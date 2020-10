Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta odotetaan tiistaina korjailtua esitystä ravintoloiden luokituksesta ja rajoituksista.

Hallituksen on määrä saada valmiiksi pikavauhdilla uusi lakiesitys siitä, millä ehdoin ulkomailta voi matkustaa Suomeen.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi viime viikolla täysin liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tekemän ensimmäisen version.

Hallituksessa eli vielä maanantaina toive, että uusi esitys saataisiin lausuntokierrokselle jo keskiviikkona, mutta näin tuskin tapahtuu.

Tämä johtuu siitä, että lakiesitys pitää kirjoittaa monelta osin kokonaan uusiksi, mikä vaatii myös koko hallituksen hyväksynnän.

Sen sijaan hallitus aikoo julkaista matkustusta koskevan periaatelinjauksen mahdollisesti jo tiistaina. Se korvaa ainakin testausten osalta syyskuun 11. päivä tehdyn linjauksen.

Periaatelinjauksessa kerrotaan, miten käytännössä maahanmuutto tulee muuttumaan, vaikka laki ei vielä ole valmis

Vielä syyskuussa hallitus linjasi, että korkean koronatautiriskin maista Suomeen tulevan pitää ottaa yksi testi lähtömaassa, toinen testi rajalla ja vielä kolmas testi korkeintaan 48 tunnin kuluttua maahantulosta, jos matka Suomessa kestää yli kolme päivää.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta.

Periaatelinjausta muutetaan muun muassa siksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden arvion mukaan tartuntavaara ei sanottavammin kasva, vaikka toista Suomessa otettavaa testiä ei otettaisi.

Etenkin matkailuyrittäjät ovat arvostelleet tuplatestausta ja karanteenia.

Uuden linjauksen mukaan koronataudin kannalta riskimaasta tulevalla matkustajalla pitää olla mukanaan todistus negatiivisesta koronatautitestistä, jotta hän voi matkailla Suomessa. Tartuntatautilääkäri voisi määrätä matkustajan karanteeniin, jos uskottavaa todistusta ei ole tai jos matkustaja kieltäytyy uudesta testistä.

Korkeintaan kolme päivää Suomessa matkaileva tarvitsisi negatiivisen koronavirustestituloksen vain lähtömaasta. Todistuksen tarkastaisi rajaviranomainen Suomessa.

HS:n tietojen mukaan auki on muun muassa se, kuinka tuore testin pitää olla. Maanantaina käsittelyssä oli periaatepäätöksestä versio, jonka mukaan testitulos saa olla korkeintaan 48 tuntia vanha.

Vielä viime viikolla perustuslakivaliokunnan käsittelyssä olleessa lakiversiossa matkustajalla piti olla hallussaan todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä.

Lakiesitys pyritään saamaan lausuntokierroksella mahdollisesti tällä viikolla sen jälkeen, kun periaatepäätös on julkistettu.

Lailla on kiire, koska sen pitäisi olla voimassa, kun EU:n sisärajatarkastuksista luovutaan Schengen-sääntelyn perusteella 23. marraskuuta.

Perustuslakivaliokunta antoi viime torstaina poikkeuksellisen kriittisen lausunnon LVM:n kirjoittamasta esityksestä, kuten se antoi myös ravintolarajoituksen koskeneesta hallituksen esityksestä.

”Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotuksia ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”, valiokunta esitti.

Lausunto on niin poikkeuksellinen, että Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Pauli Rautiaisen mukaan perustuslakivaliokunta ei esimerkiksi pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella antanut yhtään näin totaalisen tyrmäävää lausuntoa

”Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on kenties epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin. Sen kohdalla meni kaikki pieleen”, Rautainen kirjoittaa blogissaan.

Lakiesityksessä ei muun muassa käynyt kunnolla ilmi, keihin se kohdistuu eikä se, millainen toimivalta millekin viranomaiselle annetaan. Esimerkiksi THL:n tehtävä oli määrätä, mistä maasta tulevat kansalaiset joutuvat ottamaan testejä. Uudessa versiossa tämä tehtävä kuuluu valtioneuvostolle.

Ravintoloiden rajoituksia jatkavaa lakiesitystäkin tulee perustuslakivaliokunnan mukaan muuttaa, mutta se jäi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtäväksi, koska muutostarpeet olivat vähäisemmät.

Perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan, että aukiolo-, anniskelu- ja asiakasmäärärajoitukset tulisi ulottaa vain niille alueille, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Nykyisessä väliaikaisessa laissa ja myös sen jatkoesityksessä rajoitukset koskevat pääosin koko maata, mistä voidaan valtioneuvoston asetuksella poiketa.

Perustuslakivaliokunta peräsi lakiin myös säännöksiä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on rajoituksia tehtävä. Valiokunnan mukaan myös erityyppiset ravintolat pitää ottaa huomioon ja säätää, miksi rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä.

Pauli Rautiainen­

”Pakko se nyt on tehdä, kun perustuslakivaliokunta sitä meiltä vaati”, vakuutti HS:lle eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) perjantaina, kun valiokunta pyöritteli kokouksessa jo erilaisia vaihtoehtoja tyypitellä ravintoloita niiden tartuntariskin perusteella.

Ravintolasäännöt on määrä saada valmiiksi tiistaina ja viedä suuren salin päätettäväksi tämän viikon lopulla, sillä ensi viikolla eduskunnassa on istuntotauko.

Ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskeva tartuntatautilain väliaikainen muutos on voimassa vain lokakuun loppuun asti, joten sen jatkolla on kiire. Muuten kaikki rajoitukset raukeavat. Uuden lain on määrä olla voimassa helmikuun loppuun asti.

Ravintoloiden luokittelu ei ole helppoa, mutta tavoitteena on suunnata kevyempiä rajoituksia ruokaravintoihin kuin yökerhoihin, joissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan epidemialle on suurempi vaara altistua ja saada tartunta.

Ravintoloita edustavan Matkailu- ja ravintolapalvelut -järjestön mukaan ihan ongelmatonta ei olisi erottelu sen mukaan, mikä osuus liikevaihdosta tulee alkoholista ja mikä ruoasta, koska esimerkiksi niin sanotuissa fine dining -ravintoloissa nautitaan ruokailun lomassa kalliita juomia.