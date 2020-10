Nimitykset

Useat HS:n haastattelemat Vattin tutkijat pitivät itsestäänselvyytenä, että nykyinen ylijohtaja Anni Huhtala saisi jatkokauden. Hallitus nimitti kuitenkin valtiovarainministeriön esityksestä uudeksi ylijohtajaksi Mikael Collanin.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) ylijohtajan nimitys on herättänyt taloustieteilijöiden keskuudessa laaja-alaista hämmennystä. Virkaan nimitettiin liiketalouden tutkija, kauppatieteen tohtori Mikael Collan.

Taustakeskusteluissa useat Vattin tutkijat hämmästelevät Collanin nimitystä ja kutsuvat sitä muun muassa ”täydeksi mysteeriksi”. Virkaa haki myös Vattin nykyinen ylijohtaja Anni Huhtala, jonka jatkokautta monet Vattin tutkijat pitivät itsestäänselvyytenä.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä viime torstaina valtiovarain­ministeriön esityksestä. Collan on Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston strategisen rahoituksen professori.

Muun muassa professori Roope Uusitalo kirjoitti maanantaina Twitterissä, että valtiovarain­ministeriön edustajia kaivattiin Vattiin selittämään tilannetta. Uusitalo on Helsingin yliopiston ja Vattin julkistalouden professori.

Valtiovarainministeriön budjettiosaston osastopäällikkö Sami Yläoutinen on menossa keskiviikkona keskustelemaan Vattin henkilöstön kanssa, koska hämmennys tutkijoiden keskuudessa on hyvin suurta.

Vatt keskittyy julkistalouden kysymyksiin sekä talouspolitiikan tavoitteiden, toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointiin. Uudeksi ylijohtajaksi nimitetty Collan ei ole juuri lainkaan perehtynyt julkistalouteen tai talouspolitiikan vaikutusten arviointiin.

Hakuilmoituksessa todetaan, että parhaat valmiudet ylijohtajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen kokemus taloustieteellisestä tutkimuksesta sekä kyky johtaa ja hyödyntää tutkimustoimintaa asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

”Julkisen talouden ja talouspolitiikan instituutioiden tuntemus, perehtyneisyys tutkimuskeskuksen tutkimuksellisiin painopistealueisiin sekä kokemus kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä luetaan eduksi. Tuloshakuisiin, hyvä henkilöjohtaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä erinomainen englannin kielen taito ovat olennaisia valmiuksia viran hoidon kannalta”, hakuilmoituksessa sanotaan.

Nimittämismuistion perusteella loppusuoralla virkaan olivat nykyinen ylijohtaja Huhtala ja Collan. Huhtalan johtamiskokemuksen valtiovarainministeriö arvioi olevan kymmenen vuotta ja Collanin seitsemän vuotta.

Viisi vuotta Vattia johtanut Huhtala on erikoistunut ympäristötaloustieteeseen.

Miksi valtiovarainministeriö päätti esittää virkaan Collania eikä Huhtalaa?

HS:n haastattelemat Vattin tutkijat yllättyivät Huhtalan syrjäyttämisestä, koska valtiovarain­ministeriön arviot tutkimuskeskuksen toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Useiden mielestä perusteita Huhtalan syrjäyttämiselle ei ole.

Kesäkuussa valtiovarain­ministeriö arvioi, että tutkimuskeskuksen tuloksellisuus on kehittynyt viime vuosina positiivisesti.

”Kansainvälisen arviointiryhmän mukaan Vattin tutkimuksen akateeminen taso on noussut huomattavasti vuodesta 2007, jolloin edellinen arvio Vattin toiminnasta tehtiin. Arvioinnin mukaan Vatt on myös pärjännyt hyvin ulkoisen tutkimusrahoituksen haussa ja tiivistänyt yhteistyötään yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa”, ministeriö totesi kannanotossaan.

Ministeriö perustelee ylijohtajan valintaa nimittämis­muistiossa, jossa punnitaan Collanin ja Huhtalan vahvuuksia.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ei halua ottaa kantaa siihen, kuka hakijoista olisi pitänyt nimittää ylijohtajan virkaan. Sen sijaan hän ihmettelee tapaa, jolla nimittämis­muistio on laadittu.

”On silmiinpistävää, kuinka valikoiden nimittämismuistio on laadittu. Siinä todetaan, että Huhtalalla on vahvempi kokemus hallinnollisesta johtamisesta, tutkimuksen johtamisesta ja tutkimuksen tekemisestä, joita voidaan pitää keskeisimpinä arvioinnin perusteina. Sen sijaan Collanin ansioksi luetaan lukuisia muita asioita, jotka ovat ainakin nimittämismuistion perusteella vaikeasti todennettavissa.”

Nimittämismuistion mukaan Huhtalan kokemus Vattin johtamisesta antoi hänelle merkittävää etua nimitysharkinnassa.

”Huhtalalla voidaan arvioida olevan Collania enemmän monipuolista kokemusta taloustieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimustoiminnan johtamisesta, mutta myös vahvempi kyky johtaa ja hyödyntää tutkimustoimintaa asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi, joskin Collanilla on puolestaan Huhtalaa merkittävästi enemmän viimeaikaista kokemusta tutkimustoiminnasta”, muistiossa sanotaan.

Collanin vahvuutena on muistion mukaan erityisesti työkokemuksella hankittu valmius ja kyky arvioida ennakko­luulottomasti Vattin kehittämistarpeita ja kehittää tietopohjan perusteella sen toimintaa.

”Hänellä on yliopistosta saatua kokemusta toiminnan organisoinnista ja uusien toimintojen käynnistämisestä, minkä lisäksi hänellä on näyttöjä toimintojen johtamisesta. Hän on esittänyt haastattelussa parhaimmat ja monipuolisimmat näkemykset Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämisestä edellä todettuun kokemukseen perustuen.”

Lisäksi Collanin ”erityiseksi ansioksi” katsotaan, että hänellä on kokemusta ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta eri tutkimushankkeisiin. Nimitysmuistiossa arvioidaan, että tulevina vuosina ”korostuu erityisesti” Vattin ylijohtajan kyky hankkia ulkopuolista rahoitusta ja kyky toimia määrärahojen puitteissa.

HS:n tietojen mukaan valtiovarain­ministeriössä on ollut tyytymättömyyttä Huhtalan toimintaan rahoituksen hankkimisessa, vaikka kesäkuun kannanotossaan ministeriö totesikin Vattin menestyneen tutkimusrahoituksen hauissa hyvin.

Yksi lähde kuvaa Vattia ”seisovaksi vedeksi”, joka tarvitsee uudistuakseen uuden johtajan.