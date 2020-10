Hallitus aikoo antaa alueellisille viranomaisille suosituksia rajoitustoimista koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Hallitus neuvottelee tänään torstaina Säätytalolla toimista koronavirusepidemian hidastamiseksi. Neuvottelut alkavat kello 9.

Pöydällä ovat erilaiset suositukset esimerkiksi kokoontumisten rajoittamisesta ja etätyöstä sekä -opiskelusta. Hallitus ei tee suoranaisia rajoitustoimia itse, koska päätösvalta useimmista rajoitustoimista on alueellisilla viranomaisilla. Hallitus voi kuitenkin antaa alueille suosituksia siitä, millaisia rajoitustoimia näiden tulisi tehdä.

”Nyt tarvitaan vahvempia kansallisia suosituksia, tällainen ryhtiliike, jotta tilanteen vakavuus ymmärretään ihan kaikkialla”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona. Hän totesi olevansa tautitilanteesta erittäin huolissaan.

Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat toistuvasti arvioineet, että joillain alueilla rajoitustoimia ei ole otettu käyttöön riittävän nopeasti. Osa alueista sai pääministeriltä kehuja.

”Kuhmossa, Mikkelissä ja Vaasassa on lähdetty nopeisiin toimiin, joilla on saatu alueen epidemiaryppäitä alas. Me haluamme kannustaa ja tukea kaikkia alueita siihen, että uskalletaan käyttää olemassa olevia työkaluja.”

Marinin mukaan hallitus keskustelee torstaina esimerkiksi kokoontumisrajoituksista, etätyösuosituksesta ja erilaisten tilojen täyttöasteesta tai niiden sulkemisesta. Näissä asioissa hallitus voi antaa alueellisille viranomaisille toimintasuosituksia.

Hallitus voi esimerkiksi suositella etätöiden tekemistä koko maassa ja tiukempia kokoontumisen rajoituksia. Lokakuussa yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sillä edellytyksellä, että turvallisuusohjeita noudatetaan. Tätä rajoitusta hallitus voi suosittaa tiukennettavaksi koko maassa.

Marinin mukaan poikkeusoloihin siirtyminen ja valmiuslain käyttöönottoa voi harkita vasta, jos mitkään muut toimet eivät estä epidemian leviämistä. Pääministeri sanoi, ettei riittäviä perusteita valmiuslain käyttöönottoon ylipäätään välttämättä ole.

Pääkaupunkiseudulla kerrottiin keskiviikkona muun muassa uudesta maskisuosituksesta kaikille työpaikoille.

Lisäksi yleisötilaisuuksiin on tulossa pääkaupunkiseudulle maskipakko. Pormestari Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudulle olisi perusteltua antaa jo lokakuussa velvoittava päätös kasvomaskin käytöstä yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa.