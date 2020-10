”Pääjohtaja Tervahauta ei ole henkilö, joka THL:ssä päättää esimerkiksi tämänkaltaisista asioista”, sanoi Marin kasvomaskisuositukseen viitaten Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on pyytänyt tänä aamuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajalta Markku Tervahaudalta kirjallisen selvityksen THL:n kannasta maskisuositukseen keväällä.

Marin kertoi Säätytalon portailla torstaina kysyneensä valtiosihteerinsä välityksellä Tervahaudalta, mikä on ollut THL:n kanta keväällä ja jos se on ollut eri kuin mikä hallitukselle on kerrottu, miksi näin on.

”Mielestäni on kohtuullista, että kysymykseen saadaan selvä vastaus”, Marin sanoi.

”On aika kohtuutonta toimia tilanteessa, että ikään kuin vihjattaisiin, että THL:llä on ollut eri kanta kuin mikä hallitukselle on esitetty.”

Marin viittaa Tervahaudan lausuntoihin julkisuudessa siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) halunnut keväällä THL:n viestivän kansalaisille kasvomaskeista. Hallitus on kokoontunut Säätytalolle neuvottelemaan uusista koronatoimista.

Marinin selvityspyynnön taustalla on noin viikon vellonut maskikeskustelu, joka sai alkunsa pääministeri Marinin lausunnosta eduskunnan kyselytunnilla.

Marin kysyi tuolloin, mitä olisi tapahtunut, jos kasvomaskeista olisi annettu keväällä suositus, kun niitä ei ollut saatavilla. Marin ja Tervahauta keskustelivat aiheesta myös myöhään eilen illalla Twitterissä.

THL:n pääjohtaja Tervahauta on sanonut muun muassa Ilta-Sanomille, että THL olisi halunnut jakaa yleisölle keväällä laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta STM ei pitänyt sitä tarpeellisena.

Pääministeri Marin oli keskiviikkona illalla vieraana Ylen A-studiossa, jossa hän sanoi hallituksen päättäneen maskisuosituksesta asiantuntijalausuntojen ja -arvioiden pohjalta.

Hänen mukaansa sekä STM:n että THL:n virkakunnan hallitukselle esittämä näkemys oli keväällä se, että maskisuositusta ei tule antaa.

”Pääjohtaja Tervahauta ei ole henkilö, joka THL:ssä päättää esimerkiksi tämänkaltaisista asioista. Hänellä on ilmeisesti ollut oma henkilökohtainen eriävä näkemys tästä kysymyksestä. Mutta THL:n kannan muodostavat toiset henkilöt”, Marin sanoi A-studiossa.

Marinin lausunto herätti ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa avasi keskustelun tiedon paikkaansapitävyydestä.

”Eikös THL ole päällikkövirasto, jossa juuri pääjohtaja päättää laitoksen kannan?” Sarkomaa pohti.

Tähän THL:n Tervahauta vastasi otteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta koskevasta laista. Sen mukaan THL:n toimintaa johtaa pääjohtaja.

Puoli kahdentoista jälkeen myöhäisillalla Marin kertoi, mitä lausunnollaan tarkoitti.

”Käsitykseni on, että THL on asiantuntijaorganisaatio ja THL:n näkemyksen maskisuosituksesta ovat muodostaneet asiasta vastaavat asiantuntijat ja virkamiehet”, hän kirjoitti.

Esimerkiksi STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila oli samaa mieltä tulkinnasta Marinin kanssa.

Tervahauta vastasi Marinille, että ”laitoksen kanta perustuu esittelystä tehtyihin päätöksiin”. Hänen mukaansa THL:n asiantuntijat ovat olleet valtioneuvoston ja ministeriöiden käytettävissä päätöksenteon tukena, ja tällöin kyse on ollut asiantuntijanäkemyksistä ja -arvioista.

Oman lisänsä keskusteluun toi vielä THL:n virallinen Twitteri-tili, jolta twiitattiin kello 00.08, että THL ei esittänyt keväällä maskisuosituksen antamista.

Eduskunta äänesti eilen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) luottamuksen puolesta kokoomuksen esittämän epäluottamuslauseen jälkeen. Epäluottamuslauseen esittämistä perusteltiin juuri kevään maskisuosituksen antamiseen liittyneillä epäselvyyksillä.

