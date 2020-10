Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka: Polttoaineiden hinnan nosto on viimeinen keino liikenteen päästövähennyksissä

Hallitus käsittelee päästövähennyskeinoja keskiviikkona iltakoulussaan. Keskusta torjui polttoaineen hinnan nousun, vihreiden mukaan tavoitteisiin on vaikea päästä ilman bensiinin ja dieselin hintojen korottamista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan polttoaineiden hinnan nosto on viimeinen keino liikenteen päästövähennyksissä.

”Meillä on kymmenittäin erilaisia keinoja, ja meillä on vielä keinoja, joiden osalta tehdään lisäselvityksiä. Vasta niiden jälkeen on nähtävissä, mikä osuus sen osalle jää”, Harakka sanoo.

Harakan mukaan on myös iso merkitys, millaisesta hintojen noususta puhuttaisiin – nousisiko polttoaineen hinta saman verran kuin ostoskorin hinta on noussut vuosien varrella, vai kenties enemmän.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä esitteli tiistaina suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan vuoteen 2030 mennessä puolittaa ja vuoteen 2045 mennessä vähentää nollaan hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti.

Harakan mukaan hallituksessa on nyt käytävä keskustelu, onko hallitus kokonaisuudessaan samaa mieltä siitä, että hintojen nosto on viimesijainen keino.

”Jos tämä ajatus hyväksytään, se kannustaa hyödyntämään täysimääräisesti muut keinot”, Harakka sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.­

Linjaeroja hallituksen sisällä näyttäisi olevan. Keskusta torjui maanantaina jyrkästi polttoaineiden hinnankorotukset. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kirjoittaa tiistaina julkaistussa blogissaan näyttävän siltä, että hallitus ei pääse päästövähennystavoitteeseen ilman fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksia.

”Tämä voidaan toteuttaa joko suorilla veronkorotuksilla ja esimerkiksi sitomalla polttoaineverot indeksiin tai tutkijoiden ehdottamalla päästökauppamallilla”, Ohisalo kirjoittaa.

Ohisalo kannattaa tutkijoiden ehdotusta, jossa valtio hyvittäisi pienituloisille päästökauppajärjestelmän tulonmenetykset päästökaupan tuottojen avulla.

Harakan mukaan on hyvä, että puolueet ovat jo julkistaneet omia liikennepoliittisia näkemyksiään. Oppositiopuolue kokoomus kertoi linjauksensa viime viikolla, hallituspuolue keskusta maanantaina. Harakan mukaan keskustan linjauksissa on paljon sellaista, mihin voi yhtyä, esimerkiksi jakeluvelvoitteen kasvattaminen ja päästövähennysten alueellinen tasapuolisuus.

Harakan mukaan Sdp:lle ensisijaisia ovat keinot, jotka vaikuttavat käyttövoimien valintaan ja polttoaineiden puhtauteen. Käyttövoimien valinta tarkoittaa keinoja, jotka edistäisivät esimerkiksi sähköauton hankintaa ja käyttöä.

”Keinojen ei tarvitse itsetarkoituksellisesti olla vaikeita. Pikemminkin ne ovat keinoja, joita ei vielä ole kartoitettu. Nyt se työ on tehty”, Harakka sanoo työryhmän raporttiin viitaten.

Keskusta nosti yhdeksi keinoksi sen, että polttoaineiden nykyisestä verotuksesta siirryttäisiin paikannukseen ja ajokilometreihin perustuvaan verotukseen, joka vielä porrastettaisiin tieluokan ja joukkoliikenteen saatavuuden mukaan. Harakan mukaan tämä keino tulee ajankohtaiseksi vasta ensi vuosikymmenellä eikä siitä ole lähiajan ratkaisuksi.

Harakan mukaan hallitus käsittelee fossiilitonta liikennettä keskiviikkona iltakoulussaan, jossa paikalla ovat myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Harakka sanoo käyneensä asiasta keskustelua myös oppositiopuolueiden kanssa, koska tulossa olevaa fossiilittoman liikenteen tiekartan periaatepäätöstä ei käsitellä eduskunnassa.

”Näkemykset on syytä ottaa huomioon jo nyt. Iltakoululla varmistetaan se, että hallituspuolueiden johto on parhaan tiedon tasalla. Varsinaisesti ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä siunaa lausunnolle lähtevän periaatepäätöksen”, Harakka sanoo.

Lausuntokierros tarkoittaa, että hallitus kuuntelee vielä eri tahojen mielipiteet ennen kuin tekee ensi vuoden alussa päätökset, mitä toimia Suomessa ryhdytään tekemään liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Harakan mukaan fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti on ”ainutlaatuinen opus” kattavuudessaan ja päästövähennysten vaikutusten arviointien osalta. Raportti on luettavissa tästä.

”Se, mikä oli kiinnostava tieto, on jakeluvelvoitteen suuri merkitys. Sillä on saavutettu kolme neljäsosaa eli 37 prosenttiyksikköä 50 prosentin vähennystavoitteesta. Voi kunpa meillä olisi mahdollisuus kasvattaa bioaineksen osuutta”, Harakka sanoo.

Jakeluvelvoite tarkoittaa, että polttoaineen jakelijoilla on velvoite sekoittaa bensiinin ja dieselin joukkoon biopolttoainetta tai muuta uusiutuvaa polttoainetta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 30 prosenttia kaikesta liikenteeseen myydystä nestemäisestä polttoaineesta tulee olla biopolttoainetta vuonna 2030.

Harakka asettaa toiveensa siihen, että Suomessa pystyttäisiin lähitulevaisuudessa kehittämään synteettisiä polttoaineita – pilottihankkeita on jo käynnissä. Fossiilittoman liikenteen työryhmäraportissa kuitenkin sanotaan, että aikataulua ja synteettisten polttoaineiden tulevaa hintaa on tässä vaiheessa vielä haastavaa arvioida.

Harakan mukaan olisi ”todella erinomainen investointi”, jos tulevilla EU-elvytysrahoilla pystyttäisiin edistämään synteettisten polttoaineiden kehitystyötä Suomessa.

”Meillä on kansainvälistä kärkeä olevaa osaamista. Sitä pitäisi ehdottomasti tukea.”

Harakan mukaan synteettisiä polttoaineita ei tarvitsisi valmistaa valtavasti teollisessa mittakaavassa, jos jakeluvelvoitetta nostettaisiin 30 prosentista 40 prosenttiin. Hänen mielestään realistinen aikataulu näiden polttoaineiden osalta voisi olla hyvissä ajoin ennen vuotta 2030.

