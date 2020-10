Ministeri Kiuru antoi kirjallisen selvityksen kasvo­maski­toimista: Viestintä on nojannut koko ajan asiantuntija­tietoon

Viranomaisten, ministeriön, kansainvälisten järjestöjen, viestinnän ja hallituksen toimet esitetään selvityksessä aikajärjestyksessä.

Maskikeskustelu on kärjistynyt kokoomuksen jättämään epäluottamuslauseeseen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.­

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) antoi hallituksen sote-ministeriryhmässä kirjallisen selvityksen siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriö, eri viranomaiset ja kansainväliset tahot ovat eri vaiheissa kasvomaskeista linjanneet.

Helsingin Sanomien haltuun saama selvitys oli pohjana sote-ministeriryhmän käsittelyssä tänään. Muistiosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Opposition ja mediakritiikin mukaan hallituksen ja ministeri Kiurun maskipuheet ovat koronapandemian aikana ontuneet eri tavoin.

Ministeri Kiurun selvitys on eräänlainen aikajana näkemyksistä ja toimista, mitä eri tahot ovat kansalaismaskeista ohjeistaneet ja suosittaneet.

Se on pitkälti sosiaali- ja terveysministeriön viestinnän työstämä.

Selvitys toteaa alkuun, että hallitus on toiminut systemaattisesti tautitilanteen mukaan ja nojannut asiantuntijatietoon koko koronapandemian ajan, ja että Suomi on selviytynyt koronan hallinnasta hyvin.

Samalla muistutetaan, että keväällä ja kesällä vajetta oli erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitetuista CE-merkityistä maskeista, ja että aiemmissa hengitystie-epidemioissa laajaa väestön kasvomaskien käyttöä ei ole suositeltu kansalaisille.

Aikajana lähtee maaliskuun 16. päivästä, jolloin Suomi oli poikkeusoloissa ja valmiuslaki otettiin käyttöön. Sen jälkeen tapahtuvat etenivät STM:n viestinnän mukaan seuraavasti:

3.4. Tukes, Fimea ja Työterveyslaitos ohjeistivat turvallisesta kasvomaskien käytöstä ensimmäisen kerran. Myös THL ja STM linkittivät ohjeistuksen sivuilleen.

6.4. WHO julkaisi maskisuosituksen, jossa todettiin, että oireettomien henkilöiden maskien käytön hyödyistä ei ole näyttöä.

6.5. Osana Valtioneuvoston periaatepäätöstä koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi hallitus linjasi, että kasvomaskien käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä kertynyt tieteellinen näyttö selvitetään.

3.6. STM ja THL katsoivat, että kokonaisarvion perusteella ei ole tarpeen antaa kasvomaskisuositusta. Hallitus linjasi neuvottelussaan kasvosuojien käytöstä.

”Linjauksen mukaan koronavirustilanteessa ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi. Hallitus ei antanut yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, mutta katsoi, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista”, selvitys toteaa.

Tuolloin hallitus totesi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antavat ohjeita kasvosuojusten turvallisesta käytöstä.

Samalla hallitus linjasi, että epidemiatilanteen muuttuessa hallitus arvioi kasvosuojusten käyttösuositusta uudelleen.

Maailman terveysjärjestö WHO suositteli ensimmäisen kerran 5. kesäkuuta maskien käyttöä oireettomille henkilöille alueilla, joissa koronan esiintyvyys on laaja, selvityksessä todetaan.

Kesä–heinäkuussa koronan esiintyvyys Suomessa laski matalaksi, mutta elokuussa tautitilanne Suomessa muuttui huonompaan.

Tällöin THL antoi 13. elokuuta maskisuosituksen tautitilanteen muuttuessa hallituksen 3. kesäkuuta tekemien linjausten mukaisesti.

Selvityksessä todetaan, että kansainvälisissä suosituksissa WHO suositteli keväällä maskien käyttöä oireettomilla henkilöillä vain koronapotilasta hoidettaessa.

Eurooppalainen tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC oli vastaavasti antanut suosituksen, että maskien käytön tulisi olla vasta toissijainen keino tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä, ensisijaisesti tulisi huolehtia fyysisten etäisyyksien turvaamisesta sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen.

”Eri maat tekivät vaihtelevasti omia päätöksiä maskien käytöstä. Osassa maista otettiin käyttöön laaja suositus, samalla kun osa maista pidättäytyi antamasta tarkempia kasvomaskien käyttöä koskevia ohjeita, koska maskien vaikutuksista ei ole ollut kiistatonta näyttöä. Esimerkiksi muut Pohjoismaat pidättäytyivät maskisuosituksen antamisesta keväällä.”

Maailman terveysjärjestö WHO muutti linjaansa 5. kesäkuuta niin, että kaikkia ihmisiä voidaan ohjeistaa käyttämään maskia alueilla, joilla koronavirus on levinnyt laajasti, ja etäisyyksien pitäminen muihin on vaikeaa.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun WHO suositteli maskien käyttöä oireettomille henkilöille”. selvitys toteaa.

”Vielä 5. kesäkuuta jälkeenkin WHO suositti, että lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut maskit tulee säästää ensisijaisesti terveydenhuollon työntekijöille.”

Terveysviranomaisten viestinnästä selvitys toteaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksiköt tekevät työtä tiiviisti yhdessä.

”Tavoitteena on ollut saada selkeät ja yhdenmukaiset viestit kansalaisille.”

Maskien käytöstä ohjeistettiin selvityksen mukaan STM:n hallinnonalalla ensimmäisen kerran 3. huhtikuuta, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antoivat ohjeistuksen turvalliseen kasvomaskien käyttöön.

Hallituksen toimien osalta aikajana etenee seuraavasti:

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi 6.5.2020, että kasvomaskien käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä kertynyt tieteellinen näyttö selvitetään.

”Selvitys perustui sen hetkiseen aineistoon ja johtopäätökset eivät tukeneet laajan maskisuosituksen antamista”, selvityksessä todetaan.

Kesäkuun 3. päivänä hallitus linjasi kasvosuojien käytöstä.

”Linjauksen mukaan koronavirustilanteessa ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi.”

Tuolloin hallitus ei antanut yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, mutta katsoi, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

”Samalla todettiin, että epidemiatilanteen muuttuessa hallitus arvioi kasvosuojusten käyttösuositusta uudelleen.”

Epidemiatilanteen heiketessä elokuussa annettiin suositus kasvomaskien käytöstä.

Tuolloin STM:n tilaamassa maskiselvityksessä arvioitiin ulkopuolisella taholla teetetyn tieteellisen kirjallisuuskatsauksen avulla maskien käytön tutkimuksilla todettu hyödyllisyys tällaisessa virustaudissa, selvitys toteaa.