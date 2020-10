Valtioneuvoston lainvalmistelussa on viime aikoina ollut jälleen suuria ongelmia. Valmiuslaissa olisi suojakeinot perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä eduskunnan aseman varmistamiseksi.

Koronavirustartunnat lisääntyvät voimakkaasti, ja valtioneuvostolla on ollut huomattavan suuria ongelmia lainsäädännön valmistelussa.

Torstaina eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että ehdotettu ja myös tilapäisesti jo voimassa oleva tartuntatautilain säännös ravintoloista on perustuslain näkökulmasta ongelmallinen. Toisin sanoen se on ristiriidassa perustuslain kanssa, koska hallituksen esityksessä elinkeinovapautta ei ole rajoitettu riittävän tarkkarajaisesti ja oikeasuhtaisesti.

Oikeasuhtaisuus tarkoittaa, että lainsäädännön aiheuttamien perusoikeusrajoitusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kannalta saavutettavaan hyötyyn nähden.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että erityyppisten ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta pitäisi säätää eriytetysti sen perusteella, millaisissa ravintoloissa koronavirustartuntojen leviäminen on todennäköisintä. Hallituksen esityksessä kaikissa ravintoloissa alkoholijuomien anniskelu on rajattu kello 9:n ja 22:n väliseen aikaan. Kaikki ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina kello 23–6.

Tartuntatautilakia muutettiin viimeksi keväällä, ja perustuslakivaliokunta esitti siihen muutoksia, jotka sosiaali- ja terveysvaliokunnan piti tehdä. Kiireen takia tartuntatautilain muutosta ei ehditty enää käsitellä uudestaan perustuslakivaliokunnassa, ja laki tuli voimaan perustuslaillista ongelmista huolimatta.

Yksi keino oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi voisi olla poikkeusolojen julistaminen Suomeen ja valmiuslain käyttöönotto.

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Jos valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa toteaa, että maassa vallitsevat poikkeusolot, valtioneuvosto säätää käyttöönottoasetuksella, mitä valmiuslain toimivaltuuksia voidaan alkaa soveltaa.

Valmiuslaissa poikkeusolojen yksi määritelmä on hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti, jonka vaikutukset vastaavat erityisen vakavaa suuronnettomuutta. Valmiuslain ideana on ottaa käyttöön nopeasti sellaisia keinoja, jotka ovat eivät olisi normaalioloissa mahdollisia.

Valmiuslaissa on myös suojakeinot perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä eduskunnan aseman varmistamiseksi.

Ensiksi eduskunta päättää, saako valtioneuvoston esittämä valmiuslain käyttöönottoasetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn ajan vai sitä lyhyemmän ajan. Jos valmiuslain toimivaltuuksien soveltaminen edellyttää valtioneuvoston asetusta, myös tällainen soveltamisasetus on annettava eduskunnalle, jolla on mahdollisuus kumota kokonaan tai osittain myös soveltamisasetus.

Valmiuslakiin on siis kirjoitettu kolmiportainen perus- ja ihmisoikeuksien suojamekanismi: poikkeusolojen toteaminen, käyttöönottoasetus ja tarvittaessa soveltamisasetus.

Lainsäädännön muuttaminen pistemäisesti ja tilapäisesti jotain tiettyä poikkeuksellista tarkoitusta varten on oikeustieteilijöiden mielestä ongelmallista. Tartuntatautilain muutoksilla valtioneuvosto on pyrkinyt luomaan ikään kuin ”pienoisvalmiuslain”, jolloin siihen on kiireessä jäänyt vakavia perustuslaillisia ongelmia.

”Poikkeusoloja varten säädettyjen toimivaltuuksien käyttämistä ohjaa säännönmukaisten toimivaltuuksien ensisijaisuuden periaate. Niinpä valmiuslain toimivaltuuksiin tulisi turvautua vasta silloin, jos normaalilainsäädännön, kuten tartuntatautilain, valtuudet eivät riitä”, sanoo yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori.

”Säännönmukaisten toimivaltuuksien ensisijaisuuden periaate ymmärretään kuitenkin väärin, jos normaalilainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin, lisätään poikkeusolojen toimivaltuuksista säännöksiä, jotka vielä saattavat olla määräaikaisia.”

Viranomaisten säännönmukaiset toimivaltuudet eli yksinkertaistettuna tavanomaiset toimivaltuudet ovat poikkeusoloissakin ensisijaisia. Jos siis tavanomaiset, normaalilainsäädäntöön perustuvat toimivaltuudet eivät riitä, voidaan poikkeusoloissa ottaa valmiuslain nojalla käyttöön normaalia suuremmat toimivaltuudet.

Tuori korostaa, että poikkeus toimivaltuuksista säätäminen normaalilainsäädännössä hämärtää tätä normaalilainsäädännön ja poikkeusolojen välistä rajaa.

”Se on huolestuttavaa myös sen vuoksi, että poikkeusoloja varten säädetty valmiuslaki sisältää pidäkkeitä ja kynnyksiä, joiden tarkoituksena on estää valtuuksien harkitsematon ja liiallinen käyttö ja varmistaa eduskunnan kontrolli. Poikkeusolojen erityislainsäädännön [valmiuslaki] ideana myös on, että se valmistellaan huolellisesti ja säädetään normaalioloissa eikä vasta poikkeusolojen paineessa. Myös tämä idea menetetään, jos normaalilainsäädäntöön lisätään poikkeusoloissa säännöksiä poikkeusolojen toimivaltuuksista.”

Oxfordin yliopistossa Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessorina työskentelevä Martin Scheinin on samaa mieltä Tuorin kanssa.

Vaikka valmiuslain soveltamisessa oli keväällä Scheininin mukaan huomattavia ongelmia, valtioneuvosto otti niistä erehdystensä jälkeen opikseen ja ”rakennelma” toimi kohtalaisen hyvin.

”Eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta valvoivat reaaliajassa, kuinka kriisiä hoidettiin. Toteutui myös normaalisuusperiaate, kun valmiuslain soveltamisen ohjenuorana oli nopea paluu normaalioloihin. Pidän nykyisessä tilanteessa valmiuslain uutta käyttöönottoa puhtaasti tartuntatautikriisin nojalla parempana kuin tartuntatautilain muuttamista valmiuslain sekundaversioksi, josta puuttuisivat valmiuslain hyviksi osoittautuneet demokratian ja oikeusvaltion takeet.”

Normaalisuusperiaatteen mukaan viranomaisille voidaan antaa poikkeuksellisen suuri toimivalta rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksia poikkeusoloissa vain jos tavanomaiset toimivaltuudet eivät riitä.

Yksi keskeinen ajatus poikkeusoloja varten säädetyssä valmiuslaissa on, että normaalioloihin pitäisi palata mahdollisimman pian, jolloin myös lakeja säädetään tavanomaisten periaatteiden mukaisesti.

”Normaalioloissa lainsäädäntöön ei pitäisi tehdä väliaikaisia ja yksityiskohtaisia muutoksia, joiden tosiasiallinen tarkoitus on hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin ehkäisy, vaan soveltaa tätä tarkoitusta varten säädettyä valmiuslakia. Tartuntatautilakia voidaan toki normaalioloissakin muuttaa, mutta silloin muutosten pitäisi olla luonteeltaan pysyviä eikä väliaikaisia”, Scheinin sanoo.