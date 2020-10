”Helvetin vaikea on olla luonnonsuojelija kokoomuksessa” – Pertti Salolaisen asema ei ole ollut helppo

Salolainen oli aina äänestäjien suosikkipoika, ja omassa puolueessa se herätti suurta kateutta.

Kevään 1970 eduskuntavaalien komeetta oli kokoomuksen Pertti Salolainen. Ensikertalainen tempaisi 19 641 ääntä Helsingistä ja astui pitkän poliittisen karriäärin alkuun. Se jatkui peräti puolivuosisadan verran, vasta viime vuoden vaaleista hän jättäytyi sivuun.

Millä mielellä katsahdat taaksepäin, Pertti Salolainen?

”Tyydytyksellä, onnellisena ihmisenä. Olen päässyt tekemään historiaa ja se on ollut elämäni täyttymys”, poliitikko vastaa – lainkaan poliitikkomaisesti veivailematta.

Historian tekemisen hetkeä oli siinä, että Salolainen toimi Esko Ahon hallituksen pääneuvottelijana EU-jäsenyydestä 1990-luvun alussa. Ulkomaankauppaministerille luonnostaan lankeava tehtävä työllisti häntä täysipäiväisesti useamman vuoden. Hän myös allekirjoitti jäsensopimuksen.

”EU-prosessin pohjalla oli jo Euroopan talousalueesta neuvoteltu ja solmittu ETA-sopimus”, ministeri täsmentää. ”ETA oli väliaskelma, joka tasoitti EU-tietä.”

Kuuluuko Suomi vihdoin oi­keaan jengiin, kun ollaan EU:ssa – vai pitäisikö hakea Natoon?

”Tämä perusasema kelpaa. Suomihan on enemmän Nato-maa kuin monet Nato-maat. Tosipaikassa on oltava valmius ottaa ja antaa apua, ja omien asevoimiemme on ylläpidettävä riittävää pelotevaikutusta.”

”Jos onkin virheellistä puhua mistään Nato-optiosta, niin Venäjä kyllä tietää Suomen turvautuvan länteen, jos syttyy aseellinen konflikti”, Salolainen tulkitsee.

Euroopan unionia Salolainen arvostaa maanosamme tärkeimpänä rauhan ja vakauden projektina. Senkin vuoksi hän – Lontoossa 12 vuotta asunut Cityn vapaakansalainen – on seurannut tyrmistyneenä Britannian ulosmarssia EU:sta.

”Olen siitä äärimmäisen vihainen, brexit on vaarallinen nationalistinen ilmiö”, hän puuskahtaa. ”Pitkässä katsannossa brititkin ovat sodissa menettäneet satoja tuhansia ihmisiä nationa­listisista syistä.”

Politiikan taipaleellaan Salolainen ei ole kulkenut pelkässä riemusaatossa. Korkea vaalisuosio soi hänelle varmempia jalansijoja, mutta koitui siitä harmiakin kokoomuksen sisärenkaassa. ”Kokoomuksessa tunnettiin jättiläismäistä kateutta minua kohtaan”, hän toteaa yksikantaan.

Hän kokosi vuoden 1979 vaaleissa massiiviset 26 562 ääntä, ja kenttäväki usutti häntä vahvasti kokoomuksen johtokisaan.

Vuonna 1983 hän myöntyi asettumaan puheenjohtaja Ilkka Suomisen vastaehdokkaaksi, ja hävisi vaalin. Istuvan johdon haastamista ei kokoomuksessa ole katsottu yksinomaan hyvällä.

Kun Salolainen sitten nousi puoluejohtajaksi 1991, hänen kautensa typistyi kolmeen vuoteen. Hänen eroonsa oli useita syitä, ja vuoden 1983 syntikin painoi vaa’assa. Tilalle tuli Sauli Niinistö.

Nuorena miehenä Salolainen oli heittäytynyt politiikkaan etenkin demarien radikaaliporukan vuoksi.

”Otin asiakseni taistella sitä vasemmistohegemoniaa vastaan, joka nuorison parissa silloin jylläsi. En ainakaan opportunistisesti assosioitunut valtavirtaan.”

Läpäiseväksi periaatteekseen Salolainen korottaa luontonäkökulman. Suurteollisuutta ja tehotaloutta vaalivassa puolueessa se ei ole ollut kadehdittava positio. ”Helvetin vaikea on olla luonnonsuojelija kokoomuksessa”, hän myöntää.

”Eikä se helpompaa ole kepussa tai demareissakaan.”

Uusimmat maailmanraportit metsien ja eläinlajien tuhosta järkyttävät. Eikä Suomi ole suunnasta millään lailla irrallaan.

”Ajattele, vain kolme prosenttia Etelä-Suomen vanhoista metsistäkin on suojeltu!”