Suomi on saamassa noin 2,3 miljardia euroa EU:n hätärahoitusta elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Vanhasen mukaan rahoituksen avulla pyritään olemaan ”maailmatalouden kasvua ajavien trendien edellä”.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) arvioi, että Euroopan unionin Suomeen kohdistuvalla hätärahoituksella tulee olemaan ”välittömän elvytyksen kannalta ehdotonta merkitystä”.

Vanhanen kommentoi asiaa keskiviikkona hätärahoitukseen liittyneen maakuntakierroksen päätöstilaisuuden jälkeen. Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät maakunnille, kaupungeille ja esimerkiksi yrityksille tilaisuuksia EU:n elpymisvälineestä.

Tarkoituksena oli kartoittaa näkemyksiä siitä, kuinka Suomen tulisi käyttää EU:n hätärahoituksesta saatavat varat. Tästä on monenlaisia ehdotuksia, sillä summa on huomattava ja siihen haluavat päästä käsiksi useat sektorit ja toimijat. Vanhanen sanoi olevansa kierroksen jälkeen vakuuttunut siitä, että järkeviä ja elpymisvälineen aikataulun mukaisesti toteutettavia hankkeita tulee löytymään hyvin.

Suomeen on tulossa kaikkiaan noin kolme miljardia euroa EU:n yhteisestä koronaviruspandemian takia tehdystä hätärahoituspaketista.

Suomi on heinäkuussa päätetyn hätärahoituspaketin nettomaksaja eli Suomi maksaa siitä pitkällä aikavälillä enemmän kuin saatavat ovat. Kesällä arvioitiin, että Suomen laskennalliset maksuosuudet olisivat alustavasti noin 6,6 miljardia euroa vuoteen 2058 mennessä.

Valtaosa koko paketista kanavoidaan uuden elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Myös Suomen saatavista suurin osa, noin 2,3 miljardia euroa, tulee tästä välineestä.

Tukivälineen raamit ovat selvillä. Hallitus linjasi niistä budjettiriihessään syyskuussa. Koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on alustavasti tarkoitus suunnata noin 400–500 miljoonaa euroa ja esimerkiksi kestävään infrastruktuuriin ja digitalisaatioon 200–400 miljoonaa euroa.

Kohteet ovat vielä hyvin laajoja. Mihin rahat konkreettisesti menevät?

Vanhanen antoi joitakin esimerkkejä, mutta korosti, ettei hankkeista voi päättää etukäteen.

”Ne voivat esimerkiksi olla verkon nopeiden yhteyksien tai 5G-verkon ulottamista koko maahan. Toisaalta vihreän siirtymän puolella tullaan avaamaan mahdollisesti sitä, että kivihiiltä tai turvetta tuottavat tekevät investointeja johonkin toiseen toimintaan”, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mukaan tavoitteena on olla ”maailmatalouden kasvua ajavien trendien edellä” ja luoda rahoituksen kautta valmiuksia sellaisille aloille, joissa tulee olemaan kysyntää.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa on vasta asetettava hankkeille tavoitteet ja määriteltävä resurssit.

”Sitten alkaa haku, jossa vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ratkaisevat.”

Useat etujärjestöt ovat tehneet omia avauksia varojen käyttämisestä.

Elinkeinoelämän keskusliitto painottaa, että elpymisvälineen hankkeiden on oltava riittävän suuria, jotta niillä on vaikuttavuutta.

”Kun tehdään massiivista kansallista harjoitusta, toiveita tulee eri puolilta, eri aihealueiden piiristä ja eri ministeriöistä”, sanoo EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

EK:n pelkona on, että elpymisvälineen rahoitus sirpaloituu.

”Tässä ei saa paikata budjettirahoitusta.”

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:lle keskeisiä asioita ovat panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin.

”Me olemme korostaneet vihreään siirtymään liittyviä koulutuksia, eli kun teknologia kehittyy ja työmarkkinat muuttuvat, tarvitaan myös uudelleenkouluttamista. Vihreän siirtymän loikka luo uusia työpaikkoja ja ihan uusia aloja”, arvioi SAK:n ekonomisti Anni Marttinen.

Valtioneuvoston on tarkoitus antaa eduskunnalle selonteko elpymisvälineen rahankäytöstä marraskuun lopussa. Ohjelman luonnos pyritään lähettämään komissiolle ennen vuoden vaihdetta.

Lopullinen versio on lähetettävä komissiolle viimeistään ensi vuoden huhtikuussa. Kun komissio on arvioinut jokaisen jäsenvaltion suunnitelmat, ne hyväksytään vielä neuvostossa määräenemmistöllä. Suunnitelman mukaiset rahoituspäätökset on tehtävä viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.