Juha Tuominen ennustaa, että Uudenmaan asukkaiden pääsy hoitoon heikkenee ja jonot pitenevät, jos rahoituksesta leikataan. Se voi luoda otolliset markkinat terveysvakuutuksille ja murentaa yhdenvertaisuutta.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen työhuoneessaan Meilahdessa. Tuomisen työhuoneessa on led-valo koronaviruksen myötä lisääntyneiden videokokousten takia.­

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tehdään raadollisella tavalla, kun aluepolitiikka kävelee terveyspolitiikan ylitse. Nyt leikitään tosi vaarallisilla asioilla”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sote-uudistuksesta, joka etenee hyvää vauhtia kohti eduskunnan päätöksentekoa.

Tuomisen mukaan hallituksen sote-uudistus tekee karhunpalveluksen erityisesti Uudenmaan asukkaille leikatessaan alueen rahoitusta pysyvästi ja siirtäessään rahoitusta muualle Suomeen. Hus on laskenut, että hallituksen tekemien korjaustenkin jälkeen Uudenmaan sote-rahoista lähtee vuosittain 300 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi Husin vuosibudjetissa ainakin sataa miljoonaa euroa.

Sata miljoonaa euroa vastaa noin 1 500 työntekijän vuosipalkkaa.

Sanna Marinin (sd) hallituksessa Husin laskelmia on pidetty ylimitoitettuina, mutta Tuomisen kuvaama perusperiaate pitää paikkansa: Uudenmaan rahoitus pienenee suhteessa nykyiseen, koska sote-uudistuksessa alueiden rahoitus lasketaan sen mukaan, millaista niiden väestö on terveydeltään. Uudellamaalla väestö on nuorempaa ja hyväkuntoisempaa kuin muualla maassa.

Rahoitusmalli on Tuomisen puheiden perusteella kaiken pahan alku ja juuri. Sen takia hallituksen sote-uudistus on Tuomisen mielestä tällaisena toteuttamiskelvoton eikä se saisi tulla voimaan.

Miksi sotessa leikitään Tuomisen mukaan tulella? Siksi, että Uudenmaan alueen asukkaiden pääsy hoitoon heikkenee ja jonot pitenevät, jos terveyskeskusten, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoitoa tuottavien sairaaloiden rahoituksesta leikataan. Uudellamaalla asuvat Suomen hyvätuloisimmat ihmiset, joten on hyvin todennäköistä, että he alkavat yhä enemmän ostaa itselleen terveydenhuoltoa.

”Kahden kerroksen rahoitusjärjestelmä on jo nyt käynnissä lasten terveysvakuutusten kautta, ja jos se siirtyy myös aikuisten terveysvakuutuksiksi, se murtaa suomalaisen yhdenvertaisuuden perusperiaatteita. Sen vaikutukset ovat isommat kuin vain terveydelliset.”

Tuomisen työhuone on keskellä Husin sokkeloista sairaala-aluetta Helsingin Meilahdessa. Alue kasvaa ja uudistuu koko ajan. Työhuoneen ikkunasta näkyy Lastensairaalan seinää, alueen toisella laidalla kohoaa uuden Siltasairaalan työmaa.

Meilahden sairaala-alue Helsingissä syyskuun lopussa. Nosturin vieressä tuleva Siltasairaala.­

Tuominen johtaa Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä, jolla on 27 000 työntekijää, 22 sairaalaa ja vastuullaan noin 2,2 miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoito. Uudenmaan lisäksi Hus vastaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueiden kaikkein vaativimmasta hoidosta, minkä lisäksi esimerkiksi kaikki Suomen elinsiirrot on keskitetty Husiin. Koronaviruspandemiassa Hus on koko ajan ollut etulinjassa.

Hus on myös tutkimusta tekevä ja lääkäreitä kouluttava yliopistosairaala. Tuominen on huolissaan siitäkin, suuntaako soten rahoitusmalli riittävästi varoja alan tutkimukseen, kehitykseen ja opetukseen.

Hallituksen sote-uudistuksen ratkaisun avaimet alkoivat löytyä vuoden 2019 lopussa, kun Uudellemaalle päätettiin tehdä sotessa erillisratkaisu. Alueelle ei tehty kaupunkien vihaamaa yhtä suurta Uudenmaan maakuntaa, vaan alue päädyttiin jakamaan neljään osaan, minkä lisäksi Helsinki hoitaa maakunnan tehtäviä.

Samassa yhteydessä hallitus päätti, että Uudenmaan yhteistä erikoissairaanhoidon järjestäjää Husia ei pilkottaisi näiden viiden alueen kesken, vaan se säilyisi kokonaisena, mutta siirtyisi kuntien sijaan alueen maakuntien ja Helsingin omistukseen. Maakunnat, Helsinki ja Hus sopisivat yhdessä tarkemmin työnjaosta.

Ratkaisu on aivan toisenlainen kuin muualla Suomessa, jossa yhden alueen koko sosiaali- ja terveydenhuolto perustasolta sairaaloihin on koottu yhden ja saman järjestäjän alaisuuteen.

Uudenmaan mallista uhkaakin tulla sekava, minkä lisäksi se voi olla asiakkaan kannalta huono. Palveluketju jakautuu usealle taholle ja sotessa paljonpuhuttu palveluiden integraatio toteutuu heikommin kuin muualla. Uudenmaan potilastietojärjestelmätkään eivät ole vielä yhtenäiset.

Sote-lakien lausuntokierroksella tuli viitteitä siitä, että erillisratkaisu saattaa vielä karahtaa perustuslakivaliokuntaan, jos se vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun.

Tästä Tuominen ei selvästikään olisi pahoillaan. Hän oli vielä syksyllä 2019 optimistinen erillisratkaisun suhteen ja arvioi sen suojaavan Husia, mutta Uudenmaan kohtelu rahoituksessa muutti mielen. Hän epäilee rahoitusmallin petaavan ennen pitkää vastakkainasettelua köyhtyvien Uudenmaan maakuntien ja Husin välille.

Tuominen kyseenalaistaa sote-rahoituksen pohjana olevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rahoitusmallin, jossa kukin alue saa rahaa pääosin asukkaiden palvelutarpeen mukaan eli muun muassa sen pohjalta, miten paljon alueella on sairauksia ja ikäihmisiä.

”Kyseessä ei ole oikeasti tarve, THL:n mittari ei mittaa tarvetta eikä se mittaa pätkääkään vaikuttavuutta”, Tuominen sanoo.

Hän ottaa esimerkin: jos Hus antaa esimerkiksi maailman huipputasoa olevaa hoitoa lasten leukemiaan niin, että eloonjäämisprosentti on korkeampi kuin muualla Suomessa, eikö tämä pitäisi ottaa rahoituksessa huomioon – sen sijaan että rahoitus perustuu siihen, paljonko Husin alueella on syöpiä?

Pienet syöpälapset ovat kärjistetty esimerkki, tietenkin. Tuomisen edustama erikoissairaanhoito on osannut kautta aikojen pitää hyvin puolensa terveydenhuollon rahanjaossa, koska kukapa haluaisi vastustaa parasta mahdollista hoitoa.

Hallitus yrittää uudella mallilla saada rahanjakoon nykyistä enemmän tasapuolisuutta maan eri osien kesken, mutta rahoituksessa on Tuomisen mukaan myös iso krooninen ongelma: Suomi käyttää ylipäätään liian vähän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin.

”Meillä on kaikkialla Suomessa haasteita hoidon saatavuudessa, oli jo ennen koronaa, mitä kuvastavat jonot. Järjestelmästä puuttuu kaksi miljardia euroa, mikä vastaa suunnilleen kuntien rahoitukseen kohdistuneita valtionosuusleikkauksia kymmenen viime vuoden aikana.”

Tuomisen mukaan soten valmistelukoneisto on selvästi itsekin ymmärtänyt, että rahoitusmallissa on isoja ongelmia.

”Tätä yritetään selittää kertomalla, että seuraavan hallituksen aikana maakunnille annetaan verotusoikeus. Ei tällainen ole kestävää politiikkaa, että tehdään seuraavien hallitusten puolesta lupauksia. Rahoituksen pitää olla kerralla kunnossa.”

Juha Tuominen on johtanut Husia vuoden 2019 alusta.­