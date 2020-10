Eduskunnan sote-valiokunnalla on nyt uusi luotsi: keskustan Markus Lohi aikoo tehdä kaikkensa, että valiokunta ei sortuisi riitelyyn

Lohi johtaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, joka on lakien pääkäsittelijä. Hänen tavoitteenaan on hyvä ilmapiiri valiokunnassa, joka viimeksi tuli tunnetuksi riidoistaan.

Markus Lohi käyttää aina vaimonsa antamaa hopeista solmioneulaa, jossa on lohen kuva. Kun hän tuli eduskuntaan uutena kansanedustajana 2011, se oli helppo konsti opettaa ihmiset muistamaan hänen nimensä.­

Jos hallitus pysyy aikataulussa, eduskunnan suuri urakka alkaa joulun alla. Suomeen aletaan luoda kokonaan uutta hallinnon tasoa eli maakuntia, jotka ottavat hoitaakseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen.

Tämä on keskustan pitkäaikainen tavoite, ja sen varmistamiseksi eduskunnassa yksi uudistuksen luotseista on keskustalainen kansanedustaja Markus Lohi. Hän johtaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, joka on päävastuussa sote-lakien käsittelyssä. Tosin useat muutkin valiokunnat saavat osansa urakasta.

Myös viime hallituskaudella sote eteni eduskuntaan, mutta ei tullut valmiina sieltä ulos. Käsittelyn aikana työilmapiiri nykyisen perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) vetämässä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa myrkyttyi täysin, kun oppositio ja hallituspuolueet taistelivat keskenään.

Nyt Lohi lupaa, että sama ei toistu.

”Tärkein tehtäväni valiokunnassa on ylläpitää hyvää työskentelyilmapiiriä. Vaikka asioista olisimme eri mieltä, niin voisimme olla sitä rakentavasti ja saisimme tuloksia aikaan. Olen aika optimistinen.”

Lohen optimismia lisää se, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä yli puolet on ensimmäisen kauden kansanedustajia, joilla ei ole historian painolastia vanhoista sote-tappeluista.

Silläkin on merkitystä, että soten kannalta keskeisen valiokunnan puheenjohtaja on hallituspuolueesta, Lohi myöntää. Viime kaudella paikka lipsahti oppositiolle eli Sdp:lle.

” ”Neljän vuoden vaalikausi näyttää valitettavasti liian lyhyeltä ajalta näin isojen uudistusten tekoon.”

Lohi nousi kesäkuussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtoon ketjussa, jossa Katri Kulmuni joutui väistymään valtiovarainministerin paikalta, Matti Vanhanen siirtyi eduskunnan puhemiehestä valtiovarainministeriksi ja Anu Vehviläinen valittiin puhemieheksi.

Kulmunin häviö keskustan puheenjohtajakisassa syyskuussa johti siihen, että samasta vaalipiiristä olevalle Lohelle aukesi tilaisuus nousta myös keskustan varapuheenjohtajaksi. Statuksen nousu puolueen sisällä tulee tarpeeseen: Lohi pääsi viime eduskuntavaaleissa viimeisenä läpi Lapissa, ja oli vähällä, ettei vihreiden ääniharava Riikka Karppinen napannut hänen paikkaansa.

Lohi ei ole tunnettu sosiaalipoliitikkona, mutta häntä voi pitää sote-veteraanina. Lohi on nähnyt läheltä edellisen ja sitä edellisen hallituksen sote-yritelmät, koska hän on istunut perustuslakivaliokunnassa vuodesta 2011 ja ollut siellä tekemässä kaikkiaan viittä sotesta annettua lausuntoa – jotka kaikki ovat olleet eri tavoin tyrmääviä. Edelliset sote-uudistukset kaatuivat juuri siihen, ettei niitä saatu sovitettua yhteen Suomen perustuslain kanssa.

”Tässä on monenlaisia esityksiä käyty läpi. Vähän väsymystä tämän ympärillä tunnetaan, mutta silti minulla on erittäin vahva usko siihen, että ainoa tapa turvata suomalaisten palvelut on toteuttaa uudistus, jossa palvelut siirretään kuntaa laajemmille hartioille.”

Toinen sote-uudistuksen tavoite Lohen mukaan on suomalaisten kuntien pelastaminen.

”En näe mitään muuta tapaa pelastaa ne talousahdingolta kuin hoitaa tämä maaliin.”

Lohen mielestä sotella on nyt hyvät läpimenon mahdollisuudet, koska uudistus on ”riisuttu malli”, hallitus ei yritä haukata liian isoa palaa kerralla.

”Neljän vuoden vaalikausi näyttää valitettavasti liian lyhyeltä ajalta näin isojen uudistusten tekoon. Vaikka nyt viedään karsittua mallia eteenpäin, niin silti tässä tulee kiire.”

” ”Jos väestö on tervettä ja nuorta, ei rahaa tietenkään tule asukasta kohti yhtä paljon.”

Kiireen selättämiseksi Lohella on päässään tarkat nuotit siitä, miten hän juoksuttaa uudistusta valiokunnassa eteenpäin. Jos ja kun uudistus joulukuun alussa tulee eduskuntaan, valiokunta tekisi heti suunnitelman, keitä asiantuntijoita kutsutaan eduskuntaan kuultaviksi. Lakiesityspaketti lähtisi asiantuntijoille eduskunnan pitkän joulutauon aikana tutustumista varten, ja heti helmikuussa 2021 valiokunta aloittaisi kuulemiset.

Helmikuussa ei siis tärvättäisi arvokasta kokousaikaa suunnittelemiseen, vaan käsittely saataisiin heti vauhtiin. Lohen mukaan on ilmiselvää, että urakka on iso ja valiokunta joutuu käsittelyn aikana säätämään lakitekstin yksityiskohtia.

”Kesäkuussa 2021 mietintö sitten saataisiin saliin”, Lohi sanoo. Siellä kauan odotetut lait vihdoin paukutettaisiin voimaan, ja seuraavaksi päästäisiinkin jo järjestämään maakuntavaalit alkuvuodesta 2022.

Tässä kohtaa moni naurahtaa kyynisesti, sillä aiemmissa sote-uudistuksissa aikataulut ovat heittäneet pahasti. Edellinen hallitus siirsi luvattua vaalipäivää koko ajan eteenpäin.

Nyt ainakin valmistelu meni vauhdikkaasti. Sosiaali- ja terveysministeriö tuotti koronan varjossa mittavan lakipaketin, mutta lausuntokierroksen perusteella siihen jäi paljon rosoja. Niitä hallituksen sote-ministeriryhmä on viime päivät yrittänyt muokata.

Markus Lohi ei ole kaikilta osin tyytyväinen valmisteluun: hän twiittasi lokakuun alussa pitävänsä virheenä, että valmistelun yhteydessä ei ole kuultu alan yksityisiä toimijoita ja kertoi itse tavanneensa Mehiläisen ja Terveystalon edustajia.

Lohen mukaan laki vaikuttaa yksityisiin toimijoihin. Osa mainitaan jopa nimeltä lakiesityksen perusteluissa, joten olisi ollut kohtuullista myös kuulla heidän näkökulmansa.

”Haluan itse tavata kaikkia tahoja ja erityisesti pitää huolta siitä, että valiokunnan kuulemisvaiheessa kaikki näkökulmat tulevat kuulluksi. Se takaa sen, että lakiin ei jää bugeja eli esimerkiksi ongelmallisia pykälämuotoiluja.”

Lausuntokierroksella kritiikkiä tuli monesta lakiesityksen kohdasta. Lohi haluaa pelastaa suomalaiset kunnat, mutta kritiikistä päätellen etenkin isot kaupungit kokevat uudistuksen ryöstöksi, kun suuri osa niiden kuntaveron tuotosta siirtyy jatkossa valtiolle ja jaetaan rahoituksena maakunnille.

”Keskeinen periaate, millä valtio jakaa rahan maakuntiin, on palveluiden tarve. Se on ehdottomasti ainoa oikea tapa edetä. Ei voi olla niin, että antaisimme terveiden hoitamiseen yhtä paljon rahaa kuin sairaiden hoitamiseen. Jos väestö on tervettä ja nuorta, ei rahaa tietenkään tule asukasta kohti yhtä paljon.”

Lohi vaatii kritisoijia esittämään oikeudenmukaisemman rahanjakomallin.

” ”Emme tule Suomessa toimeen ilman yksityisiä toimijoita tai kolmannen sektorin järjestöjä.”

Valtion rahoituksen kylkiäisenä valtio myös ohjaa maakuntia tiukasti, jopa niin, että lausunnoissa ihmeteltiin, mitä itsehallintoa mukamas itsehallinnollisille maakunnille enää jää. Lohi sanoo ymmärtävänsä sen, että valtio ei anna rahoituksessa avointa piikkiä, mutta kaikissa asioissa ei ole hänen mielestään tarpeen pitää ohjaksia kireällä.

Yksityiset yritykset ovat lakiesityksestä sotajalalla ja pelkäävät valtion ohjauksen johtavan siihen, että maakunnat vähentävät yhteistyötä sote-alan yritysten kanssa. Ne toivovat, että erityisesti keskusta porvaripuolueena ymmärtäisi yrityksiä ja yrittäjiä ja estäisi tällaiset aikeet.

Lohi oli ennen eduskuntaa yrittäjä ja sanoo sen olevan osa identiteettiään.

”Lakiin ei pidä siirtyä ongelmallisia määräyksiä siitä, että yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa ei voisi joustavasti jatkua. Tässä pitää olla tarkkana. Me emme tule Suomessa toimeen ilman yksityisiä toimijoita tai kolmannen sektorin järjestöjä, ja maakunnilla täytyy olla riittävä oma valta päättää siitä, millä tavoin niiden kanssa tehdään yhteistyötä”, Lohi sanoo.

Lohi pelkää, että ilman täydentäviä ostopalveluita julkisten palveluiden saatavuus romahtaa ja ihmiset alkavat entistä enemmän ostaa yksityisiä sairauskuluvakuutuksia.

”Niitä on lähes 1,3 miljoonalla suomalaisella. Puoli miljoonaa niistä on lapselle otettuja vakuutuksia, mutta yllätyin silti kuullessani tästä määrästä.”

Keskusta haluaa myöhemmin lisätä maakuntien tehtäviä ja tehdä niistä ”monialaisia”. Lohen mukaan maakunnan alaisuuteen voisi siirtää muitakin aluehallinnollisia tehtäviä, esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon, maakuntakaavoituksen, EU:n aluekehitysrahojen jaon, alueellisen edunvalvonnan ja osan työllisyyden hoidosta.

”Mitä enemmän päätöksentekoa voi hajauttaa alueille, sitä suurempi hyväksyttävyys päätöksillä on kansalaisten keskuudessa.”

Jos maakunnille siirrettäisiin myöhemmin lisää tehtäviä, samalla olisi Lohen mukaan hyvä hetki antaa niille verotusoikeus.

”Maakuntavero pitää lähtökohtaisesti toteuttaa niin, etteivät veroprosentit eriydy eri puolilla maata. Ei voi olla niin, että yhdenvertaisista palveluista maksetaan aivan eritasoista veroa.”