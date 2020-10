HS:n teettämän kannatusmittauksen mukaan puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Sdp jatkaa Suomen suosituimpana puolueena, käy ilmi HS:n teettämästä uusimmasta kannatusmittauksesta.

Sdp:tä äänestäisi nyt 20,9 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suosituinta puoluetta perussuomalaisia äänestäisi 19,9 prosenttia ja kokoomusta 16,8 prosenttia.

Keskustaa äänestäisi vastaajista 11,2 prosenttia eli hieman useampi kuin vihreitä, jonka kannatus on pienentynyt 11 prosenttiin. Vasemmistoliitolle antaisi äänensä 7,8 prosenttia.

Sanna Marinin (sd) hallituksen puolueet nauttivat nyt yhteensä 55,3 prosentin luottamusta. Kuukausi sitten vastaava luku oli 55,5 prosenttia.

Kulunut kuukausi on muuttanut puolueiden voimasuhteita vain hieman. Perussuomalaisten kannatus on vahvistunut 0,4 prosenttiyksiköllä, samoin keskustan. Vihreiden kannatus on heikentynyt 0,8 prosenttiyksikköä.

”Tilanne ei ole hirveästi kuukausitasolla muuttunut. Pieniä siirtymiä voi havaita puolueiden välillä”, luonnehtii Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.

Sdp:n menestys on peruja keväältä, kun erityisesti koronaviruspandemian hoito toi pääministeripuolueelle kannatusta. Kannatus on pysynyt, vaikka keskustelu on siirtynyt pandemian terveysvaikutuksista sen talousvaikutuksiin, joissa kokoomuksella on tapana haastaa vasemmistoa kovemmin.

”Sanna Marin herättää kansalaisissa luottamusta”, Nurmela summaa.

Hän arvelee, että erityisesti vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjät tuntevat houkutusta siirtyä Sdp:n suuntaan.

”Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajaprofiili on muita puolueita nuorempi. Marin on heille samaistuttava hahmo.”

Lisäksi pääministeripuolueen kannattajiksi tunnustautuu tällä hetkellä sellaisia ihmisiä, jotka jättivät viime kerralla äänestämättä. Osin näiden uusien äänestäjien vuoksi keskimääräistä useampi Sdp:tä äänestänyt kertoi kannatusmittauksessa olevansa epävarma puoluekannastaan ja seuraavansa tilannetta sivusta.

Suhteellisesti vähiten puoluekannastaan erittäin varmoja kannattajia on parhaillaan Sdp:llä (25 prosenttia) ja vihreillä (24 prosenttia). Vasemmistoliittolaiset ovat puolestaan vakuuttuneimpia puoluekannastaan: 54 prosenttia äänestäisi puoluetta varmasti uudestaan. Perussuomalaisista varma puoluekanta on 43 prosentilla, kokoomuslaisista 39 prosentilla ja keskustalaisista 36 prosentilla.

Kokoomuksen yritykset haastaa hallitusta eivät ole tuoneet puolueelle lisää kannatusta. Kannatuksen mahdollinen paraneminen on taittunut viimeistään vähäiseen mutta silti havaittavissa olevaan siirtymään kohti perussuomalaisia, Nurmela arvioi.

Saman voi hänen mukaansa todeta keskustasta. Lisäksi puheenjohtajan vaihtuminen ei ainakaan vielä ole näkynyt keskustan kannatuksessa.

Näiden pienten virtojen lopputuloksena perussuomalaiset on pystynyt vahvistamaan asemiaan kuluneiden kahden kuukauden aikana melkein prosenttiyksikön verran.

”Nämä ovat virhemarginaalin sisään mahtuvia muutoksia. Heidän asemansa on kuitenkin hivenen vahvistunut kesästä”, Nurmela sanoo.

Puolueella on hyvät lähtökohdat kuntavaaleihin, joissa se pyrkii haastamaan keskustaa, hän arvelee.

”Keskustan arvokonservatiiviset maaseudun kannattajat ovat kontaktipinta perussuomalaisiin. Heistä käydään kovaa kisaa kuntavaaleissa.”