Ravintoloiden koronarajoituksille määritellään laissa vasta raamit – tarkempia valtioneuvoston asetuksen sääntöjä ravintolatyypeistä ja aukioloajoista viilaillaan parhaillaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan mukaan ravintoloiden perusjaottelu on melko helppo. Ruokaravintolassa jokainen yleensä istuu omalla paikallaan pöydän ääressä, kun yökerhossa ollaan baaritiskin äärellä. Kuvassa ravintola Lily Lee Helsingin Erottajalla.­

”Pystymme kyllä hoitamaan erottelun ruokaravintoloihin ja muihin, mutta pelkästään alkoholitarkastajien voimin se ei onnistu. Meitä on vain 50 koko maassa, ja anniskeluravintoloita on noin 10 000”, arvioi ylitarkastaja Jarmo Castrén Etelä-Suomen aluehallintovirastosta uutta tarkastusurakkaa, joka on edessä 1. marraskuuta lähtien.

Tuolloin voimassa on uusi ravitsemisliikkeitä koskeva tartuntatautilain muutos, jonka mukaan esimerkiksi yökerhojen, anniskelubaarien ja pubien asiakasmääriä voitaisiin rajoittaa enintään puoleen, jos se olisi välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi alueella.

Ruokaravintoloissa, kahviloissa ja lounasruokaloissa vastaava rajoitus olisi enintään neljännes.

Aluehallintovirastojen tehtävä olisi valvoa, että erityyppisissä ravintoloissa myös noudatettaisiin niitä koskevia asiakasmäärien rajoituksia.

Virasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa puutteet korjattaviksi ja lisäksi määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravintolan suljettavaksi asiakkailta enintään kuukaudeksi.

Eduskunta saanee säädettyä uuden lain tällä viikolla, joten se ehtii tulla voimaan 1. marraskuuta ja olisi voimassa näillä näkymin helmikuun loppuun. Nykyisen lainmuutoksen voimassaolo lakkaa tämän kuun lopussa.

Alun perin hallituksen oli määrä jatkaa keväällä säädettyjä ravintoloiden rajoituksia aina helmikuun loppuun asti, mutta perustuslakivaliokunta vaati viime viikolla, että rajoitukset kohdennettaisiin eri alueille ja erityyppisiin ravintoloihin tartuntatilanteen ja välttämättömyyden perusteella.

Etenkin ravintoloiden tyypittely osoittautui vaikeaksi, sillä kattavaa ravitsemisliikkeiden määrittelyä ei ole vakiintuneesti käytössä.

Tarkennetussakin laissa jäi yhä paljon sananvaltaa valtioneuvostolle, joka voi vielä asetuksella tarkemmin määritellä eri ravintolatyyppejä. Myös laissa säädetyistä aukiolo- ja anniskeluajoista voidaan asetuksella säätää tarkemmin eri alueille.

Valiokunta määritti laissa vain haarukan, jonka mukaan kaikkein aikaisin anniskelun päättymisaika olisi kello 22. Matkailu- ja ravintolapalvelut ry (Mara) toivoo, että valtioneuvosto voisi määrätä varhaisimman ajan tuntia myöhemmäksi eli kello 23:ksi, mikä olisi tärkeää illallista tarjoaville ravintoloille.

”Tosi tarkkaan ja kovasti on nyt tutkittu lakiesityksen uusia pykäliä, minkälainen asetus niiden perusteella voidaan ensi viikolla antaa”, sanoo hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Valiokuntahan korosti nyt tiukasti välttämättömyyttä ja alueellisuutta.”

Alueen määrittelyä sosiaali- ja terveysvaliokunta ei rajannut, vaan sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi maakuntaa, sairaanhoitopiiriä tai kuntaa välttämättömyyden punninnan mukaan. Välttämättömyysarvioinnissa on valiokunnan mukaan mahdollista ottaa huomioon myös lähialueiden ja koko maan tilanne.

Aluekohtaisten rajoitusten arvioinnissa voidaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan käyttää apuna esimerkiksi uusien tartuntojen ilmaantuvuutta, positiivisten testitulosten osuutta testatuista, jäljitysten alkuperätietoja sekä yleisvaaralliseen tartuntatautiin liittyvää sairaalahoidon tarvetta alueella.

Aluehallintovirastoissa odotellaan kiihkeästi valtioneuvoston asetusta, sillä ravintoloiden luokittelukriteereihin kaivataan lisää ohjeita.

Tosin tarkastusurakkaa helpottaa Castrénin mukaan se, että ravintolat itse noudattavat koronaviruspandemian takia annettuja hygieniaohjeita ja rajoituksia pääosin hyvin.

”On vain yksittäistapauksia, jotka eivät niistä välitä.”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan lain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota alkoholijuomia, kun taas pääasiassa aterioita tai esimerkiksi kahvilatuotteita myyvät ravintolat pääsevät vähän helpommalla.

Punninta tulee valiokunnan mukaan tehdä ensisijaisesti ravitsemistoiminnan luonteen perusteella. Ratkaisevaa ei siten olisi esimerkiksi alkoholijuomien osuus liikevaihdosta vaan se, kokoontuvatko asiakkaat ravintolaan pääasiassa aterioimaan omissa pöytäseurueissaan.

Castrénin mukaan perusjaottelu on melko helppo. ”Ruokaravintolassa jokainen yleensä istuu omalla paikallaan pöydän ääressä, kun yökerhossa ollaan baaritiskin äärellä.”

Pubit voivat olla rajatapauksia, koska niissä istutaan myös pöytien ääressä ja pientä purtavaakin saattaa olla.

”Yleensä ruokaravintolassa on kyllä keittiö. Eivät mikroruoka tai pähkinät tee paikasta ruokaravintolaa”, Castrén sanoo.

Myöskään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan vain se, että saatavilla pidetään esimerkiksi vähäisessä määrin maksullista ruokaa, ei muuta ravitsemistoimintaa pääasiallisesti ruoan saatavilla pitämiseksi.

Merkityksellistä ei olisi yksin sekään, millä nimikkeellä ravintolaa kutsutaan.

Suurimpia koronaviruspandemian levittäjiä ovat Castrénin mukaan tanssilattiat ja karaokepaikat. ”Niihin tullaan eri puolilta, eikä kukaan tiedä, mistä.”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntakin mainitsi mietinnössään, että merkityksellisiä tartuntataudin leviämisriskin todennäköisyyden kannalta voivat olla tanssiminen ja laulaminen.

Castrénin mukaan tulkintaongelmia tulee niin sanotuissa monitoimiravintoloissa, jotka ovat aamulla ja päivällä ruokaravintoloita ja illalla yökerhoja, jolloin niissä on samana päivänä voimassa kahdet eri säännöt asiakaspaikoista.

Lisäksi on ravintoloita, joiden eri osissa on erilaisia toimintoja pitkin päivää ja iltaa.

Castrén muistuttaa, että tarkastajilla on ollut aiemminkin hankalia tehtäviä.

”Aikaisemman alkoholilain mukainen jatkoaika-asetus vaati jopa arvioimaan, mikä on tasokasta ohjelmaa.”