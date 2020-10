Ravintoloiden rajoitukset ja viestintä koronavirustoimista saavat oppositiopuolueilta arvostelua.

Koronavirustilanne pahenee Suomessa jälleen nopeasti, ja hallitus on kertonut uusista suosituksista alueille tilanteen hallitsemiseksi. Viimeistelyssä on myös tartuntatautilain muutos, jota oppositiopuolueille esiteltiin keskiviikkona.

Viime päivinä oppositio on haastanut erityisesti hallituksen linjan maskisuosituksien suhteen. Miten se toimisi tällä hetkellä koronaviruksen torjumiseksi laajemmin?

HS kysyi oppositiopuolueiden puheenjohtajilta.

Perussuomalaiset haluaisi johtovastuun selkeämmin hallitukselle

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä lähtökohtana pitää nyt olla, että koronaviruksen kanssa joudutaan elämään pitkään. Jotta arki voisi sujua jotakuinkin normaalisti, rajoitustoimet eivät voi olla kovin radikaaleja.

”Ihmisistähän tämä on nyt kiinni, koska tauti tarttuu ihmisistä toisiin. Tilanne on Suomessa verraten hyvä, ja olisi toivottavaa, että se pysyisi sellaisena.”

Hallituksen pöydällä olevaa tartuntatautilain muutosta perussuomalaiset pitää periaatteessa hyvänä. Lakimuutoksen tavoitteena on ottaa epidemian torjuntatoimia laajemmin käyttöön ilman, että julistettaisiin poikkeusolot ja turvauduttaisiin valmiuslakiin, kuten keväällä tehtiin.

”On hyvä, että päivitetään lainsäädäntöä, koska olemassa oleva lainsäädäntö ei keväällä selvästikään ollut sitä, mitä tämä tilanne vaatisi. Nyt ei tarvitse mennä valtakunnallisiin rajoituksiin silloin, kun ei tarvita”, Halla-aho sanoo.

Kritiikkinä hän nostaa esiin ennen muuta sen, että hallituksella pitäisi olla selkeämmin johtovastuu tautitilanteen hallitsemisessa.

”Johtovastuun pitäisi olla hallituksella, ja minä epäilen pahasti, että tällä halutaan siirtää päätöksentekoa alaspäin, jotta ei tarvitsisi ottaa vastuuta mahdollisesti tehtävistä virheistä. Tämä on minun mielestäni huonoa johtamista”, Halla-aho sanoo.

Tartuntatautilain puitteissa toimivalta on pitkälti alueilla, mutta hallitus voi antaa suosituksia siitä, miten tulisi toimia.

Halla-aho ei ota suoraa kantaa siihen, miten hallituksen johtovastuu pitäisi toteuttaa. Valmiuslain puitteissa johtaminen ja viestintä oli keväällä keskitetty hallitukselle. Halla-aho ei torju suoraan valmiuslakiinkaan turvautumista.

”Ehkä siihen ei pitäisi symbolisena kysymyksenä suhtautua. Asiassa on sekin puoli, että jos valmiuslaista siirretään toimivaltuuksia normilainsäädännön puolelle niin ei sekään ole kovin pitkälle vietynä hyvä ratkaisu, koska ne toimenpiteet ovat valmiuslaissa juuri sen takia, että niiden halutaan olevan poikkeuksellisia.”

Yksittäisenä asiana tämän hetken epidemiantorjunnassa Halla-aho nostaa esiin esimerkiksi ravintoloiden rajoitukset. Halla-ahosta rajoitusten pitäisi olla ­yksilöityjä, koska ravintolat ovat tyypiltään hyvin erilaisia.

Lokakuun alussa voimaan tulleen asetuksen nojalla kaikkien ravintoloiden on suljettava ovensa koko maassa kello 1 ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla kello 23. Anniskelu on lopetettava jo tuntia aiemmin.

”Se aukioloaikojen varhentaminen ei välttämättä tuota kovin paljon hyötyä suhteessa siihen haittaan, mitä sillä aiheutetaan ravintolayrittäjille”, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset heitti taannoin ilmaan ajatuksen siitä, ettei baareilla pitäisi olla aukiolorajoituksia lainkaan. Taustalla oli ajatus siitä, että jonoa muodostuu joka tapauksessa aina ennen sulkemista esimerkiksi tiskille ja sitten naulakoille.

Eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä hallituksen esitys, jolla jatketaan ravintoloita koskevia väliaikaisia muutoksia tartuntatautilakiin.

Hallituksen esitykseen saattaa tulla vielä muutoksia, sillä perustuslakivaliokunta moitti esitystä torstaina. Valiokunnan mukaan lakiesityksessä ei oteta alueiden ja ravintoloiden eroja tarpeeksi huomioon.

Kokoomuksen Orpo säätelisi ravintoloita joustavammin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että koronaviruksen nyt ollessa kiihtymisvaiheessa rajoitustoimia täytyy kiristää. Toimien on silti oltava tarkoituksenmukaisia ja oikein mitoitettuja. Joustavuutta pitäisi olla enemmän sekä alueellisesti että alakohtaisesti, hän sanoo.

”Nyt ongelma on ollut se, että on tehty liian kaavamaisia ratkaisuja. On menty vähän sen pahimman tautitilanteen mukaan ja määritelty sen mukaan rajoitukset. Samalla on aiheutettu valtavaa vahinkoa: työpaikkoja menee, konkursseja tulee ja hankaloitetaan elämää.”

Kokoomus arvostelee perussuomalaisten tavoin esimerkiksi tämänhetkisiä ravintolarajoituksia.

”On aivan älytöntä, että ravintoloita kohdellaan nyt kaikkia samassa paketissa. On ihan eri asia olla ruokaravintola tai lounasravintola kuin yökerho.”

Vähempiriskisessä ravintolatoiminnassa tai esimerkiksi tapahtumissa voitaisiin kokoomuksen mielestä luottaa laajemmin yrittäjiin.

”Esimerkiksi ravintola voisi olla auki, jos siellä pystytään huolehtimaan turvaväleistä ja terveysturvallisuudesta. Olen aivan varma, että ravintoloitsijat ja tapahtumajärjestäjät lähtisivät kilpailemaan sillä, että he hoitaisivat turvallisesti sen oman palvelunsa. Tämä jää minusta tässä hallituksen ajattelussa koko ajan sivuun.”

Muiden toimien osalta Orpo arvostelee esimerkiksi matkustusrajoituksia.

”Tällä hetkellä Suomella on tiukemmat matkustusrajoitukset kuin muissa Euroopan maissa. Meidän pitäisi saada samanlainen toimintaympäristö Finnairille kuin muille eurooppalaisille lentoyhtiöille, jolloin se ei menettäisi kilpailuasemaansa”, hän sanoo.

Orpo on huolissaan myös Lapin matkailuyrittäjien tilanteesta. Edelleen pitäisi hänestä etsiä keinoja, joilla matkailu voitaisiin toteuttaa turvallisesti. Yksi tällainen malli voisi hänestä olla, että matkailijoilta edellytettäisiin vain yksi testi lähtömaassa ja pikatesti Suomessa sen sijaan, että korkeamman ilmaantuvuuden maista tulevilta edellytetään hallituksen linjausten mukaan testien lisäksi myös karanteenia.

Orpo nostaa esiin myös koronan vuoksi luodut yrittäjien tuet. Hänestä niitä tulisi vastedes miettiä aiempaa kuluttajalähtöisemmin. Kokoomus miettisi esimerkiksi kotitalousvähennyksen ulottamista kotiin tilattavaan ruokaan, ravintolatuotteiden arvonlisäveron tai työnantajamaksujen alentamista.

”Jos käyttäisimme tukemisessa kuluttajalähtöisyyttä, antaisimme samalla ihmisille mahdollisuuden kuluttaa ja käyttää palveluita. Nyt annamme vain rahaa palvelutuottajalle, jonka firma on kiinni.”

Kristillisdemokraattien Sari Essayah peräänkuuluttaa parempaa viestintää

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo olevansa huolissaan tällä hetkellä esimerkiksi siitä, kuinka hajanaista viestintä koronaviruksesta ja eri toimista on.

”Vähän pelkään sitä, että tämä viestien määrän lisääntyminen koko ajan epidemian kiihtymisen myötä voi olla kansalaiselle vaikeaa.”

Viestintä rajoituksista ja suosituksista on hajautunut, kun valmiuslain käytöstä luovuttiin, ja ensisijainen toimivalta rajoitustoimien tekemisestä siirtyi hallitukselta alueille. Essayahin mielestä alueellisten toimien koordinoinnista täytyisi pitää nykyistä parempaa huolta.

”Pitäisikö sitten kuitenkin perustaa se nyrkki?” hän kysyy viitaten kevään keskusteluun, jossa presidentti Sauli Niinistö ehdotti koronatoimiin yhdenlaista kriisiryhmää.

”Pelkään, että alueiden asiantuntijuus, jos sillä ei ole jonkinlaista selkänojaa, saa liian kovia päätöksiä tällä lainsäädännöllä tehtäväkseen.”

Essayah toivoisi virkavastuulla toimivaa koordinaatioryhmää, jossa istuisi ministeriöiden vastuuväkeä sekä THL:n asiantuntijoita ja STM:n toimijoita.

Hallitus kertoi jo keväällä nyrkkikeskustelun jälkeen laajentavansa koordinointiansa ja perustavansa tähän tarkoitukseen muun muassa uuden operaatiokeskuksen.

Ensisijaista koronaviruksen leviämisen estämisessä on Essayahista lopulta kansalaisten toiminta.

”Jokainen sitä omaa käytöstään pyrkii nyt rajaamaan ja huomioimaan toinen toisensa. Se on kuitenkin se ykköslähtökohta, kun puhutaan tämäntyyppisestä epidemiasta.”