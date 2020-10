Eduskunnan uusi viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg: Eduskuntatyössä on uudistamisen vire päällä

Viestintäpäällikön tehtävästä kiinnostui kesällä päättyneessä haussa alun perin lähes 50 hakijaa.

Eduskunnan uudeksi viestintäpäälliköksi valittiin torstaina eduskunnan palvelupäällikkö Rainer Hindsberg, 48.

Uuden viestintäpäällikön valinnasta päätti torstaina yksimielisesti puhemies Anu Vehviläisen johtama eduskunnan kansliatoimikunta, johon kuuluvat Vehviläisen lisäksi varapuhemiehet sekä eduskunnan keskuudestaan valitsemat neljä kansanedustajaa ja heidän neljä varajäsentään.

Hindsberg aloittaa työnsä viestintäpäällikkönä marraskuun alussa.

”Ensimmäinen tehtävä on laatia eduskunnalle uusi viestintästrategia”, Hindsberg kuvailee tulevia tehtäviään ja lisää: ”Enhän minä mitään yksin tee, vaan yhdessä vajaan 20 hengen tiedotustiimin kanssa.”

Tavoitteena on edistää entisestään viestinnän avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja esimerkiksi demokratiakasvatusta.

”Tämähän on nyt hirveän jännää aikaa, kun koronavirusepidemian takia eduskuntatyössä on muutenkin uudistamisen vire päällä. Ensi viikolla testaamme esimerkiksi etä-äänestyksiä”, Hindsberg sanoo.

”Korona on tuonut uusia haasteita myös siihen, miten tieto tavoittaa ihmiset. Esimerkiksi vierailut ovat nyt tauolla ainakin vuoden loppuun asti, mutta tietysti verkkopuolella on mahdollisuuksia.”

Hindsbergillä on pitkä työkokemus eduskunnasta. Hän vetää tällä hetkellä palveluyksikköä, joka vastaa eduskunnan asiointi- ja tapahtumapalveluista. Koulutukseltaan Hindsberg on Master of Arts Notre Damen yliopistosta Yhdysvalloista.

Aiemmin Hindsberg on toiminut eduskuntatiedotuksen apulaistiedotuspäällikkönä ja tiedottajana lähes 20 vuoden ajan. Hänellä on myös toimittajakokemusta Ylellä.

Eduskunnan viestintäpäällikön tehtävä kiinnosti lähes 50:tä hakijaa. Hakuaika päättyi heinäkuussa. Alun perin hakijoita oli 49, mutta yksi perui hakemuksensa.

Tehtävään hakeneiden joukossa oli paljon nykyisiä julkisen sektorin viestinnästä vastaavia virkamiehiä, mediassa työskenteleviä tai työskennelleitä journalisteja sekä pari entistä kansanedustajaa ja työnantajapuolen työmarkkinajärjestöissä työskentelevää.

Loppusuoralle eli kolmen kärkeen pääsivät Hindsbergin lisäksi valtioneuvoston kansliassa työskentelevä viestintäpäällikkö Anne Sjöholm ja työnantajajärjestö Metsäteollisuuden viestintäjohtaja Mika Mäkinen.

Viestintäpäällikön pesti vapautui, kun Marjo Timonen jäi tänä vuonna eläkkeelle. Hän ehti olla vastuussa eduskunnan viestinnästä vuodesta 2003 alkaen, seitsemän puhemiehen aikana.