HS:n tietojen mukaan auki olevia kysymyksiä ovat muun muassa rahoitus ja maakuntajako.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on korona-asioiden lisäksi myös sote-uudistuksen keskeinen ministeri. Kiuru tiedotustilaisuudessa ravintoloita koskevasta sääntelystä keskiviikkona.­

Yksityisiä terveysyrityksiä edustava Hyvinvointialojen liitto Hali kritisoi kovin sanoin hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelua. Hallitus neuvottelee parhaillaan sote-uudistuksen sisällöstä.

Halin mukaan uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja ei ole kuultu valmistelun aikana, ja nyt lausuntoyhteenvetoa, joihin neuvottelut ovat perustuneet, ei ole julkaistu.

Lausuntokierros päättyi syyskuun lopussa, ja nyt kuluneen viikon aikana hallituksen sote-ministeriryhmä on painanut pitkää päivää ja viilannut lakiesityksen sisältöä lausuntojen pohjalta. Neuvotteluissa on poliittisia erimielisyyksiä, sillä muun muassa Rkp on tyytymätön tulevien maakuntien rahoitusmalliin.

HS:n tietojen mukaan asioita oli perjantaiaamuna yhä paljon auki, muun muassa rahoitus.

Myös kysymys maakuntajaosta hiertää yhä: ongelmana on Etelä-Savo, josta osa kunnista haluaisi loikata Pohjois-Savon puolelle lähinnä säilyttääkseen Savonlinnan keskussairaalan. Tälle tuli vähän tukea lausuntokierroksella eikä siitä ole ollut poliittista yksimielisyyttä. Aiemmin ainakin keskusta on vastustanut maakuntarajojen muutoksia.

Neuvotteluita vetävä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) twiittasi kolmen aikaan perjantai-aamuna tulleensa juuri kotiin neuvotteluiden jälkeen. Kiurun mukaan neuvotteluita jatketaan perjantaina ja viimeiset asiat ovat käsittelyssä.

Perjantaina Kiuru sanoi eduskunnassa, että neuvottelijat istuvat perjantain sosiaali- ja terveysministeriössä ja ovat siellä siihen asti, ”että savua nousee tai sitten ei”.

”Takaraja alkaa häämöttää eli arviointineuvostossa odotetaan tätä hallituksen esitystä”, Kiuru sanoi. Lakiesitys menee lainsäädännön arviointineuvoston puitavaksi sen jälkeen, kun sisältö on lyöty lukkoon poliittisessa käsittelyssä.

Hali pitää tärkeänä sitä, että lausunnoissa annettu palaute näkyisi hallituksen esityksessä, jonka hallitus ilmeisesti tänään pyrkii julkaisemaan.

”Kaikki lausunnot on käyty läpi”, Kiuru vakuutti. ”Tarkoituksena on, että palautteen pohjalta muutetaan esitystä ja käydään kaikki asiat läpi.”

Kiurun mukaan lausuntoyhteenveto julkaistaan mahdollisimman pian.

Koska hallitus ei ole julkaissut lausuntoyhteenvetoa, Hali on tehnyt sen itse. Kaikkiaan 804 lausunnosta tehdyn yhteenvedon mukaan puolet kantaa ottaneista ei usko, että sote-järjestämislaki turvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden.

Halin koosteen mukaan puolet kantaa ottaneista oli myös sitä mieltä, että ostopalveluihin puuttuva järjestämislain pykälä ei ole tarkoituksenmukainen. Enemmän kuin joka kolmas lausunnonantaja kritisoi avovastauksissa ostopalvelujen hyödyntämisen rajoituksia.

Kyseinen pykälä, joka puuttuu maakuntien oikeuteen ostaa palveluita yksityisiltä yrityksiltä, toteaa maakunnan voivan hankkia palveluita ”jos palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen lakisääteisten ja yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseksi sekä tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi”.

Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että sote-maakunta pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa palveluiden järjestämisestä – eli maakunta ei joudu pulaan tai tyhjän päälle, vaikka ostopalveluiden tarjoaja menisi esimerkiksi konkurssiin.

Perusteluissa maakuntia kielletään ulkoistamasta kokonaisia tehtäväaloja, esimerkiksi koko perusterveydenhuoltoa tai kokonaisia erikoisaloja. Nyt esimerkiksi Etelä-Karjalan sote-palveluista vastaava Eksote on ulkoistanut koko silmäklinikkansa Terveystalolle, mutta jatkossa tämä ei kävisi.

Halin mukaan ostopalveluiden rajoittaminen heikentää ihmisten palveluita.

Soten rahoitusmalli saa kritiikkiä niin sanotuilta Kuuma-kunnilta eli kymmeneltä uusimaalaiselta kaupungilta ja kunnalta, jotka laskevat olevansa uudistuksen menettäjiä. Alueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

”Esitys aiheuttaisi Kuuma-alueelle yhteensä noin 61 miljoonan euron leikkaukset verrattuna nykytilanteeseen”, kunnat sanovat tiedotteessaan.

Tämänhetkisen lakiesityksen rahoitusmallissa maakunta saa vastaisuudessa sote-rahoituksensa noin 80-prosenttisesti palvelutarpeen perusteella. Noin 13 prosenttia tulee asukasperusteisesti eli asukasluvun mukaan. Pienin osuuksin otetaan huomioon muun muassa väestön kaksikielisyys, vieraskielisyys ja erilaiset maakunnan olosuhteista johtuvat rahoitustarpeet.

Kuuma-kuntien johtajat pitävät tarvekertoimien kautta jaettavan rahoituksen osuutta aivan liian korkeana. Heidän mielestään rahoituksen painopistettä pitäisi siirtää asukaspohjaiseen suuntaan.