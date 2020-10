THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen pitää viranomaisiin kohdistuvia syytöksiä ”saivarteluna”.

Pääministeri Sanna Marinin (vas.) hallitusta ja terveysviranomaisia on syytetty jopa valehtelusta kasvomaskeista käydyn keskustelun yhteydessä. Perjantaina kokoomus esitti epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.­

Keskustelu hallituksen ja viranomaisten toiminnasta maskeihin liittyen on jälleen saanut uusia kierroksia. Torstain kyselytunnilla oppositiopuolueet tivasivat vastausta monia kansalaisiakin askarruttavaan kysymykseen: Miksi maskeja suositellaan nyt, kun vielä keväällä niiden hyötyä tunnuttiin vähättelevän?

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusta ja terveysviranomaisia on syytetty jopa valehtelusta. Aihe herätti keskustelua myös budjettikeskustelussa perjantaina.

”Pääministeri myöntää hallituksen valehdelleen koko kevään maskien tarpeellisuudesta, koska niitä ei ollut? Jossakin muualla joku eroaisi, meillä business as usual”, oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti twiitissään torstaina.

Viestintätoimiston toimitusjohtaja, entinen demarikansanedustaja Mikael Jungner syytti niin ikään Twitterissä virkamiehiä ja hallitusta ”laajamittaisesta, suunnitellusta valehtelusta”. Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen taas jakoi torstaista kyselytuntikeskustelua koskevan uutisen saatesanoilla ”kansa olisi ansainnut kuulla totuuden jo keväällä”.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä arvioi hallituksen joutuneen ”virkamiesvallan uhreiksi”. Hän vaatii tiedotteessaan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdon vaihtoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toiminnan selvittämistä.

”Osaakohan kansliapäällikkö Kirsi Varhila edes hävetä? Nythän ei ole edes kyse siitä, olisiko maskisuositus pitänyt antaa jo keväällä vai ei. Kyse on siitä, että meille kaikille kerrottiin muka tieteeseen nojaten, ettei maskien käytöstä ole mitään hyötyä. Se oli yksiselitteisesti vale ja kertakaikkisen häpeällistä!” Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Kritiikki hallitusta kohtaan kärjistyi edelleen perjantaina, kun kokoomus esitti epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

Tämänkaltaiset syytökset ovat vakavia. Onko niillä perusteita?

Marinin hallituksen ja viranomaisten tulkitaan valehdelleen siis niin, että maskien hyötyjä olisi tietoisesti vähätelty keväällä, koska suositusta ei haluttu silloin antaa maskien rajatun saatavuuden takia.

”Jos katsomme kevättä, mitä olisi käynyt, jos olisimme antaneet laajan maskisuosituksen ilman, että maskeja on saatavilla?” Marin sanoi torstaina kyselytunnilla.

Tämä lausunto tulkittiin myöntämisenä, todellisen syyn kertomisena sille, miksei maskisuositusta keväällä annettu. Tosiasiassa Marin on kuitenkin todennut maskien saatavuusongelman jo keväällä, täysistunnossa toukokuun alussa. Tuolloin hän myös sanoi, että kirurgisista suu‑ ja nenäsuojaimista ”olisi ehdottomasti hyötyä”. Niitä ei vain ollut Marinin mukaan riittävästi koko väestön tarpeisiin ja siksi maskisuosituksen antaminen olisi ollut ”hallitukselta täysin vastuutonta”.

Marin ei siis antanut torstaina tämän osalta uutta tietoa tai sellaista tietoa, mikä olisi ristiriidassa kevään lausuntojensa kanssa.

Entä syytökset terveysviranomaisten ja hallituksen päätöksiin vaikuttaneiden asiantuntijoiden roolista?

Onko perusteltua todeta viranomaisten vähätelleen maskien hyötyjä ja harhauttaneen kansalaisia tai päättäjiä?

THL:n johtaja Mika Salminen.­

”Suoraan sanottuna, tämä on minusta saivartelua”, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

”Kannattaisi ehkä nyt keskittyä siihen epidemian torjuntaan eikä riidellä siitä, kuka sanoi mitä milloinkin. Tilanteet kehittyvät ja arviot muuttuvat sen mukaan, kun uutta opitaan. Hölmö se olisi, joka löisi lukkoon jonkun mielipiteen eikä sitä muuttaisi vaikka näyttökin muuttuu.”

Viranomaisten ja asiantuntijoiden suhtautuminen kasvomaskeihin on muuttunut puolen vuoden aikana selvästi. Suomessa kasvomaskeihin on lähtökohtaisesti suhtauduttu nihkeästi, kun monissa muissa maissa on otettu jo keväällä käyttöön maskisuosituksia ja -pakkoja.

Kun maskisuositus nousi kevään mittaan keskusteluun, viittasivat hallituksen edustajat siihen, että asiaa selvitetään. Toukokuun lopussa julkaistun selvityksen lopputulema oli, että kasvomaskien hyödyt ovat niukat. Tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen oli selvityksen mukaan vähäinen tai olematon.

Toisaalta samoihin aikoihin eri alojen asiantuntijoista koostunut tiedepaneelin puolsi kasvomaskien käyttämistä yleisillä paikoilla ja julkisessa liikenteessä.

Pian myös Maailman terveysjärjestö WHO päivitti maskiohjeistuksiaan. Kesäkuun alussa järjestö katsoi, että maskeja tulisi käyttää paikoissa, joissa viruksen leviämisen riski on suuri sekä paikoissa, joissa fyysisen etäisyyden ylläpitäminen on hankalaa.

Elokuussa äänenpainot muuttuivat Suomessakin. Elokuun alussa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja Salminen kirjoittivat HS:ssä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, että olisi syytä pohtia kasvomaskisuosituksen tekemistä. Kuun puolivälissä THL antoi suosituksen kasvomaskien käytöstä, ja hallitus puolsi tätä. Nykyisin kasvomaskin käyttö on siis kaikille suositeltavaa, ja THL arvioi sen voivan vähentää tartuntoja.

Mikä muutti arvion?

”Nämä aina katsotaan kokonaisuutena: Mikä on arvio toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta? Ottaako ihmiset sen käyttöön? Onko se mahdollista toteuttaa?” Salminen sanoo. Hän on painottanut kokonaisarvioinnin merkitystä aiemminkin, esimerkiksi HS:n haastattelussa toukokuussa.

”Keväällä päädyimme siihen tulokseen [ettei suositusta anneta] ja kesällä epidemia oli käytännössä tyrehtynyt. Keinoja ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin niitä todella tarvitaan.”

Salmisen mukaan kevään arvioon vaikuttivat silloinen epävarma näyttö kasvomaskien tehosta, WHO:n sekä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n toimintaohjeet sekä maskien saatavuus.

”WHO:n ja ECDC:n toimintaohjeissa painotettiin myös sitä, ettei saa käydä niin, että maskeista tulee sitten pulaa terveydenhuoltopuolella. Tätä varmasti vastuuviranomaiset myös ajattelivat.”

Nyt tilanne on toinen. Maskeja on paremmin saatavilla ja todettujen tartuntojen määrä on nousussa. Syksyllä hengitystievirusten riski muutenkin kasvaa, Salminen sanoo.

”Nyt tarvitaan käyttöön kaikkia niitä keinoja, joita on – myös sellaisia, joista me emme ole ihan täysin varmoja, miten ne kokonaisuutena toimii.”

Näyttöä kasvomaskien hyödyistä on kertynyt lisää, mutta Salmisen mukaan on hyväksyttävä sekin, ettei kaikista väestötasolla tehtävistä ennakoivista toimista ”ole betonista näyttöä”.

”Näyttö ei myöskään aina synny kerralla.”

”Koko ajan olemme oppineet lisää maskien toiminnasta sekä viruksen käyttäytymisestä. Nyt on selvää, että tartuttavuus voi alkaa jo ennen oireiden syntymistä. Se on yksi tämän viruksen pirullisista ominaisuuksista torjunnan kannalta.”

Yksi asia kasvomaskikeskustelussa huolestuttaa Salmista. Hän pelkää, että muut keskeiset virustartuntojen leviämisen ehkäisytoimet unohdetaan, kun keskustelu keskittyy kasvomaskeihin. Yksin kasvomaskein ei pystytä estämään viruksen leviämistä.

”Mitä useampi noudattaa kaikkia ohjeita – hakeutumista testiin, jos oireita, etäisyyksien pitämistä, käsihygieniaa, maskin käyttöä, kokoontumisten välttämistä – sen parempi. Mikään ei riitä yksinään vaan näitä kaikkia keinoja tulee käyttää.”