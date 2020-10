Oppositiopuolueissa kannatetaan periaatteessa sitä, että kynnys ottaa valmiuslaki uudestaan käyttöön pidetään korkealla. Toisaalta ei haluta, että normaalilainsäädäntöön tuodaan liian järeitä rajoitustoimia.

Opposition edustajat ovat ”odottavalla kannalla” ja avoimin mielin menossa tänään keskiviikkona hallituksen iltakouluun Säätytalolle.

Kello 16 alkavassa kokouksessa on määrä paneutua tartuntatautilain laajempaan uudistukseen, jota sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu jo kuukausia. Koronavirusepidemian tilanne on muutenkin esillä hallituksen ja opposition edustajien yhteisessä neuvonpidossa.

Tartuntatautilain lukuisten pykälälisäysten tavoitteena on ottaa epidemian torjuntatoimia laajemmin käyttöön ilman, että julistettaisiin poikkeusolot ja turvauduttaisiin valmiuslakiin, kuten keväällä tehtiin.

Oppositiopuolueissa kannatetaan periaatteessa sitä, että kynnys ottaa valmiuslaki uudestaan käyttöön pidetään korkealla.

Toisaalta ei myöskään haluta, että normaalilainsäädäntöön tuodaan liian järeitä rajoitustoimia.

”Suhtaudumme asiallisesti tartuntalain laajempaan uudistukseen, koska siinä keväällä todettiin valuvikoja. Ja on hyvä, että painavaan kysymykseen paneudutaan parlamentaarisesti”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

”Toisaalta suhtaudumme hyvin pidättyväisesti ja varovaisesti siihen, että tavalliseen lainsäädäntöön siirretään nykyistä laajemmin ihmisten perusoikeuksia, elinkeinovapautta rajoittavia tai jopa elinkeinoja sulkevia säädöksiä. Siinä pitää olla kynnys korkealla, ja rajoitusten tulee olla oikeasuhtaisia”, Mykkänen lisää.

Mykkänen muistuttaa, että poikkeusoloihin siirtyminen kävi keväällä varsin nopeasti, eli nopeus ei ollut mikään ongelma.

”Tällä hetkellä epidemian toisen aallon torjunnassa olisi tärkeintä saada viestintä kuntoon. Pitäisi olla selvät kartat siitä, mikä on tilanne kullakin alueella”, Mykkänen toivoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo olevansa odottavalla kannalla ennen hallituksen iltakoulua.

”Epidemia on päällä, ja siihen on hyvä varautua. On ihan ok, että rajoituksia tehdään alueilla, mutta kyllä päätösvallan pitäisi olla keskitetysti valtakunnallisella taholla”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan koronaepidemian kuuma peruna liittyy johtamisongelmiin ja esimerkiksi paljon puhutun koronanyrkin puutteeseen.

Mäkelän mukaan ”tosi tarkkana” pitää olla etenkin siinä, kuinka paljon alueelliset viranomaiset voivat rajoittaa elinkeinonharjoittamista: ”Ainakin rajoitusten aiheuttamat menetykset pitäisi kompensoida.”

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mukaan lähtökohta on, että tartuntatautilakia on tarpeellista uudistaa.

”Yksityiskohtia pitää miettiä tarkoin, jotta kansalaisten perusoikeuksia, kokoontumisvapauksia ja elinkeinovapautta rajoitetaan mahdollisimman vähän”, Räsänen sanoo.

Hallituksen lakiluonnoksessa Räsänen näkee ongelmana sen, mitä käytännössä tarkoittaisi sosiaali- ja terveysministeriön (STM)ohjausvalta alueellisiin viranomaisiin nähden.

”STM:n suuri ohjausvalta voi tarkoittaa myös sitä, että poliittinen ohjaus vahvistuu suhteessa tietoon perustuvaan ohjaukseen”, Räsänen uskoo.

”Kuka lopulta linjaisi kansalaisten ja yritysten kannalta oleellisten perusoikeuksien rajoituksia?” Räsänen kysyy ja pitää esimerkiksi liikuntatoimen rajoituksia kohtalokkaina ihmisten painonhallinnan ja kunnon kannalta.

”Viime viikkojen tilanne on osoittanut, että alueelliset toimet toimivat yllättävän hyvin, esimerkiksi Keski-Suomessa. Silloin ei rajoiteta muitten ihmisten elämää”, Räsänen sanoo.

”Eniten minua huolestuttaa se, että jos yhteiskunta suljetaan, niin mielenterveysongelmat lisääntyvät ja talous kärsii”, Räsänen sanoo.

Suuremmasta kokonaisuudesta irrotettuna eduskuntaan asti on jo edennyt tartuntatautilain osamuutoksia, jotka koskevat esimerkiksi ravintoloitten aukioloaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia sekä ulkomailta tulevilta matkustajilta vastedes vaadittavia rajamuodollisuuksia, kuten testejä.

Luonnos tartuntatautilain laajemmista pykälälisäyksistä, joiden avulla varauduttaisiin monin tavoin estämään koronavirusepidemian leviämistä, lähti lausunnoille 11. syyskuuta.

Ehdotukset eivät juuri ole nousseet julkiseen keskusteluun, mutta laajalla lausuntokierroksella etenkin elinkeinonharjoittajat moittivat alueviranomaisille annettavia valtuuksia ylimitoitetuiksi, kuten HS on kertonut.

Kuntien ja aluehallintovirastojen toimivaltuudet kasvaisivat muutosten myötä niin, että ne voisivat jopa sulkea ostoskeskusten yleisiä tiloja ja puolittaa linja-autojen maksimimatkustajamääriä, mikäli hygieniatoimet ja lähikontaktien välttely eivät tuottaisi tulosta.

Ostoskeskusten lisäksi muita mahdollisesti kiinni pantavia paikkoja epidemian yltyessä olisivat uimahallit, kylpylät, saunat, huvipuistot, konserttisalit, elokuvateatterit, teatterit, kongressi- ja messukeskukset, rahapeli- ja vedonlyöntipaikat, museot ja galleriat.

Uusi laki antaisi sosiaali- ja terveysministeriölle valtuudet päättää terveyspalveluiden tuntuvista muutoksista kolmen kuukauden ajaksi.

Aluehallintovirasto voisi poikkeuksellisen pandemian aikana määrätä kunnan esimerkiksi lisäämään hoitopaikkoja, hoitamaan myös muita kuin omia asukkaita, keskittämään potilaita yhteen sairaalaan tai antamaan terveyspalveluita vaikka sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä.