Osa Suomen alueista sai valtionjohdolta kiitosta rivakasta toiminnastaan tartuntaryppäiden taltuttamiseksi. Kehujen ulkopuolelle jäävien alueiden aluehallintovirastot näkevät, että yhteistyö toimii ja kriisin aikana on jo opittu paljon.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat sanoneet useita kertoja, että joillain alueilla ei ole otettu rajoitustoimia käyttöön tarpeeksi nopeasti. Osaa alueista pääministeri Marin on suoraan kehunut.

”Kuhmossa, Mikkelissä ja Vaasassa on lähdetty nopeisiin toimiin, joilla on saatu alueen epidemiaryppäitä alas. Me haluamme kannustaa ja tukea kaikkia alueita siihen, että uskalletaan käyttää olemassa olevia työkaluja”, Marin sanoi.

Marin ja Kiuru ovat vaatineet koko Suomeen ja alueille ”ryhtiliikettä” epidemian hallinnassa.

Rajoitustoimien ja suositusten jalkauttamisesta vastaavat kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot (avit), joita on Manner-Suomessa kuusi. Kuhmo kuuluu Pohjois-Suomen avin toimialueeseen, Mikkeli Itä-Suomen ja Vaasa Länsi- ja Sisä-Suomen avin toimialueeseen, jossa sijaitsevat myös Jyväskylä ja Tampere.

Avit voivat päättää kokoontumisrajoituksista ja julkisten tilojen sulkemisesta, jos toimia tarvitaan useamman kunnan alueella. Kuntakohtaiset rajoitukset tehdään kunnissa.

Pääministerin kehujen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi Turun rajoituksista huolehtivan Lounais-Suomen avin lisäksi Etelä-Suomen ja Lapin avit.

Mitä nämä viranomaiset ajattelevat hallituksen ryhtiliike-vaatimuksista?

”Lentokenttäasiassa Turku ja sairaanhoitopiiri olivat hyvin ryhdikkäitä silloin kun se oli akuutti”, Lounais-Suomen avin ylijohtaja Mikael Luukanen sanoo.

Turussa isoja tartuntaryppäitä on syntynyt erityisesti Skopjen-lentojen tuloksena.

Luukanen sanoo pohtineensa jo aiemmin sitä, onko alueella toimittu tarvittavalla tavalla koronatilanteessa.

”Olemme toimineet oikeasuhtaisesti ja -aikaisesti. Satakunnassa tilanne on hyvin rauhallinen. Kiihtymisvaihe liittyy lähinnä Varsinais-Suomeen.”

Luukasen mukaan alueen toimijat ovat kevättä valppaampia ja valmiita toimimaan yhteistyössä heti, kun tarve on.

”Täällä toimijat ovat ottaneet roolit vastaan niin hyvin kuin on kohtuullista odottaa. Minulla on se käsitys, että joka tasolla pyritään ottamaan parhaat käytännöt käyttöön.”

Osalla jalankulkijoista oli maski kasvoilla Turussa 3. lokakuuta 2020.­

Varsinais-Suomeen on annettu seudullinen maskisuositus lokakuun alussa. Sittemmin suositus on annettu koko alueelle. Luukasen mukaan katukuvassa maskeja näkyy hyvin ja kansalaiset ovat sitoutuneet suositukseen. Hän uskoo, että suosituksen noudattamisen taustalla on myös Vaasan esimerkki.

”Muutkin alueiden toimijat, viranomaisten lisäksi, ottavat oppia toimista, jotka ovat tepsineet”, Luukanen sanoo.

Luukanen sanoo, ettei hän enää koronatilanteen tässä vaiheessa ota julkisia puheita henkilökohtaisesti.

”En ole jäänyt miettimään, mitä on sanottu ja millä tavalla. Tärkeintä on olla kriisitietoinen.”

Etelä-Suomen avin ylijohtaja Merja Ekqvist kertoo, ettei ole muilta pois, jos pääministeri nostaa esiin joidenkin kaupunkien tai alueiden onnistumisia. Avin toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

”Tämä ei tarkoita, etteikö muuallakin olisi tehty hyvää työtä.”

Lokakuun alussa suurimmalla osalla metron matkustajista oli jo kasvomaski yllään.­

Hän ei halua arvioida, ovatko ministeri Kiurun ja pääministeri Marinin nuhteet kohdistuneet Etelä-Suomen aviin. Ekqvist kuvailee tilannetta haastavaksi ja koronakriisin laajuutta ennalta kokemattomaksi.

Ekqvistin mukaan avi on kriisin aikana kehittänyt toimintaansa ja viranomaisyhteistyötä. Hän korostaa yhteistyön merkitystä avien ja eri viranomaisten välillä. Ekqvist sanoo, että esimerkiksi alueiden koronakoordinaatioryhmät ovat antaneet suosituksia täsmällisesti.

Onko Etelä-Suomen avilla mielestäsi tarpeeksi resursseja selviytyä koronarajoituksiin liittyvistä tehtävistä?

”Tehtävät on pystytty hoitamaan, mutta erikoisjärjestelyjä on jouduttu tekemään, jotta resurssit on saatu riittämään välttämättömien koronatehtävien hoitoon. Henkilöstö on venynyt pitkiin päiviin ja keväästä lähtien työ on ollut hektistä. Koronatilanteen vuoksi tehtäviämme joudutaan priorisoimaan. Tilapäisiä lisäresursseja on syksyllä saatu hieman, ja niitä tulee vielä jonkin verran lisää.”

Lapin avin ylijohtaja Kaisa Ainasoja näkee, että pääministerin nuhteet liittyvät enemmän kuntiin kuin aveihin.

”Mielestäni olemme selvinneet varsin hyvin, tehneet tiivistä yhteistyötä ja huolehtineet siitä, että olemme tietoisia muiden tekemisistä. Omatuntoni on puhdas, eli meihin tämä ei osunut ja uponnut”, Ainasoja sanoo.

Ainasoja toteaa, että Lapissa tartuntamäärät ovat pysyneet maltillisina, koska asukkaitakin on tiiviisti asuttuja alueita vähemmän. Lapissa ei toisen aallon aikana ole todettu Kuhmon, Vaasan tai Jyväskylän kaltaisia isoja tartuntaryppäitä.

”Varaudumme tilanteeseen todella aktiivisella yhteistoiminnalla molempien sairaanhoitopiirien kanssa.”

Ainasojan mukaan avien ylijohtajien yhteistyö toimii hyvin.

”Lapin alueella pienuutemme ja toimijoiden vähäisyys on etu. Kaikki tuntevat toisensa.”

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti kertoo, että alueen hyvät kokemukset tartuntaryppäiden nopeasta taltuttamisesta liittyvät tiiviiseen yhteistyöhön avin, kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä.

”Avainasemassa ovat pätevät aluehallintoylilääkärit avista ja heidän vastinparinsa sairaanhoitopiireissä. Vuorovaikutus on hyvin tiivistä ja aktiivista sekä luottamus molemminpuolista”, Lahti sanoo.

Mikkelissä havaittiin syyskuussa satoja korona-altistumisia. Sateisena syyspäivänä liikkeellä oli väkeä harvakseltaan.­

Lahti kertoo, että avi on jatkuvasti yhteydessä sairaanhoitopiireihin pysyäkseen niiden tilanteesta kärryillä. Hän korostaa, että vain alueiden ilmaantuvuuslukuja tuijottamalla toimet ovat auttamatta myöhässä.

”Kun tartuntarypäs ilmenee, otamme käyttöön nopeat, voimakkaat toimet, jotka toteutetaan yhteistyössä.”

”Olemme pystyneet vaikuttamaan ennakoivalla ja aktiivisella toiminnalla. Mikkelissä, Lieksassa ja Tahkolla oli hankalan oloinen tilanne, mutta tartuntaryppäät ovat sammuneet.”

Avien, sairaanhoitopiirien ja kuntien välinen vuorovaikutus on Lahden mukaan tärkeää tartuntaryppäiden ehkäisemisessä ja tukahduttamisessa.

Lahti sanoo, että Itä-Suomessa yhteistyö alueellisten toimijoiden kesken on ”syvää ja tiivistä”.

”Alueilla, joilla yhteistyö ei ennestään ole ollut yhtä tiivistä voi olla hitaampaa aloittaa”, Lahti sanoo.

Suomen avien ylijohtajat ovat Lahden mukaan tiiviissä keskustelu­yhteydessä ja jakavat kokemuksiaan.

”Erot alueiden välillä liudentuvat, kun onnistuneita kokemuksia jaetaan ja pidetään esillä.”