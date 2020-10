Valtioneuvosto

Hyvin keskenään toimeen tulleen ryhmän rooli Marinin hallituksessa on ollut merkittävä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen kolme keskeistä avustajaa jättää tehtävänsä loppuvuoden aikana.

Hallituksen toiminnan kannalta olennaista on se, että kaikki kolme lähtijää kuuluvat tärkeään talouspoliittiseen erityisavustajaryhmään eli niin sanottuun talpotiin.

Ryhmään kuuluvat nyt Joonas Rahkola (sd), Markus Lahtinen (kesk), Jussi Pyykkönen (vihr), Henri Purje (vas) ja Camilla Mäkinen (r).

Lahtinen jättää hallituksen marraskuun lopussa. Hän siirtyy Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen toimitusjohtajaksi.

Jussi Pyykkösen työ loppuu ensi perjantaina. Hän ei ole kertonut, mitä hän alkaa tehdä. Camilla Mäkinen lähtee vuodenvaihteessa väitöskirjatutkijaksi Hankenille.

Talouspoliittisten erityisavustajien tehtävänä on muun muassa etsiä kompromisseja budjetin ja lisätalousarvioiden poliittisesti vaikeista kysymyksistä ennen kuin ne menevät lopullisesti ministereiden päätettäväksi.

Talouspoliittiset erityisavustajat ovat saaneet ratkaistavaksi usein myös muita kysymyksiä, joissa tarvitaan laajaa talouspoliittista osaamista.

Hallituslähteiden mukaan Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten aikana ryhmä on tullut hyvin toimeen keskenään.

Ryhmän toimintakyky on ollut yksi syy, miksi välillä kovinkin riitainen hallitus on ylipäätään saanut päätöksiä aikaiseksi.

Hallituksesta kerrotaan, että jokainen avustaja on tehnyt itse päätöksensä siirtymisestä muihin töihin.

”On sattumaa, että ryhmästä lähtee kolme henkilöä samoihin aikoihin”, sanoo Camilla Mäkinen. Samaa kertovat myös muut lähtevät jäsenet.

Hallituksen kannalta hankalinta on kauppatieteiden tohtori Lahtisen poistuminen hallituksen tukijoukoista.

Hän on toiminut samassa tehtävässä jo viisi ja puoli vuotta aina Juha Sipilän (kesk) hallituksen nimittämisestä lähtien. Häntä kutsutaan kikyn ja kahden soten veteraaniksi.

Useampi hallituslähde kutsuu häntä myös talouspolitiikan ”vanhemmaksi valtiomieheksi”, joka tuntee valtion talousarvion juurta jaksaen.

Lahtinen on työskennellyt aikaisemmin Pellervon taloustutkimuksen kansantalouden tutkimusryhmän johtajana sekä kansantalouden professorina Tampereen yliopistossa.

Talouspoliittisen ryhmän toinen keskeinen ekonomisti on Sdp:n Joonas Rahkola jo senkin takia, että hän edustaa pääministeripuoluetta.

Hänen asemansa ylipäätään Marinin kabinetissa on erittäin merkittävä. Talpotin merkitystä ja toimintakykyä on lisännyt eritoten se, että Rahkolan ja Lahtisen yhteistyö on toiminut erinomaisesti.

Vielä ei ole tiedossa, ketkä nimitetään Lahtisen, Pyykkösen ja Mäkisen tilalle.

Keskustalle mutta myös koko hallitukselle on erityisen tärkeää, että Lahtisen tilalle löytyy valtiontalouden hyvin tunteva henkilö.

Mitä paremmin erityisavustajat tuntevat valtion budjetin kiemurat, sitä vähemmän myöskin ministerit ovat riippuvaisia pelkästään virkamiesten esityksistä, kun hallitus etsii uusia ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin.