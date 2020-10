Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sai epäluottamuslauseen kokoomukselta. Omat puoluetoverit kritisoivat kokoomusta ja puolustavat hallituksen toimintaa.

Sosialidemokraattisen puolueen jäsenet kritisoivat kokoomusta epäluottamuksen esittämisestä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd). Puolueen kansanedustajat korostavat, että Suomi on hoitanut koronatilanteen verraten hyvin.

Lue lisää: Kokoomus esittää epäluottamusta ministeri Krista Kiurulle

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Twitterissä, että Maailman terveysjärjestö WHO ”suositteli vielä keväällä maskeja vain potilaiden hoidossa ja päivitti oman maskisuosituksensa vasta kesäkuussa koskemaan oireettomia”.

”Tietoa taudista ja sen torjunnasta on tullut lisää koko ajan.”

”Suomi on kiistattomasti maailman kärkeä koronan torjunnassa. Taitaa kokoomuksen oppositiopolitiikan mopo nyt keulia!” Lindtman twiittaa.

Lue lisää: Oppositio syyttää Marinin hallitusta ja virkamiehiä valehtelusta maskeihin liittyen

Vertauskuvan mopon keulimisesta esitti myös kansanedustaja Niina Malm (sd) täysistunnossa. Malm piti oman puheenvuoronsa heti kokoomuksen Mia Laihon ja Kai Mykkäsen epäluottamuksen esittämisen ja kannatuspuheenvuoron jälkeen. Malm ihmettelee sitä, että kokoomus tekee epäluottamuslauseen kesken historiallisen budjettikeskustelun.

”Vaikka Suomi on selviytynyt kaikilla mittareilla selvinnyt hyvin koronan hallinnasta. Lähtikö kokoomuksella mopo käsistä?” Malm totesi keskustelussa.

Sdp:n Kimmo Kiljunen taas kehotti kokoomusta vetämään epäluottamuslauseensa pois.

”Mennään yhdessä eteenpäin, jotta saadaan koronavihulainen hallintaan”, Kiljunen sanoi täysistunnossa.

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd) sanoi, että suomalaiset voivat kehua ulkomailla Suomen hoitaneen koronatilanteen hyvin. Hän myös painotti, että osa tästä on Kiurun ansiota.

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) taas kritisoi kokoomuksen edustajien suhteellisuudentajua.

”Perjantai-illan kunniaksi tekivät eduskuntasalissa epäluottamuslauseen, mutta luikkivat sen tehtyään salista vähän nolon oloisina, eivät jääneet edes kuuntelemaan keskustelua”, Guzenina sanoo twiitissään.

Guzenina kuvailee kokoomuksen epäluottamuslauseen olevan ”performanssi, jolla kokoomus hakee epätoivoisesti huomiota itselleen”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti aiemmin Twitterissä, että Kiurulla on hänen ja koko hallituksen luottamus. Marinin mukaan hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin, ja näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta.

”Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”, Marin kirjoittaa.