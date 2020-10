Yksi laki voi pian antaa viranomaisille oikeuden sulkea ostoskeskuksen tiloja – nyt monia harmittaa, ettei esityksessä määritellä, mikä on ostoskeskus

Tartuntatautilain muutosesitys listasi asiakastilat, jotka kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi.

Ogelin ostoskeskuksessa on kauppojen ja kahvilan lisäksi paljon muitakin palveluja, kuten esimerkiksi apteekki, hammaslääkäriasema ja terveyskeskuksen laboratorio.­

Mikä onkaan ostoskeskus? Onko se jo yhden kaupan ja kampaamon yhdistelmä vai vasta jättimäinen megakeskus myymälöineen, elokuvateattereineen, ravintoloineen ja jopa terveysasemineen?

Kysymys heräsi, koska sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut koronaviruksen leviämisen estämiseksi useita väliaikaisia muutoksia tartuntatautilakiin. Ne on määrä saada eduskunnan käsittelyyn tässä kuussa. Tartuntatautilaki on valmiuslain jälkeen merkittävin laki, jolla Suomi yrittää koronavirusta pysäyttää.

Luonnoksen mukaan esimerkiksi ostoskeskuksen voisi sulkea koronaviruspandemian pahentuessa, jos muut hygieniatoimet eivät riitä.

Tartuntatautilain muutoksilla on nyt määrä antaa kunnille ja aluehallintovirastoille lisää valtuuksia taudin torjuntatoimiin ilman, että poikkeusoloja tai valmiuslakia tarvittaisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa muun muassa, että jos turvaväleistä huolehtiminen tai asiakasmäärien rajoittaminen ei riitä, viimekätisenä keinona kunnalla tai aluehallintovirastolla olisi valtuudet sulkea ostoskeskusten tiloja.

Muita mahdollisesti kiinni pantavia paikkoja epidemian yltyessä olisivat uimahallit, kylpylät, saunat, huvipuistot, konserttisalit, elokuvateatterit, teatterit, kongressi- ja messukeskukset, rahapeli- ja vedonlyöntipaikat, museot ja galleriat. Festivaalit ja markkinatkin voitaisiin kieltää.

Hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo HS:lle, että esitysluonnokseen on jatkovalmistelussa lisätty täsmennys, jonka mukaan ”ostoskeskuksista voitaisiin sulkea yleiset tilat pois lukien vähittäiskauppojen liiketilat ja muiden palveluntarjoajien tilat”.

”Esitystä viimeistellään parhaillaan ja sekin on yksi täsmennettävistä kysymyksistä”, Ruuhonen vastaa kysymykseen, aiotaanko myös itse ostoskeskus määritellä esityksessä tarkemmin.

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei tartuntatautilain uutta asiakastilojen ”sulkemispykälää” kannata. Ostoskeskusten sulkeminen merkitsisi sen käsityksen mukaan, että myös ostos- tai kauppakeskusten tiloissa olevat yksittäiset liiketoiminnan tilat olisi pidettävä kiinni.

Liiketilojen sulkeminen rinnastuisi käytännössä elinkeinon harjoittamisen kieltoon, TEM katsoo.

Ravintoloita suljettiin jo keväällä poikkeusolojen aikana pariksi kuukaudeksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Tartuntatautilain nojalla taas on rajoitettu ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä, ja nyt rajoituksia ollaan taas kiristämässä.

Ravintoloita koskeva tartuntalain muutos on voimassa lokakuun loppuun, mutta eduskuntaan on jo edennyt esitys sen jatkamisesta helmikuun loppuun asti. Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskustelee asiasta seuraavan kerran tiistaina.

Mikään läpihuutojuttu ei tämänkään lain jatko ei ole. Valiokunnan jäsenistä hallituspuolueisiinkin kuuluvia kansanedustajia hiertää se, että aukiolojen ja asiakaspaikkojen rajoitukset koskevat kaikkia ravintoloita eli yökerhojen lisäksi myös pieniä ruokaravintoloita ja huoltamoita.

Kauppakeskuksen määritelmän puute vielä valmisteltavana olevassa uudessa lakiesityksessä ihmetyttää Suomen kauppakeskusyhdistystä sekä kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestöä (Rakli). Niiden mukaan on täysin epäselvää, mikä on ostoskeskuksen määritelmä.

Kauppakeskusyhdistyksen nettisivuilta kyllä löytyy eri kokoisille liiketilojen yhdistelmille määritelmä poikineen, mutta STM:n esityksessä puhutaan vain ”ostoskeskuksesta”.

Yhdistyksen mukaan ostoskeskus on esimerkiksi pienempi kuin kauppakeskus, hypermarketkeskuksesta puhumattakaan. Väliä on sekä liiketilojen määrällä että rakennelman koolla.

Järjestöjen lausunnon mukaan päivittäistavarakauppa ja esimerkiksi rautakauppa ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta niin kriittisiä toimialoja, että niiden häiriötön toiminta on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Tärkeitä ovat myös postipalvelut, apteekki, matkalippu- ja rahaliikennepalvelut sekä erikoiskauppa.

”Olisi katastrofaalista, jos huoltovarmuuden kannalta kriittisiä toimialoja ryhdyttäisiin sulkemaan. Edes keväällä valmiuslain aikana näin järeisiin toimiin ei ryhdytty”, järjestöt sanovat.

”Haluaisimme tarkennuksen siitä, miten määritellään ostoskeskus. Isolla osalla toimialamme toimipisteitä on samassa fyysisessä rakennuksessa esimerkiksi kahvila tai lounasruokala”, sanoo rakennus- ja sisustustavarakauppoja edustava Rasi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää sekin hyvin epäselvänä sitä, millainen kiinteistö täyttää ostoskeskuksen määritelmän.

”On hyvä huomioida, että ostoskeskuksissa sijaitsee nykyisin myös julkisten palveluiden tiloja kuten terveysasemien vastaanottoja”, EK:n lausunnossa muotoillaan.

EK muistuttaa myös, että ostoskeskukset ja kauppakeskukset sijaitsevat usein liikenteen solmukohdissa, jolloin niiden sulkeminen haittaisi myös julkisen liikenteen toimintaa.

Aluehallintovirastojen mukaan Suomeen tulisi palauttaa poikkeusolot, mikäli kauppoja ryhdytään sulkemaan.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä tähdennetään, ettei tartuntatautilaki mahdollista ostoskeskusten kauppojen sulkemista, mutta lainmuutosluonnoksesta se ei suoranaisesti käynyt ilmi.