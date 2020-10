Apulaisprofessori Pauli Rautiainen ihmettelee Perustuslakiblogissa, miten ”täydellisen epäonnistunut hallituksen esitys” oli päässyt läpi oikeuskanslerin tarkastuksen.

Koronaviruspandemian torjuntaa varten pikaisesti tehdyt ja suunnitellut lainmuutokset ovat virittäneet väittelyä lainvalmistelun tasosta ja sen valvonnasta.

”Lainvalmistelu on valtioneuvoston vastuulla.” Muun muassa näin vastasi oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitkässä Twitter-ketjussaan Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorille Pauli Rautiaiselle.

Pöysti muistuttaa myös, että esittelevä virkamies on perustuslain mukaisessa virkavastuussa esityksen laillisuudesta ja asian riittävästä selvittämisestä ja kansliapäällikkö vastaa lainvalmistelun laadusta ministeriössä.

”Lukusuositus, oikeuskanslerikritiikistä huolimatta tai itse asiassa juuri sen vuoksi”, Pöysti kuitenkin kehui Rautiaisen kirjoitusta Perustuslakiblogissa, joka on Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta.

Rautiainen ihmetteli blogissaan, miten esimerkiksi Suomeen tulevien matkustajien rajatestausta koskeva ”täydellisen epäonnistunut hallituksen esitys” oli päässyt läpi oikeuskanslerin tarkastuksen.

Lakien valmistelun laatu tai oikeastaan sen puute nousi taas huolenaiheeksi viime torstaina, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta löysi pahoja puutteita kahdesta hallituksen lakiesityksestä tartuntatautilain muutoksiksi. Esitysten avulla on määrä torjua koronaviruspandemian leviämistä.

Valiokunta tyrmäsi täysin esityksen Suomeen tulevien matkustajien uudesta testausmallista ja palautti sen valtioneuvoston käsittelyyn. Ravintoloiden toimintaa rajoittavan lakiesityksen pykälät saa korjailla uuteen uskoon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Rautiainen ruoti viikonvaiheessa Perustuslakiblogissa laajemminkin lainvalmistelun tasoa Suomessa. Hänen mukaansa lainvalmistelukulttuurin kehnous näkyi keväälläkin, kun hallitus kompasteli lainsäädäntöteknisesti valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetusten kanssa.

Vastaavanlainen kompastelu on nyt jatkunut, kun niin sanottua normaalilainsäädäntöä rukataan torjumaan paremmin pandemiaa.

Olennainen kysymys on Rautiaisen mukaan se, kuinka tällainen hallituksen esitys rajatestauksesta on ylipäänsä voitu valmistella ja tuoda eduskuntaan. Jo lausunnoista kävi hänen mielestään ilmi, että ”lainvalmistelijoiden tiedossa on kyllä ollut, että he ajavat kovaa vauhtia päin seinää”.

Rautiaisen mukaan on myös syytä kysyä, miten esitys pääsi läpi Oikeuskanslerinviraston niin sanotusta listatarkastuksesta, jossa tarkastellaan myös esityksen perustuslainmukaisuutta ennen sen tuomista valtioneuvoston yleisistuntoon.

”Tämän esityksen kohdalla ollaan niillä rajoilla, että oikeuskanslerin olisi tullut pysäyttää esityksen eteneminen eduskuntaan. Samalla on kuitenkin sanottava, että pysäyttämiskynnyksen pitääkin olla korkealla”, Rautiainen puntaroi.

Perusteluna on se, että perustuslain tulkintavalta kuuluu Suomessa perustuslakivaliokunnalle.

Oikeuskansleri Pöysti kertoo Twitterissä antaneensa rajatestauslaista oma-aloitteisesti eli pyytämättä lausunnon, joka on osa ennakollista säädösvalvontaa. Pöystin mukaan liikenne- ja viestintäministeriö myös halusi nopeaa etenemistä lain valmistelussa.

Lisäksi Pöysti kertoo joutuneensa pohtimaan puuttumista lain etenemiseen valtioneuvoston istunnossa: ”Päädyin, että jää lausumarajani alle.”

Lainvalmistelussa tapahtui sekin erikoisuus, että vielä lähetekeskustelun jälkeen ministeriö toimitti eduskuntaan pykälämuutoksia.

Pöystin mukaan perustuslaki suhtautuu täysin torjuvasti ministeriöaloitteiseen esityksen korjailuun ja se pitäisi tehdä täydentävällä hallituksen esityksellä.

Blogissaan Rautiainen päättelee, että tämän lain valmistelussa on ollut kyse poliittisesta ohjauksesta: ”Vain tiukalla poliittisella tahdolla ja siihen liitetyllä poliittisella ohjauksella on kyky ohittaa kaikki valtioneuvoston sisäiset hätäjarrutusmekanismit.”

Oikeusoppineille on luvassa lisää kritisoitavaa, sillä valmistelussa on laajempi tartuntatautilain päivitys, jonka muutosluonnos julkistettiin syyskuussa. Luonnoksen mukana kunnille ja aluehallintovirastoille tulisi pandemian pahetessa antaa toimivaltuudet sulkea jopa ostoskeskusten yleisiä tiloja.

Rautiainen kysyy, missä määrin on enää tarkoituksenmukaista ja valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää lisätä tartuntatautilakiin tilapäisiä koronatoimiin sidottuja erityisrajoituksia ja missä määrin on siirryttävä kehittämään tartuntatautilain pysyvää sääntelyä.

”Tässä tilanteessa tartuntatautilain pistemäistä muuttamista juuri koronaviruksen aiheuttamaan tautiin räätälöidyin toimin on minusta vaikea pitää tarkoituksenmukaisimpana sääntelystrategiana, jos asiaa tarkastellaan terveydenhuolto-oikeuden, kansanterveystyön ja terveysturvallisuuden yleisessä sääntelykehikossa.”