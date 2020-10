Koronapandemian vuoksi suuri osa yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista siirtyi nopeasti verkkoon, jolloin tiedon saatavuus oli usein tietoturvaa tärkeämpää. Suojelupoliisin mielestä kansallinen turvallisuus vaarantuu, jos tiedon saatavuus on kaikkein tärkeintä.

Tiedustelu- ja turvallisuuspalveluksi muuntautuva suojelupoliisi (Supo) arvioi, että koronapandemia on vaikuttanut Suomeen kohdistuvaan vakoiluun ja muihin kansallisen turvallisuuden uhkiin. Koronapandemia vähensi keväällä perinteistä laitonta henkilötiedustelua ja siirsi painopistettä ”jonkin verran” kyber- eli verkkovakoiluun, Supo arvioi torstaina julkistamassaan kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

Keväällä suuri osa yhteiskunnan ”keskeisistä toiminnoista” siirtyi verkkoon etäyhteyksien varaan. Etätöihin siirryttiin koronapandemian vuoksi nopeasti ja tärkeimmäksi asiaksi etätöissä nousi tiedon saavutettavuus.

”Tilanne asetti myös Suomen kaltaiset pitkälle digitalisoituneet eurooppalaiset valtiot uudella tavalla haavoittuviksi”, Supo kirjoittaa koronakevään tilanteesta.

Verkkovakoilua harjoittavat valtiot eli lähinnä Venäjä ja Kiina eivät kuitenkaan pystyneet heti täysimääräisesti hyödyntämään tilannetta. Tämä johtuu Supon arvion mukaan siitä, että vakoilijamaat kärsivät itsekin koronasta eikä hidasliikkeinen valtiollinen vakoilu ehtinyt reagoimaan uusiin mahdollisuuksiin.

Supon mukaan kyber- eli verkkovakoilu on tällä hetkellä tavanomaista aktiivisempaa ja sen tunnistaminen on nyt normaalia haastavampaa.

Tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu Supo varoittaakin tinkimästä tietoturvasta, vaikka sen hintana olisi etätyöskentelyn hankaloituminen. Hankaloituminen tarkoittaa käytännössä sitä, että turvallisten etäyhteyksien muodostaminen voi olla työläämpää kuin turvattomien.

Tinkiminen tietoturvasta voikin pahimmillaan vaarantaa kansallisen turvallisuuden, Supo arvioi.

”Kansallinen turvallisuus vaarantuu, jos tiedon saatavuus asetetaan keskeisten järjestelmien ylläpidossa kaikkien muiden tietoturvallisuuden komponenttien edelle”, Supo muotoilee.

Supon päällikkö Antti Pelttari sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina, että psykoterapiakeskus Vastaamosta vuotaneet tiedot ”ovat myös sellaisia, joista vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut ovat kiinnostuneita”. Pelttarin mukaan tämän hetkisen tiedon perusteella ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, että kyse olisi vieraiden valtioiden vaikuttamistoiminnasta.

”Mielestäni tämä on erittäin vakava rikos ja osoittaa digitaalisen kehityksen nurjan puolen. Kuitenkaan kansallisen turvallisuuden uhkia ei näyttäisi tähän liittyvän”, Pelttari sanoi.

Supo onkin selvittänyt sitä, onko taustalla valtiollisia toimijoita. ”Se ei näytä todennäköiseltä ollenkaan”, sanoin Pelttari, jonka mukaan Supo on antanut keskusrikospoliisille teknistä apua rikostutkinnassa.

Supon erikoistutkija erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki muistuttikin tiedotustilaisuudessa, että tietoturva on otettava ykkösasiaksi tietojärjestelmähankintojen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tehokasta käyttöoikeuksien hallintaa eli tiedon saavat vain oikeat henkilöt.

”Järjestelmien säännöllinen päivittäminen ja käyttäjän monivaiheinen tunnistaminen ovat tärkeitä. Tämän lisäksi on kehitettävä organisaatioiden omaa turvallisuusajattelua”, Kivimäki sanoi.

Suojelupoliisi arvioi, että vakoilua harjoittavat maat jatkavat aktiivista kybervakoilua, koska koronaviruspandemia vaikeuttaa matkustamista. Koronapandemia on tuonut myös uusia kohteita kybervakoilulle. Niihin kuuluvat lääketeollisuus ja tutkimuslaitokset.

Autoritaariset valtiot, käytännössä Venäjä ja Kiina, pyrkivät lisäksi hyötymään koronapandemiasta toisella tavalla. Supon arvion mukaan ne toteuttavat operaatioita, ”joihin niillä olisi toisissa olosuhteissa pidäkkeitä”.

Supon arvion mukaan koronaviruspandemia, Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Britannian EU-ero aiheuttavat kansainvälistä hajaannusta, missä ympäristössä autoritaaristen valtioiden operaatiot on tavallista helpompi toteuttaa.

Perinteinen eli henkilöiden tekemä vakoilu sen sijaan rauhoittui keväällä tilapäisesti. Merkittävimmän uhkan Suomelle aiheuttavat tälläkin tiedustelun osalla Venäjän ja Kiinan tiedustelupalveluiden pitkäkestoinen ja laaja toiminta, Supo arvioi.

Supon mukaan koronaviruspandemian alkuvaiheessa Suomessa käyttöön otetut rajoitukset vaikeuttivat laitonta henkilötiedustelua. Tämä johtui siitä, että muiden maiden ”tiedusteluasemien toiminta” vaikeutui keväällä 2020 koronaviruspandemiasta johtuneiden rajoitusten vuoksi.

Tiedusteluasemat ovat esimerkiksi suurlähetystörakennuksia tai muita diplomaattisia edustustoja, mutta ne voivat myös olla esimerkiksi yrityksiä. Suomea vakoilevat valtiot eivät enää voineet lähettää omaa tiedustelu­henkilökuntaansa tekemään vakoilukeikkoja Suomeen, mikä Supon mukaan vaikeutti ”huomattavasti” laitonta henkilötiedustelua.

Rajoitusten purkamisen jälkeen henkilötiedustelutoiminta palautui entiselleen eli Suomessa on maan kokoon suhteutettuna suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalvelujen henkilöstöä, Supo arvioi. Suomeen on pysyvästi sijoitettu useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä, mikä on sama määrä kuin vajaa vuosi sitten.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on Supolla sana määrä kuin vajaa vuosi sitten eli 390. Myös terrorismin uhka on lähiaikoina entinen eli neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut, Supo ennustaa.

Supon päällikkö Antti Pelttari sanoi tiedotustilaisuudessa, että islamilaisen terrorismin uhka on silti edelleen syytä ottaa vakavasti. Kohonnutta terrorismin uhkaa Supo näkee sen sijaan äärioikeistolaisessa liikehdinnässä.

”Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa. Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia henkilöitä”, Supon päällikkö Pelttari sanoi.

Pelttari piti ”yksittäisiä äärioikeistolaisia terrori-iskuja mahdollisena myös Suomessa”. Innoittajana ovat internetin keskustelupalstat ja muut sosiaalisen median alustat.

Supo julkaisi kansallisen turvallisuuden katsauksen nyt kolmannen kerran. Katsauksissa Supo tarkastelee toimialaansa kuuluvia ilmiöitä ja arvioi niiden kehitystä. Katsaukset ilmestyvät yleensä loppuvuodesta, samoja teemoja käsittelevät niin sanotut vuosikirjat Supo julkaisee alkuvuodesta.