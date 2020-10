Jussi Niinistö ajautui eri suuntaan poliittisesta kodistaan: ”Perussuomalaiset on nykyään muuttunut oikeistopuolueeksi”

Entinen tutkija ja poliitikko on nyt aloittanut Kannuksen kunnanjohtajana.

Jussi Niinistö aloitti Kannuksen kaupunginjohtajana lokakuun alussa, ja heti kuultiin hyviä uutisia. ”Kannuksessa on 14 tuulivoimalaa, ja ne tuottavat tänä vuonna ensimmäisen kerran verotuloja 480 000 euroa”, myhäilee Niinistö.

Tämä ei toki ole Niinistön an­siota. Tuulivoimalan matka ­ideasta energiaa tuottavaksi yksiköksi vie useamman vuoden. Kannuksessa sijaitsevat kuitenkin Suomen ensimmäiset voimalat, jotka pystytettiin ilman val­tion tukea.

Niitä on tulossa lisää kymmeniä, lupaa Niinistö. Vaikka hän kiistää olevansa mikään tuulivoimafani, rivien välissä kuuluu ylpeyttä.

Niinistön aiemmassa viiteryhmässä, perussuomalaisessa puolueessa, asenne tuulivoimaan oli toisenlainen.

Esimerkiksi tasan neljä vuotta sitten julkisuudessa käytiin ­outoa keskustelua siitä, räjähtävätkö lepakot tuulivoimaloiden lähettyvillä. Viestintävastaava Matti Putkonen oli saanut tiedon ilmiöstä Nakkilan torilla elokuussa 2016.

Tuulivoima ei ole ainoa asia, missä Niinistö ja puolue ovat ajautuneet eri suuntiin.

”Perussuomalaiset on ny­kyään muuttunut oikeistopuo­lueeksi. Nyt ohjelmatyössä korostuvat maahanmuuton ja ­Euroopan unionin vastustaminen sekä verojen alentaminen.”

Kun Niinistö aloitti työskentelyn perussuomalaisessa puo­lueessa 16 vuotta sitten, asetelma oli toisenlainen.

”Raimo Vistbackan vetämä eduskuntaryhmä ja Timo Soinin johtama puolue edusti poliittista keskustaa, jolla oli talouspolitiikka vasemmalla ja maanpuolustus oikealla.”

Se vastasi myös Niinistön arvomaailmaa.

Jussi Niinistö kävi syntymässä Helsingissä vuonna 1970, mutta varttui eri puolilla Vantaata Seutulassa, Varistossa ja Hämevaarassa.

Kotiaan Niinistö on kuvaillut ”hyvällä tavalla porvarilliseksi sivistyskodiksi”. Isä Lauri on epäorgaanisen kemian emeritusprofessori. Äiti Leena on puolestaan lääkintöneuvos, joka johti Vantaalla Katriinan sairaalaa.

Niinistön mukaan häntä ei patisteltu akateemiselle uralle, mutta tietty tekemisen malli selvästi iskostui kotona: hän ja hänen kaksi sisarustaan ovat kaikki väitelleet tohtoreiksi.

”En ollut koulussa mikään hikipinko. Sain esimerkiksi englannista 9:n, koska en koskaan viitannut tunneilla. Tentin sen ylioppilaskirjoitusten alla kymppiin, kuten pari muutakin ainetta.”

Tiistaina 50 vuotta täyttävä Niinistö massoittelee tähänastisen työelämänsä kahdeksi 15 vuoden jaksoksi. Ensimmäinen näistä kului historiantutkimuksen parissa.

Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 1994 ja tohtoriksi neljä vuotta myöhemmin väitöskirjalla Paavo Susitaival 1896–1993: Aktivismi elämän­asenteena. Niinistön omimmaksi tutkimusalueeksi tuli Suomen ­itsenäistymisvaiheen politiikka ja sotahistoria.

Vuonna 2004 Niinistö nimitettiin Helsingin yliopiston Suomen historian ja Maanpuolustus­korkeakoulun Suomen sotahistorian dosenteiksi.

Niinistön 15 vuoden ura politiikassa oli nousujohteinen: puolue­virkailijasta kansanedustajaksi ja lopulta ministeriksi. Jatkoakin olisi varmaan riittänyt, ellei puolueen eduskuntaryhmä olisi jakaantunut kahtia, kun Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi 2017.

Niinistö valitsi sinisten ryhmän ja säilytti paikkansa ministerinä.

”Jos olisin pysynyt perus­suomalaisissa, olisin toki varmistanut uudelleenvalintani. Mutta oppositiossa olisin jäänyt käpykaartiin, koska olimme juuri alkaneet toteuttaa historian ensimmäistä puolustusselontekoa, joka määrittelee Suomen puolustuspolitiikan suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Selontekoon on kirjattu muun muassa ilmavoimien HX-hanke ja merivoimien Laivue 2020.”

Niinistön mukaan työ puo­lueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana oli toisinaan turhauttavaa.

”Puoluehallituksen kokoukset olivat liian usein kivireen vetämistä. Varsinaisiin isoihin asioihin ei päästy, kun aina joku oli möläyttänyt jotain jossain sosiaalisessa mediassa ja sitä sitten selviteltiin.”

Kehu 5 500 asukkaan Kannusta!

”Täällä on tehty työtä hyvinvointipalvelujen eteen, esimerkiksi liki 94 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu kotona. Isoja työn­antajia ovat liha-alan Pouttu, valmistaloja rakentava Kannustalo ja R. Mäkelän kuljetusliike.”

Kannuksen elinkeinorakenne on sopinut kohtuullisen hyvin korona-aikoihin, sillä kaupungissa on paljon yhden ihmisen yrityksiä eikä juuri matkailuelinkeinoa. Verotulot ovatkin nousseet.

Vaikka elämäntilanne vaatii Niinistöltä nyt junamatkailua työpaikan ja Helsingin Töölössä asuvan puolison välillä, Niinistön perusharrastukset ovat pysyneet samoina.

”Luen ja lenkkeilen. Lauantai-iltaisin kuuntelen Lauantain toivottuja levyjä vanhalla putki­radiolla.”