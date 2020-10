Kaarina Hylkinen on ”ravintola-alan poikkeus”, ja pian liikeideapäällikkö työskentelee koronarajoitusten takia toistamiseen kaupassa – ”Moni on jo vaihtanut alaa”

HOK-Elanto on tarjonnut ravintolatyöntekijöille mahdollisuutta siirtyä kauppojen kassoille ja hyllyjen väliin koronarajoitusten aikaan. Kaarina Hylkinen, 35, on tarttunut tarjoukseen nyt kahdesti.

HOK-Elanto on välttynyt lomautuksilta, koska pystyy siirtämään ravintoloiden työntekijöitä kaupan puolelle. Tapas Barcelonan liikeideapäällikkö Kaarina Hylkinen on ollut keväällä kaupassa töissä ja siirtyy jälleen korvaaviin tehtäviiin Olarin Prismaan.­

Liikeideapäällikkö Kaarina Hylkinen on jo toistamiseen uuden edessä korona-aikana.

Hylkisen pyörittämä Tapas Barcelona -ravintola sulki ovensa toistaiseksi viimeistä kertaa lauantaina 10. lokakuuta koronarajoitusten takia. Nyt Hylkinen työskentelee viikon naapuriravintolassa Amarillossa, minkä jälkeen työt alkavat Espoossa Olarin Prismassa verkkokaupan keräilyssä.

”Henkilökuntaa ja toiveitamme on kuunneltu joustavasti”, Hylkinen kertoo.

Koko työuransa ravintola-alalla työskennellyt 35-vuotias Hylkinen siirtyi kaupan puolelle töihin myös keväällä. Siirtyminen oli mahdollista, koska Tapas Barcelona kuuluu S-ryhmän HOK-Elantoon.

”Asiakkaat hävisivät ja myynti tipahti yhdessä viikonlopussa rajusti. Kaikki tapahtui nopeasti ja HOK-Elanto reagoi tilanteeseen heti.”

Ennen kevään rajoitusten astumista voimaan ravintolajohtaja Roope Kämppi soitti Hylkiselle ja tiedusteli tämän halukkuutta siirtyä kauppaan töihin, jos ravintolan ovet menevät säppiin.

”Vastasin, että totta kai. Parin päivän sisään tuli tieto, että ravintola suljetaan ja kauppoihin mennään.”

Työnantaja kysyi siirtyvien työntekijöiden toiveita tehtävistä ja väliaikaisen työpaikan sijannista. Hylkinen toivoi kaupan sijaitsevan lähempänä kotiaan ja päätyi Espoon Ymmerstan Alepaan.

Kesän aukiolon jälkeen Tapas Barcelona lopetti lounaiden tarjoilemisen yli viikko sitten. Tuolloin Hylkisen työtoveri, ravintolan vuoropäällikkö Lagle Ylper siirtyi kaupan puolelle töihin.

”Normaalisti meillä olisi lounas ympäri vuoden, mutta asiakkaita ei riitä etätyösuosituksen takia. Myös turistit puuttuvat täysin”, Hylkinen sanoo.

Tapas Barcelona sijaitsee Helsingin keskustan Mummotunnelissa. Pienen ravintolan kohtalonkysymys ovat asiakaspaikat. Hallitus on päättänyt, että asiakkaita saa ottaa sisään enintään puolet maksimimäärästä.

”Asiakaspaikat vähenisivät todella paljon. Asiakkaiden määrä on muutenkin vähentynyt viime viikkoina huomattavasti.”

Hylkinen tunnistaa olevansa poikkeus alalla, koska S-ryhmä on pystynyt tarjoamaan työntekijöille vaihtoehdon siirtyä töihin kauppoihin. Tilanne alalla on vaikea. Ravintola-alan työttömyys ja lomautukset ovat edelleen kaksinkertaisella tasolla normaaliin verrattuna ja uusien rajoitusten myötä vaarassa on tuhansia työpaikkoja.

Muissa ravintola-alan yrityksissä työskentelevät Hylkisen tuttavat ovat miltei poikkeuksetta lomautettuna.

”Moni on edelleen kotona. Tiedän ravintola-alalla ihmisiä, jotka ovat jo vaihtaneet alaa.”

Hylkinen itse ei ole koronan vuoksi miettinyt alanvaihtoa. Tilanne voi muuttua, jos kriisi pitkittyy yli vuoteen tai kahteen.

”Loputtomiin ei voi odottaa pääsyä omiin hommiin. Pakkohan siinä vaiheessa on tehdä jotain muuta. Voihan kaupan alan hommiin tykästyäkin ja jäädä sinne.”

Ravintola-alalla Hylkinen aloitti teini-ikäisenä kiireapulaisena Haapajärven Terrazza-ravintolasta. Hän kävi alan ammatillisen koulutuksen ja aloitti 12 vuotta sitten HOK-Elannolla vuoropäällikkönä.

Tapas Barcelonassa Hylkinen on työskennellyt kolmisen vuotta liikeideapäällikkönä, jonka tehtäviin kuuluu tarjoilutyön lisäksi ravintolan operatiivinen johtaminen. Ero on suuri verrattuna pienen kaupan työntekijän tehtäviin.

”Alepassa purin kuormaa, olin kassalla, paistoin paistopistetuotteita, joita pantiin esille ja pussitettiin. Korona-aikaan työhön liittyi tehostettua siivousta eli esimerkiksi desinfioimme ovenkahvoja.”

Keväällä Hylkinen innostui mahdollisuudesta kokea työt täysin uudella alalla. Kokemus oli positiivinen.

”Ajattelin, että on siistiä mennä katsomaan kaupan puolen työntekoa. Oli kuitenkin tieto, että sieltä on paluu omaan työhön ja että se on väliaikaista.”

Toisaalta kukaan ei keväällä tiennyt, milloin ravintolat taas aukeaisivat. Epävarmuus oli suurta, koska hallituksen päätöksiä, uusia rajoituksia tai epidemian kehittymistä ei osattu ennustaa.

”Meille kerrottiin vain, että siirrymme toistaiseksi.”

Tilanne on nyt sama. Paluupäivämäärää omiin töihin ei ole annettu. Rajoitusten kestoa, epidemian etenemistä tai hallituksen tulevia linjauksia on vieläkin hyvin vaikea ennustaa.

Toistaiseksi HOK-Elannossa on ollut yhteensä noin 30 koronavirustartuntaa, joista yhtäkään ei ole todettu ravintolatyöntekijällä. HOK-Elannossa työskentelee noin 6 000 ihmistä, joista ravintolatyöntekijöitä on noin 750.

Hylkinen ei henkilökohtaisesti ole kärsinyt koronakriisin talousvaikutuksista. Kaupan puolelle siirtyminen ei ole vaikuttanut hänen palkkaansa.

Työnkuvan muutoksen lisäksi koronakevät johti siihen, että elämä pyöri vain kodin ja työpaikan välillä. Esimerkiksi kuntosalilla käynti jäi kokonaan, kuten monilla suomalaisilla.

”Mediassa kerrottiin, että kaikki liikuntapaikat ovat kiinni, mutta oma salini on ollut koko ajan auki. Tällä kierroksella en jätä salilla käyntiä.”

Hylkinen ymmärtää, että ihmiset eivät välttämättä halua tai uskalla nyt käydä ravintoloissa.

”Se on ylimääräistä arjen luksusta, josta valitettavasti leikataan ensimmäisenä.”

Silti hän pitää ravintoloille asetettuja rajoituksia liian tiukkoina ja alan saamaa mediahuomiota epäreiluna.

”En tiedä, johtuuko se sitten siitä, että hallitus on nostanut ravintola-alan silmätikuksi.”