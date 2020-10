Lainsäädäntö

Hallitus kuoppasi tartuntatautilakiesityksen, jossa ”kaikki meni pieleen” – HS:n selvityksen mukaan kyse on äärimmäisen harvinnaisesta teosta

Lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi: ”Peruutuksen syynä on yleensä se, että esityksessä havaitaan niin suuria puutteita, ettei niitä voi kuitata edes hallituksen täydentävällä esityksellä.”

Hallitus peruuttaa eduskunnalle antamansa lakiesityksen äärimmäisen harvoin. Peruutuksia on vain pari vuodessa, kun hallituksen lakiesityksiä annetaan kaikkiaan jopa 200–400 vuodessa.

Esitysten kokonaismäärissä on vuosittain suurta vaihtelua, ja syksyisin niitä tulee eduskuntaan enemmän kuin keväisin. Tosin tämä kevät oli poikkeus, kun ”tavallisia” lakiesityksiä piti jättää antamatta, jotta koronalakeja ehdittiin säätää.

Tälle viikolle osui tilastollisesti harvinainen tapaus, kun hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta peruutettiin. Tilalle laaditaan ihan uusi esitys.

Kyseessä on niin sanottu testaa ja tule -malli ulkomailta Suomeen saapuvia matkustajia varten. Mallin avulla on määrä helpottaa matkailua, kun maahantulorajoitukset Schengen-maista eivät enää ole voimassa marraskuun lopulla.

Hallitus ilmoitti eduskunnalle kirjelmällä koko esityksen peruuttamisesta, ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta torstaina.

Pääsyy esityksen peruutukselle oli se, että perustuslakivaliokunnan 15. lokakuuta antaman lausunnon mukaan kyseisiä lakiehdotuksia ei olisi voinut käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan mukaan lakiesitys olisi esimerkiksi rajoittanut tuntuvasti perusoikeuksia. Muutenkin esitys oli kokonaisuudessaan ongelmallinen ja korjaamiskelvoton.

Myös Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen piti esitystä poikkeuksellisen heikkona.

”Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on kenties epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin. Sen kohdalla meni kaikki pieleen”, Rautainen kirjoittaa blogissaan.

Myöhemmin liikenne- ja viestintäministeriö perusteli tiedotteessaan esityksen peruuttamista näin: ”Muuttuneen covid-19-tautitilanteen, perustuslakivaliokunnan lausunnon ja valmisteilla olevan valtioneuvoston uuden rajaliikennettä koskevan periaatepäätöksen johdosta hallituksen esitystä pitäisi muuttaa huomattavasti. Sen vuoksi hallitus peruuttaa esityksen, ja eduskunnalle annetaan asiasta uusi hallituksen esitys.”

”Lakiesitysten peruuttamisia on muutama per vuosi”, sanoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.

Esimerkiksi 2010-luvulla peruutuksia on ollut 1–2 vuodessa. Eniten eli 5 niitä oli vuonna 2011.

Syitten kirjo vaihtelee lakiteknisistä ja perustuslaillisista ongelmista poliittisiin, vaikka enemmistöhallituksen esityksillä on hyvä todennäköisyys menestyä myös eduskunnassa.

”Peruutuksen syynä on yleensä se, että esityksessä havaitaan niin suuria puutteita, ettei niitä voi kuitata edes hallituksen täydentävällä esityksellä”, Kulovesi sanoo.

Esityksellä voi olla myös niin paljon poliittista vastustusta, ettei sillä ole läpimenomahdollisuuksia.

Toisinaan hallituksen lakiesitys kompastuu ihan loppumetreillä, kuten edellisellä vaalikaudella kävi silloiselle sote-esitykselle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusesitys kaatui muun muassa asiakkaan valinnanvapauteen liittyviin perustuslaillisiin ongelmiin, ja samalla kaatui myös pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus.

Yleisempää lakien valmistelun takkuilussa on se, että lakiesityksiä pääsee raukeamaan aikapulan takia, jolloin niitä ei ehditä käsitellä ennen vaalikauden loppua.

Aina hallitus ei edes anna jo pitkään valmisteltuja esityksiään eduskunnalle vaalikauden aikana. Etenkin vaalikauden lopulla eduskunta ruuhkautuu muutenkin lakiesityksistä myös normaaliaikoina eli ilman koronaviruspandemian aiheuttamia lakisumia.

Esimerkiksi syysistuntokaudella vuonna 2018 listalla oli yhteensä 241 hallituksen lakiesitystä, mutta niistä 31 poistettiin siltä tyystin.

Tässä joukossa oli useita merkittäviä hankkeita esimerkiksi biopankista, asiakasmaksuista ja työttömien omatoimisen työnhaun mallista. Osa rauenneista lakiesityksistä saattaa herätä henkiin hieman muuntuneina seuraavalla hallituskaudella.

Edellisen hallituksen vastaavassa syksyn suunnitelmassa oli 305 esitystä, joista poistettiin lähes 50.

Lainvalmistelun puutteellinen taso kiireen, osaamattomuuden tai poliittisen ohjauksen takia on kestoaihe, joka taas tänä syksynä on noussut keskusteluun, kun tartuntatautilakiin on tehty ja tehdään vauhdilla muutoksia koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi.

Kiivasta keskustelu oli myös esimerkiksi loppuvuonna 2016, kun kaikki viisi oppositiopuoluetta vaativat Juha Sipilän (kesk) hallitukselta selvitystä lainvalmistelun heikosta tasosta. Hallituksen esitysten perustuslaillisiin ongelmiin myös silloinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli kiinnittänyt huomionsa.

Esimerkiksi Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana tuolloin ollut Johanna Ojala-Niemelä arvosteli hallitusta kovin sanoin: ”Oikeusoppineet syyttävät Sipilän hallitusta poliittisesta manipuloinnista lainvalmistelussa ja oikeusvaltioperiaatteiden koettelemisesta. Kun tällaisia syytöksiä kuuntelee, luulee niiden koskevan Puolan tai Unkarin hallitusta. Kyse on kuitenkin Suomen hallituksesta vuonna 2016.”

Ojala-Niemelä johtaa nyt eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka on löytänyt pahoja puutteita myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen esityksistä. Etenkin pandemian torjuntaan liittyviä lainmuutoksia on nyt tosin valmisteltu erityisen kiireisesti.