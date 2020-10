Taannehtivat lait askarruttavat Mehiläistä. Pihlajalinnan Aaltonen moittii hoitovarojen menevän uuden hallintomallin rakentamiseen ja pyörittämiseen.

Yksityiset terveydenhoitoyritykset ottivat hallituspuolueiden sopuratkaisun sote-uudistuksesta vastaan varovaisen positiivisesti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden lisäksi järjestäjänä on Helsingin kaupunki.

Ostopalveluiden osalta monituottajuusmalli säilyy, ja palveluseteleitä voi käyttää niin kuin ennenkin, Kiuru kertoi.

”On hankala ottaa mitään lopullista kantaa”, yrityksiä edustavan Hyvinvointialojen liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoi.

”Lain perustelutekstit ratkaisevat.”

Rajakankaan mukaan yritysten kannalta hyvä asia on erityisesti se, että hoitotakuu kiristyy ja lainsäädäntö etenee oletettavasti sote-uudistuksen tahdissa.

Rajakankaan mukaan hyvinvointialan yritykset peräänkuuluttavat sitä, että yhtäläisiä palveluja kaikille tarjotessa hyvinvointialueita pitäisi myös palkita silloin, jos alueen ihmisten hyvinvointi ja terveydentila paranee.

”Hyvinvointialueille ei pitäisi tulla rahaa pelkästään sairastavuuden perusteella. Voisi antaa myös porkkanaa.”

Palvelujen saatavuuden perustuslaillisuutta arvioitaessa olisi Rajakankaan mukaan otettava riittävän oman tuotannon lisäksi otettava huomion se, vaarantaako ostopalvelujen käytön rajoittaminen palvelujen saatavuutta.

”Toivoisi myös, että asianomaisia kuultaisiin paremmin. Nyt [sote-uudistusta] on valmisteltu suljettujen ovien takana.”

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö kertoi Mehiläisen odottavan lainsäädännön pykälätasoista esitystä ennen kuin se voi antaa tarkemman arvion esityksestä.

Ministeri Kiurun mukaan Lapin hyvinvointialueella Länsi-Pohjan sairaalan perus- ja erikoistason yhteispäivystystä voi jatkaa vuoteen 2032 loppuun saakka, mutta Mehiläiselle tehty ulkoistus pitää lopettaa vuoden 2025 jälkeen.

Mehiläisen muutama vuosi sitten tekemä ulkoistussopimus on tehty 15 vuoden mittaisena, ja sote-esitys katkaisisi sen etuajassa.

”Luonnollisesti pidämme taannehtivaa lainsäädäntöön perustuvaa esitystä suomalaisessa oikeuskulttuurissa erittäin erikoisena, ja on selvää, että sopimusten mahdolliseen mitätöintiin liittyen ratkaistavana on vielä lukuisia asioita. Ennen kaikkea mahdollinen mitätöinti on riski alueen asukkaiden palveluiden ja sairaalan toiminnan kannalta”, Männistö viestitti.

Männistön mukaan Mehiläinen Länsi-Pohja on säästänyt säästäneet kuntien kustannuksia miljoonilla euroilla vuosittain.

”Tätä työtä jatkamme asiakkaiden hyödyksi myös tulevina vuosina.”

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen moittii hallituksen sote-sopua tavoitteiden heikkoudesta.

”Emme ole vielä nähneet lopullisia kirjauksia. Sen mukaan mitä tietoa on tihkunut, esitys ei ole olennaisesti muuttunut alkuperäisestä.”

Aaltosen mielestä sote-sovun perusongelma on siinä, että siinä luodaan ylimääräinen hallintorakenne sen sijaan, että varat kohdennettaisiin palvelujen uudistamiseen ja sitä kautta kulujen hallintaan.

”Nyt lähdetään kulujen hallinnan osalta siitä, että lukitaan nykyinen palveluiden tuotantotapa, joka perustuu paljolti henkiöiden tekemään työhön.”

”Kun väestö vanhenee, kustannukset lähtevät pilviin, kun palvelutoimintaa ei uudisteta.”

Aaltosen mukaan uuden hallintorakenteen luominen ja pyörittäminen jo sinällään syö varoja, jotka olisi voitu käyttää palveluihin.

Hänen käsityksensä mukaan julkisella hallinnolla ei ole samanlaista sisäänrakennettua motivaatiota uudistaa palveluja kuin yksityisillä yrityksillä joitakin Verohallinnon kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Esimerkiksi puhelimessa tehty arvio hoidon tarpeesta tai asiointi lääkärin videovastaanotolla sujuu helpommin asiakaslähtöisesti yksityisiltä, Aaltonen arvelee.

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen sote-esitys oli ”parantunut viime näkemästä”.

”Yritysten rooli on noteerattu selkeämmin. Pitää kuitenkin nähdä pykälät, jotta voi arvioida muutosten vaikuttavuutta”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi hallituksen sote-esitystä tiedotteessa.