Uudistuksessa on yhä Uudenmaan erillisratkaisun ja sopimusmitätöintien kaltaisia kohtia, jotka ovat perustuslain kannalta hankalia.

Juuri kun olimme tottuneet siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Suomeen syntyy 21 maakuntaa Helsingin lisäksi, nimi vaihtuukin. Suomeen tulee 21 hyvinvointialuetta, jotka ottavat kunnilta hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen. Näin päättivät asiasta neuvotelleet hallituksen ministerit.

Ensimmäiset maakuntavaalit, jotka pidetään ehkä alkuvuodesta 2022, ovat saman linjan mukaisesti nyt nimeltään aluevaalit.

Tämä on ison uudistuksen pieni, mutta paljonpuhuva yksityiskohta. Vaikka maakunta-nimi on keskustalle rakas, siihen ei tässä vaiheessa hirttäydytty.

Hallitukselle tärkeintä arvovaltakysymysten sijaan on nyt saada sote-uudistuksen pohjana olevat lait läpi eduskunnasta ja uudistus vihdoin voimaan.

Taustalla on vankka usko siihen, että ihmisten julkiset palvelut paranevat, kun sote-vastuu siirtyy isommille yksiköille ja turhia kuiluja palveluiden väliltä poistetaan. Ihan niin yksinkertaista se ei ole, mutta varmasti askel oikeampaan suuntaan.

Jo poliittisen uskottavuuden kannalta sote-uudistus on hyvä saada etenemään. Liian moni edeltävä hallitus on yrittänyt saada terveydenhuollon ja sosiaalihuollon remontin onnistumaan.

Ongelmana on aina ollut, että soten varjolla on yritetty hivuttaa eteenpäin muita päämääriä: valtavia hallinnonuudistuksia, yksityisten palveluiden esiinmarssitusta, kuntaliitoksia – ja kun ne eivät ole edenneet, myös välttämätön terveyspalveluiden uudistus on siinä sivussa kaatunut.

Voiko tämäkin uudistus vielä kaatua? Totta kai voi, poliittinen ympäristö on nyt niin levoton. Uudistus on vielä eduskunnassa kesken, kun Suomi äänestää seuraavissa kuntavaaleissa huhtikuussa 2021, jolloin nykyisten hallituspuolueidenkin kannatusta tietyllä tavalla mitataan. Jos hallitus kaatuu, siinä sotekin kaatuu tai ainakin lykkääntyy jälleen.

Hallitus-oppositio -asetelma heijastunee kuntavaaleihin ainakin Helsingissä ja muilla suurilla paikkakunnilla. Etenkin vihreät joutuvat kaupungeissa puolustuskannalle siitä, ottaako sote-uudistus korjausten jälkeenkään riittävästi huomioon kasvukaupunkien tarpeet.

Alueelliset ristiriidat repivät hallituspuolueita myös sisäisesti. Vaikeinta on niillä Lapin ja Itä-Savon kansanedustajilla, joilta alueen asukkaat odottivat ”oman” sairaalan puolustusta. Myös ostopalveluihin suhtaudutaan usein paikallisesti myönteisesti, kun on nähty, että niillä palveluita on saatu parannettua.

Voiko uudistus mennä läpi? Se näyttää lakiesitykseen tehtyjen korjausten jälkeen entistä todennäköisemmältä. Hallitus kohtuullisti niin rahoitusratkaisuja kuin maakuntien mahdollisuutta päättää itse esimerkiksi käyttämistään ostopalveluista.

Uudistuksessa on yhä kohtia, joissa perustuslakivaliokunta joutuu tekemään tarkkaa punnintaa. Voiko tehdyn sopimuksen esimerkiksi taannehtivasti mitätöidä, jos se on ollut aiemmin lain mukainen mutta uusien lakien voimaan tultua ei enää ole?

On hyvä huomata, että tämäkään yksityiskohta ei ole uudistuksen kokonaisuuden kannalta kohtalokas. Vaikka perustuslaki ei taipuisi mitätöintiin, entä sitten? Hallitus poistaisi tämän kohdan lakiesityksestä ja eläisi sen kanssa, että pienessä Länsi-Pohjan sairaalassa on tehty iso kokonaisulkoistus. Oleellisempaa hallituksen tavoitteiden kannalta on, että jatkossa tällaisia ulkoistuksia ei saisi enää tehdä.

Linja ulkoistusten suhteen lieveni hallituksen valmistelussa. Etukäteen oletuksena oli, että paljon muitakin soten ulkoistuksia mitätöityisi. Nyt niin ei käy, vaan maakunta voi irtisanomismenettelyn kautta neuvotella uudet sopimukset.

Muutenkin uudistus on muuttunut käytännönläheisemmäksi esimerkiksi vuokralääkäreiden käytön suhteen. Kevään koronatuoksinassa hallitus päästi käsistään lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa oli paljon heikosti perusteltuja yksityiskohtia.

Ehkä kiperin perustuslain kannalta on Uudenmaan erillisratkaisu, joka on uudistuksen heikko lenkki.

Uudellamaalla sote-palveluiden järjestämisvastuu jakautuu neljälle sote-maakunnalle ja Helsingin kaupungille, minkä lisäksi erikoissairaanhoito on erillisessä Hus-yhtymässä.

Kolmasosa Suomesta asuu siten alueella, jossa uudistuksen mahti-idea eli integraatio jää toteutumatta. Muualla maassa perustaso, erikoistaso ja sosiaalipalvelut ovat saman järjestäjän alla. Kestääkö Uudenmaan erillisratkaisu perustuslaillisen tarkastelun, se nähdään pian.

Hallitus kertoi tiistaina useista muistakin korjauksista, joita se on tehnyt yli tuhannen sivun paksuiseen lakiesitykseen. Etukäteen oli epäilyksiä, ettei kaikki laajan lausuntokierroksen palaute ehdi mennä hallitukselle perille.

Rahoitusmallia hallituksen neuvotteluissa hierottiin pitkään muun muassa siksi, että Rkp oli etukäteen suureen ääneen kertonut olevansa siihen tyytymätön. Edelleenkin pääosa eli 81 prosenttia maakuntien rahoituksesta tulee palvelutarpeen perusteella eli sinne, missä on paljon sairauksia ja ikäihmisiä, annetaan enemmän rahaa suhteessa nykyiseen. Rkp sai läpi sen, että kaksikielisyyden painoarvo rahoituskriteereissä kasvaa.

Sekä kuntien että alueiden rahoituksessa muutettiin siirtymävaiheen aikana käytössä olevia siirtymätasauksia. Tämä on nollasummapeliä, eli jos joku kunta tai alue muutosten takia voittaa nyt enemmän, joku toinen vastaavasti häviää.

Kuntien rahoitukseen tulee uutena elementtinä asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla valtio huomioi kovaa kasvavat kaupungit.

Riittävätkö nämä vastaantuloksi, sekin nähdään pian. Tulevasta rahoituksesta on kannettu huolta muun muassa Uudellamaalla ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa.

Uutta on se, että hallitus sanoo nyt entistä selkeämmin haluavansa maakuntaveron voimaan jo 2026 ja valmistelevansa lainsäädännön jo tämän hallituskauden aikana.

Se lisäisi huomattavasti alueiden itsenäisyyttä ja itsehallintoa, mutta saattaa olla liian iso urakka enää tälle hallituskaudelle. Jos nyt säädettäisiin se sote ensin.