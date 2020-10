Hallitus tähtää siihen, että sähkön siirtohintojen korotukset ovat vastaisuudessa pienempiä kuin tähän saakka. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi torstaina myös, että esitys kaivoslain uudistamisesta tulee viivästymään ainakin ensi vuoden lopulle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan sähkön siirtohintoihin puuttuva lakiesitys viedään eduskuntaan ”viimeistään marraskuun aikana”. Lintilä kertoi asiasta toimittajille järjestämässään tilaisuudessa torstaina.

Lintilän mukaan siirtohintoja on korotettu liikaa, ja koko hallituksella on halu puuttua siihen.

Alkuvuodesta lausunnoilla olleessa lakiluonnoksessa esitettiin muun muassa, että sähkönsiirron ja -jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää laskettaisiin 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. Lopullisessa esityksessä katto laskee Lintilän mukaan todennäköisesti alle 10 prosenttiin.

Lisäksi valvontamekanismeihin on tulossa muutoksia, joiden tarkoituksena on suitsia monopoliasemassa toimivien sähkönsiirtoyhtiöiden tuottoja.

”Sähkön siirtohintojen nousu on yksi niistä aiheista, joista minulle tulee eniten palautetta. Ihmisille on syntynyt tahtotila, että heidän laskunsa alenisivat. Se ei valitettavasti ole realismia. Mutta jatkossa tulevat korotukset ovat pienempiä kuin mitä tähän mennessä on nähty. Sitä tässä esityksessä lähdetään hakemaan”, Lintilä sanoi.

Elinkeinoministeri kertoi myös, että kaivoslain uudistus viivästyy. Lakiesitys oli määrä tuoda eduskuntaan loppuvuodesta, mutta Lintilän mukaan esitys saadaankin valmiiksi aikaisintaan ensi vuoden lopulla.

Syynä on se, että hallitus tulkitsee eduskunnan edellyttäneen hiljattain antamassaan vastauksessa niin sanotun intressivertailun selvittämistä kaivoslain uudistamisen yhteydessä.

Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa. Punninta toimisi lupaharkinnan perusteena.

Vuosi sitten eduskuntaan edenneessä Kaivoslaki nyt -kansalaisaloitteessa oli ajatuksena, että lupa kaivokselle tulisi myöntää vain, jos sen toiminnasta osoitetaan olevan enemmän hyötyä kuin haittaa ympäristön, elinkeinotoiminnan ja yhteiskunnan kannalta.

Lintilä pitää intressivertailun selvittämistä perusteltuna. Hänen mukaansa kaivoslain uudistusta ei ole järkevää tehdä, ennen kuin selvitys on valmistunut. Näin vältetään tilanne, jossa vasta hyväksyttyä lakiuudistusta jouduttaisiin mahdollisesti rukkaamaan pian uusiksi.