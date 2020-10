Maahanmuutto

Euroopan unionin jäsenmaiden sisäministerit kävivät torstaina ensimmäisen keskustelun EU:n uudesta maahanmuuttopaketista.

Bryssel

Euroopan unionin jäsenmaiden sisäministerit keskustelivat torstaina ensimmäistä kertaa Euroopan komission uudesta, koko EU:n turvapaikkapolitiikan uudistavasta maahanmuuttoesityksestä. Komissio julkaisi ehdotuksensa syyskuun lopussa.

EU:n puheenjohtajamaa Saksa haluaisi jouluun mennessä poliittisen yhteisymmärryksen kolmesta paketin ydinasiasta: EU:n suhteesta lähtömaihin, yhtenäisistä toimista rajoilla sekä jäsenmaiden keskinäisestä solidaarisuudesta.

Erityisen vaikea osa on yhteinen vastuunkanto, johon komissio on kehittänyt pakollisen solidaarisuusmekanismin. Paine- tai kriisitilanteessa jäsenmaan on jo otettava turvapaikanhakijoita sisäisenä siirtoja tai sitouduttava auttamaan jotain muuta jäsenmaata palautuksissa. Unkari, Puola ja Tšekki ovat jo ehtineet tyrmätä paketin.

Suomea videokokouksessa edustanut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ei halunnut ottaa kantaa siihen, miten Unkari, Puola ja Tšekki ministerikokouksessa käyttäytyivät. Ohisalo sanoi kuitenkin, että moni maa antoi tukensa Saksan ajatukselle.

”Aika monista puheenvuoroista pystyi lukemaan yleisen hyväksynnän sille, että tämä ehdotettu paketti on pohja, josta lähdetään neuvottelemaan.”

Lue lisää: EU:n uusi maahanmuuttopaketti antaa jäsenmaille kaksi vaihtoehtoa: tulijakiintiö tai palautuksissa auttaminen

Ohisalo muistuttaa, että komission ehdotus on suurin avaus aihepiirissä sitten vuoden 2016, jolloin edelliset neuvottelut maahanmuuttopolitiikan kehittämisestä ajautuivat karille.

”Merkitys on valtavan suuri koko EU:lle. Yksikään jäsenvaltio ei tule saamaan omia kantojaan täysin sellaisenaan läpi.”

Ohisalo huomauttaa myös, että pakettia voi aina arvostella, mutta ”sitten pitäisi kehittää tilanne jotain muuta”. Hyviä ajatuksia ja avauksia on Ohisalon mukaan odotettu jo vuosia. Nykyistä pakettia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri jäsenmaiden kanssa.

”Jos kritisoitavaa löytyy, voi sanoa, että teillä on ollut paikka vaikuttaa tähän jo aikaisemmassa vaiheessa”, Ohisalo sanoo.

Ohisalon mukaan useita yksityiskohtia on vielä auki, ja komissiolta on pyydetty tarkennuksia. On esimerkiksi epäselvää, miten uusi rajamenettely tarkkaan toimisi.

Tarkoitus on, että rajalla tulijat voitaisiin jakaa perinteiseen turvapaikkamenettelyyn tai uuteen rajamenettelyyn. Uusi menettely olisi nopeutettu väylä sellaisille tulijoille, jotka eivät todennäköisesti turvapaikkaa saa. Näiden tulijoiden asiat pitäisi käsitellä rajan läheisyydessä enintään 12 viikossa. On epäselvää, pitäisikö tulijat sulkea erillisiin keskuksiin käsittelyn ajaksi.

”Nykyisellään Suomessa ei ole käytössä tällaista, ja on odotettu, mitä komissio tulee tästä linjaamaan. Rajamenettely ei poista oikeutta hakea turvapaikkaa, ja jäsenmailla on jatkossakin velvollisuus käsitellä hakemukset asianmukaisella tavalla”, Ohisalo muistuttaa.

Suomen hallitus aikoo linjata kantansa pakettiin lähiviikkoina.

”Suomi on valmiina avoimiin, joustaviin ja kompromissinhakuisiin keskusteluihin komission esityksen pohjalta. Tuemme ratkaisun löytymistä”, Ohisalo sanoo.

Komission maahanmuuttoesityksen painopiste on palautuksissa, joissa Ohisalon mukaan on paljon voitettavaa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa.

”Yksikään jäsenvaltio ei voi sanoa täydellisesti onnistuneensa palautuksissa, ja harvalla ne toimivat erittäin hyvin. Tässä tullaan tarvitsemaan eurooppalaista yhteistyötä.”

Komission esitys on suuri lakipaketti, jonka tarkoituksena on yhtenäistää EU:n alueelle laittomasti saapuvien ihmisten vastaanottoa ja sijoittamista. Tämä tarkoittaa vuosittain noin 140 000:ta ihmistä, joista valtaosa saapuu meriteitse EU:n eteläisiin jäsenmaihin.