksi kymmenvuotisen sopimuksen arvo on 36 miljoonaa euroa vuodessa, mutta euromäärä kasvaa 63 miljoonaan euroon, kun mukaan tulee lisää kuntia.

Valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveysministeriössä asian etenemistä on seurattu tarkasti.

”Me kävimme yhdessä puhuttelussa ministeriössä”, Marina Erhola sanoo. ”Siinä yhteydessä tuli kyllä selväksi, että peruspalveluministeri ei pitänyt suunnitelmastamme.”

Lahden sote-keskuksen aula.­

Suomessa on voimassa soten ulkoistuksia koskeva rajoituslaki, jonka mukaan isoihin ulkoistuksiin täytyy sisällyttää irtisanomispykälä, jotta tuleva maakunta voisi halutessaan päästä sopimuksesta eroon. Sellainen on mukana myös Päijät-Hämeen ja Mehiläisen sopimuksessa.

Hallitus yrittää nyt saada läpi sotelain, jossa etusijalla ovat maakuntien omat julkiset palvelut, jota vain täydennettäisiin ostopalveluilla. Laissa yritetään muun muassa säätää mitättömiksi sellaiset ostopalvelusopimukset, jotka ovat uuden lain säännösten vastaisia ja joita ei voi muuttaa lainmukaisiksi.

Säännösten vastaista olisi esimerkiksi se, että maakunnalla ei enää olisi riittävää omaa palveluntuotantoa. Riittävyyttä ei ole sen tarkemmin määritelty. Erholan mukaan tästä ei tule Päijät-Hämeessä ongelmaa. Perustason palveluita voi palauttaa omaksi tuotannoksi, jos tuleva laki niin vaatii.

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo ministeriön huolten liittyvän siihen, turvaako ulkoistus suuruutensa vuoksi järjestämisvastuuseen kuuluvan riittävän järjestäjäosaamisen ja päätäntävallan säilymisen julkisen tahon käsissä. Lisäksi ongelma on suhde perustuslakiin eli se, miten turvataan palvelut kaikissa tapauksissa.

Etenkin Sdp ja vasemmistoliitto painottavat sotessa julkisten palveluiden ensisijaisuutta, ja tämä heijastuu myös Päijät-Hämeen paikallispolitiikkaan.

Krista Kiuru­

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Sdp:n Lahden kunnallisjärjestö otti yhteisyrityksen perustamiseen kielteisen kannan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ohjeistuksesta.

Lahden kaupunginhallitus päättikin elokuussa demareiden, perussuomalaisten, vihreiden ja kristillisdemokraattien äänin, että Lahden edustajien täytyy kuntayhtymän ratkaisevassa kokouksessa äänestää yhteisyrityksen perustamista vastaan.

Lahden omistajaohjaus kuntayhtymässä petti, kun kaksi kokoomuslaista edustajaa lipesi kaupunginhallituksen päätöksestä ja äänesti yrityksen perustamisen puolesta. Ilman heidän ääniään yhteisyritys olisi haudattu.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Komu sanoo Lahden kaupunginhallituksen enemmistön olleen sitä mieltä, että perusterveydenhuolto pitäisi ottaa kuntayhtymän omaksi toiminnaksi – siis lopettaa nykyisetkin ulkoistukset.

”Suunnitelmallisesti ja portaittain. Ymmärrämme kyllä sen, ettei sitä voi tehdä hetkessä.”

Komu paheksuu myös sitä, että yhteisyritystä viedään kovalla kiireellä eteenpäin. Hänen mukaansa nyt kannattaisi odottaa valtion sote-uudistusta ja toimia sen mukaisesti.

”Painotan vielä sitä, että yhteisyritys vaatii yhtymältä timanttista, rautaisen vahvaa tilaaja- ja hankintaosaamista, jotta syntyy kuntalaisten kannalta paras mahdollinen tilanne. Mehiläisellä on yhteisyrityksestä enemmistö, joten kuinka meidän ääni saadaan oikeasti kuulumaan?” Komu kysyy.

Lahden sote-keskus.­

Osa Lahden demareistakin kannattaa yhteisyritystä. Päijät-Hämeen kuntayhtymän hallituksen demaripuheenjohtaja Kari Lempinen oli alun perin järjestelyä vastaan, mutta mieli muuttui yhteisyrityksen valmistelun edetessä.

”Se on vähän mistä kulmasta asiaa katsoo. Osa vasemmistosta näkee tämän aatteellisena kysymyksenä, mutta aatteellinen kulma ei ole ainoa oikea lähestymistapa. Itse lähden siitä näkövinkkelistä, että jos palvelut paranevat, tulee iltavastaanottoja ja viikonloppupäivystystä, niin kyllä minun pitää katsoa päijäthämäläisen asiakkaan etua”, Lempinen sanoo.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriöstä on luotu kuvaa, että Päijät-Häme tekee kokonaisulkoistuksen, kun kyse on vain osasta yhtymän toimintoja.

”Jos ministeriöstä ei tule selkeätä kieltoa, niin silloin valmistelu jatkuu ja mennään eteenpäin.”