Länsi-Pohjan ulkoistus näyttää edelleen mitätöityvän, mutta muita isoja ulkoistuksia kohdellaan toisin: maakunta voi irtisanoa ne ja neuvotella uudestaan.

Hallituspuolueet ovat HS:n tietojen mukaan sopineet, että Etelä-Savo säilyy maakuntauudistuksessa yhtenäisenä eivätkä Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski ja Sulkava voi siirtyä Pohjois-Savoon.

Asiasta on kertonut myös Yle.

Vastineeksi myöhään perjantaina syntyneessä neuvotteluratkaisussa on pyritty turvaamaan Savonlinnan keskussairaalan laaja toiminta. Sairaalan toiminnan varmistaminen on ollut pääsyy kuntien hinkuun siirtyä pois Etelä-Savosta.

Väkiluvultaan pienessä Etelä-Savossa on jo yksi keskussairaala Mikkelissä, eikä alueella ole pystytty sopimaan sairaaloiden työnjaosta.

Sote-ministerityöryhmän neuvottelutulos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta menee ensi viikon alussa vielä hallituspuolueiden eduskuntaryhmien käsiteltäväksi. Virkamiehet kirjoittavat lakiesitykset uusiksi viikonlopun aikana.

Toinen alueellisesti hankala päätös oli tulevassa Lapin maakunnassa sijaitseva Länsi-Pohjan alue. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat ovat ulkoistaneet Länsi-Pohjan keskussairaalan somaattisen erikoissairaanhoidon Mehiläiselle, ja tämä ulkoistus näyttää edelleenkin muuttuvan tulevassa sote-ratkaisussa lainvastaiseksi eli mitätöityvän.

Länsi-Pohjassa on ollut vastaava tilanne kuin Etelä-Savossa: Lapissa on jo Rovaniemen keskussairaala, ja turvatakseen oman sairaalansa jatkon tulevassa Lapin maakunnassa Länsi-Pohjan kunnat lähtivät pitkään ulkoistukseen.

Ministereiden neuvotteluratkaisussa sekä Savonlinnan että Länsi-Pohjan keskussairaaloiden toiminta tulevissa maakunnissa on pyritty turvaamaan niin, että sairaalat saavat pitkällä siirtymäajalla ylläpitää yhteispäivystystä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.

Sote-ministereiden neuvotteluissa mitätöitymisuhka on HS:n tietojen mukaan sen sijaan poistunut muilta laajoilta ulkoistuksilta Länsi-Pohjaa lukuunottamatta. Kunnat ovat tehneet laajoja ja hallituksen silmätikkuina olleita ulkoistuksia Pihlajalinnan kanssa muun muassa Pirkanmaalla.

Näihin sopimuksiin tulevat maakunnat voivat soveltaa irtisanomismenettelyä.

Alkuperäisessä lakiesityksessä arvioitiin, että ainakin Jämsässä, Mänttä-Vilppulassa ja Parkanossa sekä niin sanottujen Kuusiokuntien kanssa tehdyissä ulkoistuksissa sopimukset olisivat mitätöityneet, koska näissä sopimuksissa kunnat ovat siirtäneet laajasti soten järjestämisvastuutaan yksityiselle palveluntuottajalle.

Nyt tilalle tulee siirtymäajalla irtisanomismenettely, jossa maakunta voi neuvotella jatkosopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Irtisanomismenettely antaa mahdollisuuden neuvotella sopimukseen muutoksia, joilla ne saadaan lainmukaisiksi. Tämän voi ilmeisesti tehdä myös ilman uutta kilpailutusta, koska kyseessä on lainmuutos.

Tulevien maakuntien rahoituksessa on tehty HS:lle kuvatun mukaan ”hienosäätöä”, mutta peruslinjaukset eivät ole muuttuneet. Tulevat maakunnat saavat edelleen rahansa pääosin asukkaiden palvelutarpeen mukaan, joka määrää rahoituksen edelleen 80-prosenttisesti.

Keskusta olisi halunnut nostaa prosenttiosuutta eli antaa enemmän rahaa maakunnille, joissa on palvelutarvetta eli esimerkiksi korkea sairastavuus. Tämä ei onnistunut.

Rahoituksen muihin määräytymisperusteisiin tuli Rkp:n lepyttämiseksi muutoksia. Kaksikielisyyden painoarvo rahoituksessa kasvoi: kun se aiemmin oli 0,35 prosenttia, nyt se on 0,5 prosenttia. Se tuo jonkin verran rahaa lisää kaksikielisille alueille esimerkiksi Pohjanmaalla.

Alkuperäisessä lakiesityksessä etenkin yksityiset terveysyritykset pitivät outona kohtaa, jonka mukaan jatkossa muun muassa potilaan hoidon tarpeen arviointi, sairauksien diagnosointi ja ratkaisut hoitotoimista olisi laajennettu julkisen järjestämisvastuun piiriin.

Se tarkoittaa, että ne olisivat olleet julkisia hallintotehtäviä, joita olisi voinut tehdä vain virkasuhteessa oleva lääkäri – mikä olisi huomattavasti kaventanut maakunnan mahdollisuuksia käyttää ostopalveluita.

Neuvotteluissa HS:n tietojen mukaan tätä muutettiin niin, että virkalääkärin vaatimuksen laajennus poistettiin.

Tälle tuli pontta myös korkeimman hallinto-oikeuden antamasta lausunnosta. KHO:n mukaan lakiesityksen perustelut julkisen hallintotehtävän laajentamisesta eivät vaikuttaneet ”oikeudellisesti kestäviltä”.

Yksityiset yhtiöt ovat pitkin matkaa kritisoineet lakiesitystä ja viime vaiheessa myös sen valmistelua.

Kritiikkiä on tullut muun muassa siitä, että sote-ministeriryhmän käytössä ollutta lausuntoyhteenvetoa ei ole julkistettu. Epäilynä on, että lausunnoissa esitettyjä kriittisiä arvioita ei ole kaikilta osin otettu huomioon, kun muutoksia lakiesitykseen on tehty.

Sote-ministerityöryhmään kuuluvat ministerit ovat ryhmän puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk), ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr), opetusministeri Li Andersson (vas), pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (rk).