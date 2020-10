Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja kummeksuu pääjohtajan käsitystä. Hänen mukaansa jo huhtikuun alussa ministeriön alainen Työterveyslaitos levitti maskitietoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että kasvomaskit tuntuivat keväällä olevan erityisesti asia, josta sosiaali- ja terveysministeriö ei katsonut aiheelliseksi viestiä.

”Miten nyt sanoisi...maskiasia ehkä poikkesi muusta viestinnästä jostain syystä. Se tuntui erityisesti olevan asia, josta ei katsottu aiheelliseksi sen enempää ääntä pitää”, Tervahauta sanoo HS:lle.

Tervahauta kertoi maanantaina Ilta-Sanomissa, että THL olisi halunnut keväällä jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei pitänyt sitä tarpeellisena.

Keväällä voimassa olivat valmiuslait, ja sosiaali- ja terveysministeriö oli operatiivisessa johtovastuussa koronakriisin hoidosta.

”Siihen tietysti sisältyi johtovastuu koskien vaikkapa suositussisältöjä ja viestintää. Ei se ole painostusta tai mitenkään poikkeuksellista. Se jolla on johtovastuu ja johtajuus, sillä on viimeinen sana päättää, miten viestitään. He tekivät valmistelutyötä valtioneuvostolle”, Tervahauta sanoo HS:lle.

Tervahauta sanoo, ettei itse ollut keväällä maskiviestintään liittyvissä keskusteluissa mukana.

”Enemmän se tapahtui niin, että viestijät tai viestintäjohtajat keskenään näitä kävivät läpi. Minulle raportoitiin, että oli tällaista keskusteltu ja esitetty tällaisia sisältöjä, mutta ei sitten haluttu, että niistä viestittäisiin. Ei siinä minusta sinänsä ollut mitään ihmeellistä”, Tervahauta sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt sanoo Tervahaudan väitteiden kuulostavan erikoisilta.

”Ottaen huomioon sen, että jo 3. huhtikuuta on viestitty Työterveyslaitoksen kautta maskien turvallisesta käytöstä”, Richt sanoo.

Myös Työterveyslaitos on THL:n tavoin sosiaali- ja terveysministeriön alainen laitos. Työterveyslaitos kertoi nettisivuillaan 3. huhtikuuta laajasti maskien käytöstä otsikolla ”Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja”.

Richtin mukaan ministeriön ja THL:n viestinnät tekevät tiivistä yhteistyötä.

”Keväällä valmiuslain ja poikkeusolojen myötä yhteistyö oli entistä tiiviimpää. Tavoitteena oli saada selkeä, yhtenäinen viesti. Olemme keskustelleet myös tästä asiasta, ja THL on linkittänyt jo silloin huhtikuussa sivuilleen Työterveyslaitoksen maskinkäyttöohjeistuksen”, Richt sanoo.

Richtin mukaan ainakaan hänelle ei syntynyt käsitystä, että THL olisi halunnut itsekin viestiä maskeista enemmän.

Onko sinulla käsitys, että STM olisi jotenkin estänyt THL:ää viestimästä?

”Ei missään tapauksessa”, Richt sanoo.

Tervahauta toistaa sen, minkä jo sanoi sunnuntaina HS:lle, että häntä ei henkilökohtaisesti ole poliittisesti painostettu olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi sunnuntaina Twitterissä kokoomuksen odottavan edelleen vastauksia ”esim. siihen, onko THL:n pääjohtajaa painostettu poliittisesti olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään, ja siihen onko suomalaisia johdettu harhaan maskien suhteen”.

Tervahaudan mukaan on vaikea arvioida, vaikuttiko kevään nurja suhtautuminen kasvomaskeihin yleisemmin suomalaisten asenteisiin. Hän toivoo, että keskustelussa keskityttäisiin nykytilanteeseen ja tällä hetkellä tarpeellisiin toimiin.