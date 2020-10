Kiurun mukaan torstaina on tarkoitus saada palaset loksahtelemaan paikoilleen. Sote-kenttä odottaa tietoa tuloksista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevissa neuvotteluissa aiotaan istua torstaina niin pitkään, että ”palaset alkavat loksahdella paikalleen”.

”Kyllä tässä kiire on. Ei ole kauhean monta tuntia ole enää hukattavana”, Kiuru sanoi eduskunnassa torstaina ennen kuin lähti jatkamaan aamukahdeksasta asti käytyjä hallituksen neuvotteluita.

Hallituksen sote-ministeriryhmä on käsitellyt sote- ja maakuntauudistusta viime päivät syyskuun lopussa saatujen lausuntojen pohjalta. Niissä eri lausunnonantajat löysivät lukuisia korjattavia kohtia lakiesityksestä, jonka hallitus haluaa saada eteenpäin eduskuntaan joulukuun alussa.

Aamusta iltayöhön on istuttu jo kuudetta päivää, Kiuru laskeskeli.

Neuvotteluja seurataan kiinteästi kunnissa, joilta uudistus ottaa pois sosiaali- ja terveydenhuollon ja siirtää sen tuleville maakunnille. Eri puolilla Suomea on huolta siitä, miten jäljelle jäävät kuntapalvelut rahoitetaan ja miten toisaalta tulevat maakunnat selviävät valtiolta tulevalla rahoituksella.

Kiurun mukaan rahoitus on iso kysymys.

”Niillä alueilla, joilla rahoitusta olisi saatavissa enemmän, sitä toivottaisiin nopeammin, ja niillä alueilla, joiden laskennallinen palvelutarve tulee tulevaisuudessa muuttumaan, rahaa ei haluttaisi menettää. Siihen väliin jää paljon alueita, joissa on sama huoli, että palvelutarve otetaan huomioon.”

Kiurun mukaan muutoksia lakiesitykseen on tulossa.

Myös yksityinen terveysala odottaa tietoa siitä, millaisena niiden toiminta julkisen sektorin kanssa voi jatkua. Keskiviikkona sote-palveluita ulkoistaneiden kuntien kunnanjohtajat jättivät yhteisen vetoomuksen, jossa he vaativat hallitukselta huolellista vaikutusten arviointia toteutettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten hyödyistä.

Kahdenkymmenen kunnanjohtajan vetoomuksen mukaan kaikkien Suomessa tehtyjen ulkoistusten avulla on parannettu palvelujen saatavuutta sekä hillitty kustannusten kasvua.

Yksi iso kysymys hallituksen neuvotteluissa liittyy siihen, mitätöityvätkö isot palveluiden ulkoistussopimukset, joita on tehty eri puolilla Suomea, jos ne eivät ole uuden lainsäädännön mukaisia eikä niitä voida sellaisiksi korjata.

”Lausuntokierrospohjassa on annettu hyviä evästyksiä, joita pitää ottaa huomioon, ja sitten on sellaisia isoja kokonaisuuksia, joissa hallitus on linjansa valinnut. Meillä ei tule tähän rautalankamalliin enää muutoksia siinä, mitä tässä yritetään”, Kiuru sanoi.