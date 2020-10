Nimitykset

Valtiovarainministeriö arvioi nykyisen ylijohtajan Anni Huhtalan johtamiskokemuksen 13 vuotta vähäisemmäksi kuin viisi vuotta sitten.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) ylijohtajan nimitys on saatettu tehdä virheellisin perustein.

Valtioneuvosto nimitti viime viikolla valtiovarainministeriön esityksestä uudeksi ylijohtajaksi Mikael Collanin. Lukuisat Vattin tutkijat ovat ihmetelleet syvästi, miksi nykyistä ylijohtajaa Anni Huhtalaa ei nimitetty jatkokaudelle.

Yksi keskeisistä nimitysperusteista oli hakijoiden johtamiskokemus. Valtiovarainministeriö arvioi nimittämismuistiossa Huhtalan johtamiskokemukseksi kymmenen vuotta ja Collanin johtamiskokemukseksi seitsemän vuotta.

Vuonna 2015 valtiovarainministeriö arvioi, että ylijohtajaksi tuolloin nimitetyn Anni Huhtalan johtamiskokemus olisi ollut 18 vuotta.

Tämä tarkoittaa, että ministeriön lokakuussa laatimassa nimittämismuistiossa Huhtalan johtamiskokemuksesta puuttuisi 13 vuotta.

Hallitussihteeri Toni Tuomainen valtiovarainministeriöstä sanoo, että arvio Huhtalan johtamiskokemuksesta perustuu tämän hakemuksessa ja haastattelussa antamiin tietoihin.

Huhtala toimi vuosina 2002–2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) professorina. Siellä hänen tehtäviinsä kuului muun muassa tutkimusryhmän johtaminen. Valtiovarainministeriö laski viisi vuotta sitten MTT:n vuodet Huhtalalle johtamiskokemukseksi, mutta ei enää tänä vuonna.

Tuomaisen mielestä Huhtalan mahdollinen laajempi johtamiskokemus ei käynyt ilmi hänen hakemuksestaan tai haastattelustaan. Tosin Huhtalan hakemuksessa on mainittu myös MTT:n professuuri, mutta siinä ei kerrottu täsmällisesti tehtävän sisällöstä.

Hakijoiden johtamiskokemusta onkin arvioitu Tuomaisen mukaan tarkemmin haastatteluissa. Niissä kaikille hakijoille on esitetty samat kysymykset, Tuomainen sanoo.

”Haastattelussa on esitetty nimenomainen kysymys johtamiskokemuksesta. Collan on antamassaan vastauksessa selostanut laajemmin omaa johtamiskokemustaan. Nimitystä valmistelevilla virkamiehillä ei ole ollut aihetta epäillä Anni Huhtalan hakemuksessa ja haastattelussa esittämien tietojen oikeellisuutta.”

Huhtala ei halua kommentoida nimitykseen liittyviä asioita millään tavoin.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää pitää nimittämismuistion puutteellisia tietoja johtamiskokemuksesta vakavana asiana.

"Valtioneuvoston nimityspäätös vaikuttaisi perustuneen olennaisesti virheelliseen tietoon. Asia on erittäin vakava, koska hakuilmoituksessa nimenomaisesti korostettiin johtamiskokemusta ja hakijan ansiot muodostavat perustuslain mukaan keskeisen nimitysperusteen. Oikeuskanslerin olisi aiheellista selvittää, onko valtioneuvosto saanut riittävät ja oikeat tiedot päätöksentekonsa perusteeksi", Mäenpää sanoo.

Mäenpää ihmettelee myös valtiovarainministeriön näkemystä, jonka mukaan arvio Huhtalan johtajakokemuksesta perustuu tämän hakemuksessaan ja haastattelussa antamiin tietoihin.

”Jokaisesta valtion virkamiehestä pidetään nimikirjaa, josta ilmenevät hänen ansionsa ja työkokemuksensa. Nimikirjaa pidetään muun muassa henkilöstön valintaa varten. Virkanimitystä valmistellessa valtiovarainministeriön olisi siten pitänyt ottaa huomioon Huhtalan nimikirjan tiedot riippumatta siitä, mitä hän on hakemuksessaan tai haastattelussa ilmoittanut.”

Viime tiistaina Mäenpää arvioi, että valtiovarainministeriön nimittämismuisto on kirjoitettu tarkoitushakuisesti ja Collanin ansioksi on luettu asioita, jotka ovat vaikeasti todennettavissa.

Jos oikeuskansleri katsoo valtioneuvoston nimityksen perustuneen olennaisesti virheelliseen tietoon, hän voi pyytää korkeinta hallinto-oikeutta purkamaan nimityspäätöksen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo, että nimittämismuistiossa oleva puute Huhtalan johtamiskokemuksesta on selvitettävä.

”Tämä voi olla erittäin mielenkiintoinen ja olennainen tieto. Asia on tarpeen selvittää, että onhan kaikkien hakijoiden johtamiskokemus otettu huomioon oikein ja arvioitu yhdenvertaisella tavalla. Valtioneuvostossa esittelijän ja esittelevän ministeriön vastuulla on selvittää ja esittää faktat objektiivisella tavalla. Johtamiskokemus on yksi ylimmän johdon nimityksissä huomioon otettava peruste”, Pöysti sanoo.

Vatt keskittyy julkistalouden kysymyksiin sekä talouspolitiikan tavoitteiden, toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointiin.

Uudeksi ylijohtajaksi nimitetty Collan on liiketalouden tutkija, joka työskentelee Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston strategisen rahoituksen professorina. Hän ei ole juuri lainkaan perehtynyt julkistalouteen tai talouspolitiikan vaikutusten arviointiin.

Nimittämismuistiossa valtiovarainministeriö arvioi Collanin vahvuudeksi erityisesti työkokemuksella hankittu valmius ja kyky arvioida ennakkoluulottomasti Vattin kehittämistarpeita ja kehittää tietopohjan perusteella sen toimintaa.

”Hänellä on yliopistosta saatua kokemusta toiminnan organisoinnista ja uusien toimintojen käynnistämisestä, minkä lisäksi hänellä on näyttöjä toimintojen johtamisesta. Hän on esittänyt haastattelussa parhaimmat ja monipuolisimmat näkemykset Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämisestä edellä todettuun kokemukseen perustuen.”