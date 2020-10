Trumpin esimerkki on rohkaissut poliitikkoja myös Suomessa öykkärimäiseen käytökseen – toinen voitto olisi kohtalokas askel eteenpäin tällä tiellä

Trumpin esimerkki on jo vienyt koko maailmaa kohti demokratian ihanteiden, tietoon ja sivistykseen perustuvan politiikan tuhoa, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan.

Yhdysvaltain presidentinvaalit saavat monen mielestä Suomessa kohtuuttoman paljon huomiota. Eivät minun mielestäni. Jos huonosti käy, demokratian ihanteet, sivistynyt ja vastuullinen politiikka ovat vaarassa koko maailmassa. Se vaikuttaisi Suomeenkin.

Vaalit muistuttavat päivä päivältä yhä enemmän painajaisunta. Presidentti Donald Trumpin ja hänen haastajansa Joe Bidenin ensimmäinen tv-väittely oli kaoottinen ja ala-arvoinen. Sitä seurasi Trumpin sairastuminen koronaan. Jopa siitä Trump kehitti sekopäisen, lapsekkaan ja vastuuttoman näytöksen, kuten hänen tapoihinsa on kuulunut.

Painajainen tuskin loppuu edes siihen, että vaalit on käyty, äänet laskettu ja voittaja selvinnyt. Trump on valmistellut kansaansa siihen, että hänen tappiotaan seuraisivat väitteet laajasta vaalivilpistä ja loputtomiin kestävät oikeudenkäynnit. Jopa aseelliset yhteenotot ovat mahdollisia.

Kaikki tämä tapahtuu maassa, joka on aina pitänyt itseään demokratian mallimaana. Sitä titteliä se ei ansaitse. Yhdysvaltain perustuslain ja vaalijärjestelmän tarkoitus ei ole turvata kansalaisille niin paljon valtaa kuin mahdollista, vaan niin vähän valtaa kuin on mahdollista valtiossa, joka kuitenkin kutsuu itseään demokratiaksi.

Äänestämisestä on tehty vaikeaa ja mutkikasta. Viidennes äänioikeuteuista, noin 50 miljoonaa, oli viime vaaleissakin ilman äänioikeutta, koska he eivät olleet rekisteröityneet. He ovat äänioikeutetuista nuorimpia, köyhimpiä ja vähiten koulutettuja. Äänestysprosentti nousee yleensä vain vähän yli 50:n.

Vaaleja ei edes voita eniten ääniä saanut, vaan eniten valitsijamiehiä saanut. Vuoden 2016 vaaleissa Trump sai yli kaksi miljoonaa ääntä vähemmän kuin Hilary Clinton, mutta voitti silti.

Trump tuli siten kaiken kaikkiaan valituksi amerikkalaisten melko pienen vähemmistön tuella.

Yhdysvalloissa on kaiken lisäksi lähes mahdotonta päästä esimerkiksi senaatin tai edustajainhuoneen jäseneksi, ellei ole vähintään kymmenen kertaa rikkaampi kuin amerikkalaiset keskimäärin. Puhe demokratian mallimaasta on näin vailla pohjaa.

Painajaismaiseen näytelmään kuuluu, että muu maailma teeskentelee pitävänsä Trumpia normaalina ihmisenä ja lähes normaalina presidenttinä. Kumpaakaan hän ei ole.

Historia toistaa tässäkin itseään. Suurin osa muun maailman poliitikoista kohteli myös muuatta Adolf Hitleriä Saksan vuoden 1933 vaalien jälkeen kuin normaalia ihmistä ja kansansa valitsemaa johtajaa.

”Demokratia on huonoin hallintotapa, ellei mukaan lasketa kaikkia muita hallintotapoja, joita on kokeiltu”, sanoi Winston Churchill. Se on totta. Kuitenkin myös kansa – tai ratkaiseva osa siitä – voi tehdä kohtalokkaita virheitä.

Trump ei ole uusi Hitler, eikä tämän päivän Yhdysvallat ole 1930-luvun Saksa. Kaukana siitä. Mutta on niissä yhtäläisyyksiäkin. Saksa oli ennen toista maailmansotaa kiistatta maailman johtava valtio sivistyksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Sitä on myös tämän päivän Yhdysvallat.

Ihme ei ole suinkaan se, että on Trumpin kaltaisia ihmisiä ja poliitikkoja. Häntäkin kummallisempia riittää. Ihme sen sijaan on se, että niin suuri osa amerikkalaisista ei näe edes neljän vuoden kokemusten jälkeen, millainen johtaja heillä on – eikä näkisi, vaikka mitä tapahtuisi.

Tieto ja sivistys ovat ainoita demokratian takeita. Mutta edes ne eivät aina riitä. Ihminen ei ole läheskään niin rationaalinen olio kuin demokratian ihanne edellyttää. Ihmisellä on pimeä ja irrationaalinen puolensa, joka voi nousta joissakin tilanteissa hallitsevaksi.

Se tekee mahdollisiksi joukkopsykoosit, jotka tempaavat mukaansa myös sivistyneitä ja älykkäitä ihmisiä mitä sivistymättömimpiin ja mitä epä-älyllisimpiin liikkeisiin. Suomen 1970-luvun taistolaisliikekin käy tästä todisteeksi.

Trumpin esimerkki on jo vienyt koko maailmaa kohti demokratian ihanteiden, tietoon ja sivistykseen perustuvan politiikan tuhoa.

Trumpin jalanjäljissä on noussut valtaan autoritaarisia pikku satraappeja eri puolilla maailmaa. Hänen esimerkkinsä on rohkaissut poliitikkoja koko maailmassa, Suomessakin, öykkärimäiseen käytökseen, valehteluun ja ala-arvoiseen kielenkäyttöön.

Trumpin toinen voitto olisi kohtalokas askel eteenpäin tällä tiellä. Siksi Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat mitä suurimmassa määrin minunkin painajaiseni, ja siksi haluan tietää niistä mahdollisimman paljon.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.