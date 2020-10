Maskijupakassa on kyse luottamuksesta hallintoon – haluttomuudelle tunnustaa kasvosuojien hyödyt oli syynsä, joita ei haluttu myöntää kansalaisille

Avainkysymys on, miksei kansalaisille voitu perustella tehtyjä valintoja sillä tiedolla, millä ne on tehtykin, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Kasvomaskeista on tullut koronavuonna 2020 todellinen politiikan kuuma peruna. Näennäinen koronakonsensus repesi lopullisesti viime viikolla, kun pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi eduskunnassa, ettei keväällä päädytty suosittelemaan kasvomaskeja, koska maskeja ei ollut saatavilla.

Tieto tuntui monien mielestä olevan ristiriidassa keväästä alkaen esitettyjen julkisten perusteiden kanssa. Etenkin sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pitkin matkaa korostanut, että maskit ovat jokseenkin hyödyttömiä ja niistä voi olla käyttäjälleen jopa vaaraa.

Oppositio onkin syyttänyt ministeriötä ja hallitusta kansalaisten harhaanjohtamisesta ja maskiselvitysten poliittisesta ohjailusta. Lisäpontta kritiikki sai maanantaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi STM:n torpanneen keväällä THL:n aikeet kertoa yleisölle laajemmin kasvomaskien käytön merkityksestä ja maskien oikeaoppisesta käytöstä.

Tervahauta esitti käsityksenään, että kasvomaskit olivat asia, josta ei katsottu aiheelliseksi pitää sen enempää ääntä.

Mitä kansalaisten tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Kiistatonta on, että STM ja hallitus ovat olleet haluttomia antamaan yleistä maskisuositusta, vaikka esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO alkoi jo keväällä kallistua maskien suosittelun kannalle. WHO antoi suosituksen maskien käytöstä 6. kesäkuuta. Myös THL:n Tervahauta suositteli huhtikuussa kangasmaskien käyttöä, mutta STM ja THL kiirehtivät nopeasti tiedottamaan, etteivät ne anna suositusta maskien käytöstä julkisilla paikoilla.

Myös se on kiistatonta, että keskeiset perusteet yleistä maskisuositusta vastaan ovat liittyneet puutteelliseen tutkimustietoon ja huoleen maskien väärinkäyttöön liittyvistä riskeistä.

STM vetoaa nyt tiedottaneensa maskien käytöstä Työterveyslaitoksen sivuilla huhtikuun alussa. Tämäkin tiedote korosti otsikkoa myöten niin sanottujen kansanmaskien riskejä. Tiedotteen otsikko oli tämä: ”Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja.”

Viesti kansalaisille oli selvä: älkää käyttäkö maskeja, ne ovat hyödyttömiä ja jopa vaarallisia.

Merkille pantavaa on se, että maskeja käsiteltiin keväällä jokseenkin yksinomaan henkilökohtaisen suojautumisen välineenä. Tähän näkökulmaan pohjautuivat myös tutkimustiedosta ammennetut johtopäätelmät. Toinen näkökulma olisi ollut se, kuinka jokainen kansalainen voisi maskia käyttämättä ehkäistä itse kantamansa viruksen leviämistä. Tämä loisti poissaolollaan.

Maskien suojauskykyä arvioitiin terveydenhuollon ammattilaisten tarpeista. Tässä vinkkelissä esimerkiksi kankaiset kansanmaskit näyttäytyvät tietenkin hyödyttöminä riekaleina.

Maskijupakassa ei ole kyse siitä, etteikö huolta maskien loppumisesta olisi koskaan ja missään mainittu. Maskipula ei kuitenkaan faktisesti ollut se peruste, jonka nojalla kansalaisia ohjattiin välttelemään kasvojensa suojausta.

Emme tietenkään voi olla varmoja siitä, että kasvomaskien laaja käyttö olisi keväällä merkittävästi vähentänyt koronatartuntoja tai niihin liittyvien kuolemantapausten määrää. Suomi oli hallituksen johdolla jo valinnut linjakseen poikkeuslakien turvin maksimoidun sosiaalisen etäisyyden, mikä varmasti vaikutti koronatilanteen pysymiseen verrokkimaita parempana.

Oikeasti maskijupakassa on kyse luottamuksesta hallintoon ja poliitikkoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön huolelle suojavarusteiden riittävyydestä terveydenhuollon ammattilaisille oli vankat perusteet. Kokonaan toinen kysymys on se, oliko kasvomaskien hyötyjen sivuuttaminen loppuun saakka järkevä ja hyväksyttävä tapa vastata tuohon huoleen.

Avainkysymys on se, miksei kansalaisille voitu perustella tehtyjä valintoja sillä tiedolla, millä ne on tehtykin. Jos perusteena olivat terveydenhuollon suojaustarpeet, sillekin olisi varmasti löytynyt suuresta yleisöstä ymmärtäjiä.

Ja kuinka selvää lopulta on, että kansalaiset olisivat maskintarpeissaan ylipäänsä olleet samoilla apajilla kuin suojaimia vaihtelevalla menestyksellä maailmalta metsästäneet Huoltovarmuuskeskuksen virkamiehet? Eikö juuri kansanmaskeihin kannustaminen olisi ollut oikea tapa eriyttää kansalaisten ja organisaatioiden kysyntää?

Ohittivatko hallinnon omat tarpeet lopulta laajemman kansanterveydellisen näkökulman?

Mieleen tulee väistämättä vanha kasku siitä, kun poliisi puhuttaa jalkakäytävällä seisoskelevaa miestä. ”Mitä te täällä seisotte? Ajatelkaa, jos kaikki seisoisivat tuolla tavoin tukkimassa kulkuväylää? Miten ne muut pääsisivät kulkemaan ohi?”

Lopulta jäljelle jää sekin iso kysymys, millaiseen ihmiskuvaan vähintäänkin oudosti painotettu maskiviestintä – ja poliittiset ratkaisut sen takana – perustuivat. Jos kansalaisille ei voi kertoa asioita sellaisina kuin ne ovat, jään yksittäisenä kansalaisena pakostakin pohtimaan, olenko helposti juksattava, yksinkertaisen kangaspalan kanssa tumpeloiva hölmö vai umpi-itsekäs kirurgimaskien hamstraaja.

Sillä on väliä, puhutaanko suomalaisille totta – kovassakin paineessa. Silläkin on väliä, osoittaako hallinto riittävää arvostusta kansalaisiaan kohtaan.

Koronakriisin jatkuessa näitäkin teemoja on varaa pohtia. Yhdessähän tässä pitäisi seistä, meidän kaikkien.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.

Oikaistu 13.10. kello 15.22: WHO ei vielä keväällä antanut suositusta maskien käytöstä, mutta totesi, että hengityssuojaimen käyttö voisi suojata tartunnalta ainakin jonkin verran. WHO antoi suosituksen maskien käytöstä 6. kesäkuuta.