Fakta Oppivelvollisuus

■ Hallituksen esityksen mukaan oppivelvollisuus laajenee ”yläpäästä” eli oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, jolloin se ulottuisi myös toiselle asteelle eli ammattikouluun tai lukioon.

■ Oppivelvollisuus päättyisi, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

■ Nykyisin oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta, jolloin oppilas on 17-vuotias. Käytännössä peruskoulusta valmistutaan 16-vuotiaana.

■ Toisen asteen opinnot kirjoineen, välineineen ja matkoineen olisivat maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.