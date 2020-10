Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että ministeriö ei keväällä antanut laitoksen tiedottaa maskien oikeaoppisesta käytöstä. HS kävi läpi, miten Suomen maskilinjaa on kommentoitu julkisuudessa.

Kasvomaskit ovat kuumentaneet Suomen poliittisen keskustelun kenties koronaviruspandemian jälkeisen maailman kuumimpaan pisteeseen.

Keskustelu alkoi jo helmikuussa, yli kuukausi ennen kuin Suomi astui poikkeustilaan. Puolta vuotta myöhemmin, 13. elokuuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi ensimmäisen virallisen kasvomaskisuosituksen.

Sen jälkeen keskustelu on kärjistynyt kokoomuksen jättämään epäluottamuslauseeseen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd). Epäluottamuksesta äänestetään keskiviikkona.

Oppositio on syyttänyt maskeja koskeviin puheisiin liittyen myös pääministeri Sanna Marinia (sd) valehtelusta. Hallitus on kiistänyt väitteet valehtelusta maskiasiassa.

Maskikeskustelun helmikuisen alun ja kokoomuksen Kiurulle jättämän epäluottamuslauseen antamisen väliin mahtuu lukuisia yksittäisiä kommentteja maskien käytön puolesta ja niiden käyttöä vastaan. Aivan epidemian alkuvaiheessa koronaviruksesta ja sen torjunnasta oli hyvin vähän tietoa.

HS perkaa viime aikaista poliittista keskustelua ja tuo esiin, mitä maskeista on sanottu koronakriisin aikana.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi HS:lle, että kasvomaskit tuntuivat keväällä olevan erityisesti asia, josta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei katsonut aiheelliseksi viestiä. Tervahauta totesi aiemmin Ilta-Sanomissa, että THL olisi halunnut keväällä jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta STM ei pitänyt sitä tarpeellisena.

Keväällä voimassa olivat valmiuslait, ja STM oli operatiivisessa johtovastuussa koronakriisin hoidosta. THL oli tavallista tiukemmin ministeriön ohjauksessa.

HS ei ole saanut suoraa vastausta kysymykseen, estikö ministeriö THL:ää tiedottamasta maskien käytöstä keväällä.

Ministeriö ei voi estää asiantuntijoita antamasta omia kommenttejaan ajankohtaisiin asioihin. Tervahauta hyödynsi oikeuttaan jo keväällä, jolloin hän suositti kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla. Sekä STM että THL lyttäsivät suosituksen nopeasti.

Tervahauta sanoo, ettei ollut keväällä maskiviestintään liittyvissä keskusteluissa mukana. Ministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richtsanoi HS:lle, että hänen käsityksensä mukaan ministeriö ei olisi estänyt THL:ää viestimästä asiassa.

Työterveyslaitos (TTL) ohjeisti huhtikuussa maskin käyttöön tiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Muutamaa päivää myöhemmin suositus oli poistettu. TTL:n pääjohtaja Antti Koivula kertoi STT:lle, että hän päätti keväällä itse muuttaa kangasmaskeja koskevia ohjeita TTL:n verkkosivuilla. Koivulan mukaan ohjeen muuttamisen taustalla olivat kangasmaskien turvallisuuteen liittyvät huolet.

Myös Työterveyslaitos (TTL) on THL:n tavoin STM:n alainen laitos.

TTL kertoi nettisivuillaan 3. huhtikuuta laajasti maskien käytöstä tiedotteessa, jossa korostetaan, ettei itse tehty maski suojaa käyttäjää koronavirukselta. Tiedotteessa varoitettiin, että likainen maski voi olla viruksenlevittäjä.

”Maski saattaa suojata muita maskin käyttäjän hengitysteistä leviäviltä pisaroilta. Oireettoman taudinkantajan maskin käytöstä voi olla hyötyä esimerkiksi liikennevälineissä, kaupoissa jne., mutta siitä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä”, tiedotteessa kerrotaan.

Koivulan mukaan TTL on THL:ää huomattavasti itsenäisempi, vaikka tekee tiivistä yhteistyötä STM:n kanssa.

”Suurin ero THL:ään on siinä, että Työterveyslaitos on huomattavasti itsenäisempi ja meitä ohjaa kolmikanta eli meillä on erityyppinen ohjausrakenne.”

Aivan epidemian alussa helmi–maaliskuussa poliitikot pääministeri Marinia myöten totesivat, että Suomi on hyvin varautunut. Marin sanoi 27. helmikuuta pääministerin ilmoituksessa, ennen kuin Suomessa oli koronavirusepiedmiaa, että ”olemme varautuneet hyvin erilaisten tilanteiden varalta”.

”Materiaalinen valmius muun muassa suojainten osalta on tarkistettu ja vaikka lisävarusteita tarvitaankin, niin tilanne on parempi kuin monissa Euroopan maissa”, Marin sanoi.

Lokakuussa Marin sanoi, ettei keväällä annettu maskisuositusta, koska maskeja ei ollut saatavilla. Hän myös sanoi, ettei hallitus ole missään vaiheessa kieltänyt maskin käyttöä.

Toukokuun alussa täysistunnossa Marin sanoi, että kirurgisista suu‑ ja nenäsuojaimista ”olisi ehdottomasti hyötyä”. Niitä ei vain ollut Marinin mukaan riittävästi koko väestön tarpeisiin ja siksi maskisuosituksen antaminen olisi ollut ”hallitukselta täysin vastuutonta”.

Jo epidemian alkuvaiheessa suojainkeskusteluun on liittynyt huoli niiden riittävyydestä. Euroopan unionin terveysministeriöt keskustelivat maaliskuun alussa hätäkokouksessaan huolesta suojatarvikkeiden, kuten kasvosuojien riittävyydestä. Kokoukseen osallistuneen ministeri Kiurun mukaan Suomen varautuminen on yleisesti keskimääräistä paremmalla tasolla.

Kun hallitus Suomessa päätti ensimmäisistä tiukoista koronarajoituksesta, se kertoi uudelleen, että Suomessa koronavirukseen varautuminen on paremmalla tolalla kuin EU-maissa keskimäärin. Tuolloin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi, että varautumisella viitataan eritoten materiaaleihin ja pandemiasuunnitelmaan. Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varastot avattiin 23. maaliskuuta.

Samaan aikaan monet hoitajat ja lääkärit kertoivat HS:lle koronavirusepidemian vastaisesta työstä ja esimerkiksi suojavarusteiden niukkuudesta.

Huhtikuun 7. päivänä kävi ilmi, että Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on yrittänyt viestiä valtiojohdolle kriittisestä tilanteesta suojavarusteiden riittävyyden suhteen. Ennen tätä elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiedotti, että Suomessa voidaan aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin hyvinkin nopeasti.

Seuraavana päivänä Marin moitti terveydenhuollon toimijoita puutteellisesta varautumisesta koronavirusepidemiaan. Marin muistutti, että pandemiasuunnitelman mukaan ”terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita”.

Keskiviikkona 8. huhtikuuta HVK kertoi, että sen Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet ovat osoittautuneet laadultaan heikommiksi kuin oletettiin. Ne eivät sopisi sairaalakäyttöön, mutta niiden suojausteho riittäisi hoivayksiköihin ja kotiin vietäviin palveluihin. Samana päivänä Suomen Kuvalehti kertoi, että suojaimet oli tilattu kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän ja liikemies Onni Sarmasteen kautta.

HS käsitteli 10. huhtikuuta kysymystä siitä, miksei HVK ollut tilannut suojavarusteita alan vakiintuneilta toimijoilta. Muiden muassa veritesteihin erikoistuneen PAL Finlandin johtaja Jarno Verso kertoi tuolloin, että yhtiö tarjosi tuotteitaan HVK:lle maaliskuun lopussa. HS kertoi kuulleensa vastaavia kertomuksia muiltakin yrityksiltä, kuten Medkitiltä ja Lakkapäältä.

THL:n pääjohtaja Tervahauta antoi oman henkilökohtaisen suosituksensa maskien käytöstä 14. huhtikuuta. Kyseessä ei ollut virallinen suositus.

HS 15.4.2020­

Neljä päivää myöhemmin STM ja THL julkistivat kantansa kankaisten suu-nenäsuojainten käytöstä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Linjauksen mukaan kangasmaskien käyttö ei ole tarpeellista julkisilla paikoilla liikuttaessa, sillä kankainen kasvomaski voi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä. Ministeriö ja THL siis tyrmäsivät THL:n pääjohtajan oman näkemyksen, eikä maskisuositusta tai -ohjeistusta tuolloin annettu.

Huhtikuun 22. päivä oppositiopuolue kokoomus esitti maskisuosituksen antamista ja suojavarusteiden hankintaa myös kuluttajakäyttöön. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi tuolloin kannattavansa maskisuositusta kaikille julkisilla paikoilla ja julkisissa kulkuvälineissä liikkuville.

Vappuna HS kertoi, kuinka monissa Euroopan maissa oli jo määrätty kasvomaskit pakollisiksi julkisilla paikoilla. Tuolloin Saksassa suun ja nenän peittävä maski oli tullut pakolliseksi joukkoliikenteessä ja suurimmassa osassa maata myös ruokakaupoissa. Toukokuussa myös Italiassa ja Belgiassa annettiin samankaltainen määräys. Itävallassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa kasvosuojan käyttäminen oli pakollista erilaisin linjauksin jo toukokuussa. Useissa Aasian maissa maskeja on käytetty epidemian alusta lähtien. Myös Yhdysvaltojen tautikeskus CDC suositti jo keväällä kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla.

Samaan aikaan Suomessa pääministeri Marin totesi, ettei maskien käyttö ole poliittinen kysymys, vaan hallitus kuuntelee asiassa terveysviranomaisten suosituksia. Suosituksista on vastannut STM:n alainen THL. Vapun alla THL kieltäytyi kommentoimasta HS:lle maskisuosituksia tai maskien käytön hyötyjä ja haittoja.

Toukokuun edetessä Suomen epidemiatilanne helpottui ja Suomi alkoi luopua osasta kevään tiukkoja rajoituksia. Suomalaisyhtiö Lifa Air kertoi 25. toukokuuta, että kirurgisten suu- ja nenäsuojien laajamittainen tuotanto Suomessa oli alkanut.

Toukokuun lopussa julkistettiin STM:n tilaama selvitys, joka päätyi siihen, että kasvosuojusten hyödyt koronaviruksen ehkäisyssä ovat vähäiset tai olemattomat. Johtopäätös perustui asiasta julkaistujen kansainvälisten tutkimusten yhteenvetoon.

Ensimmäinen kesäkuuta julkaistun raportin mukaan hallituksen asettama tiedepaneeli asettui kannattamaan kasvomaskien käyttämistä julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä. Tiedepaneelia johti Turun yliopiston professori Christina Salmivalli ja siihen kuului 13 henkilöä.

”Raportissa tuodaan esiin, että maskisuosituksen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Maskien hyödyllisyys koronaviruksen leviämisen torjunnassa on asia, josta varmasti tullaan tekemään lisää tutkimusta”, Salmivalli sanoi kesäkuun alussa.

Tiedepaneeli suositteli maskia erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kanssa tekemisissä ollessa tai tilanteissa, joissa turvaetäisyyden pitäminen on mahdotonta tai vaikeaa.

Kesäkuun 3. päivän iltana ministeri Kiuru kertoi, että hallitus ei aio tehdä yleistä suositusta maskien käytöstä. Hallitus neuvotteli kasvomaskisuosituksesta koko päivän. Tuolloin Kiuru kuitenkin sanoi, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina ja muissa paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kiurun kommentti oli ensimmäinen kerta, kun hallituksesta näytettiin vihreän tapaista valoa maskin käytölle. Kyseessä ei ollut varsinainen suositus. Kiurun mukaan STM oli esittänyt, ettei kasvosuojaimista anneta yleistä suositusta. Hallitus oli tuona päivänä kuullut myös THL:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin asiantuntijoita.

Maailman terveysjärjestö WHO päivitti ohjeistustaan kasvomaskien käytöstä 5. kesäkuuta. WHO ohjeisti käyttämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla sellaisissa paikoissa, joissa koronaviruksen leviämisen riski on suuri ja fyysisen etäisyyden pitäminen on hankalaa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vetosi maiden hallituksiin, jotta ne päivittäisivät ohjeistuksiaan.

WHO:n ulostulo pantiin merkille myös STM:ssä, jonka viestintäjohtaja Richt kertoi HS:lle, että ”pelkästään maskia käyttämällä kukaan ei ole suojassa koronavirukselta” ja korosti ensisijaisesti hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

”Maskin käyttämisestä on apua vain osana muita kokonaisvaltaisia viruksen leviämisen ehkäisemistoimia”, Richt kertoi.

Kesällä Suomen koronavirustilanne helpottui selvästi. Samalla maskikeskustelu hiljeni.

Elokuun alussa HS kertoi, että Uutissuomalaisen teettämän kyselyn mukaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat valmiita antamaan kansallisen suosituksen kasvomaskin käytöstä, jos Suomessa leviää koronaviruksen toinen aalto ja tartuntatilanne pahenee.

THL:n Tervahauta sanoi 3. elokuuta, että laitos pohtii maskisuosituksen tiukentamista. Elokuun 5. päivä ministeri Kiuru sanoi määränneensä THL:n valmistelemaan uuden kasvomaskisuosituksen.

Suomi siirtyi varsinaisen maskisuosituksen aikaan 13. elokuuta. Tuolloin maskisuositus oli voimassa jo yli 130 maassa. Niihin maihin kuuluivat myös Tanska ja Islanti. Ruotsin valtion pääepidemiologi Anders Tegnell sanoi elokuussa HS:n haastattelussa, että tutkimusten mukaan maskien hyödyistä ei ole selkeää näyttöä.

Syksyllä maskisuosituksia on tiukennettu ja laajennettu. THL on antanut maskisuosituksen koko maahan. HUS antoi viime viikolla vahvan suosituksen kasvomaskin käytöstä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.