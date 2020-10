Turvallisuuspolitiikka

Selonteon mukaan Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, todetaan torstaina ilmestyneessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Selonteon mukaan kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava.

”Suomella ei ole mahdollisuutta eikä halua eristäytyä”, selonteossa todetaan.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan turvallisuustilanne Suomen lähialueilla ei ole ainakaan parantunut verrattuna neljän vuoden takaiseen aikaan, jolloin hallitus teki edellisen selonteon.

”On tapahtunut monia asioita, ja valitettavasti ne eivät ole tapahtuneet parempaan suuntaan. Ilmastokriisi on kärjistynyt, ympäristökysymykset ovat kärjistyneet, Valko-Venäjän sisäinen tilanne on sekava, on ollut Navalnyi-kriisi, on ollut suurvaltojen jännitteiden kasvua”, Haavisto sanoi esitellessään selontekoa tiedotusvälineille torstaina.

Navalnyi-kriisillä Haavisto tarkoittaa Venäjän oppositiojohtajan Aleksander Navalnyin myrkytystä novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä elokuussa.

Myönteisenä asiana Suomen turvallisuustilanteessa Haavisto mainitsi Ruotsin ja Suomen yhteistyön vahvistumisen.

Selonteon linjaus Suomen asemasta ei ole muuttunut: selonteko määrittelee Suomen sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Sen lisäksi painopisteenä on yhteistyö:

”Suomi osallistuu omaa puolustuskykyään vahvistavaan kansainväliseen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön, joka on viime vuosina lisääntynyt ja syventynyt.”

Selonteon mukaan Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Haaviston mukaan se ei tarkoita, ettei Suomi voisi osallistua kansainvälisiin harjoituksiin.

Suuria muutoksia edellisen selonteon linjauksiin ei juuri ole, mikä Haaviston mukaan kertoo tietystä jatkuvuudesta ja ennustettavuudesta.

Suomi säilyttää mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä. Selonteon mukaan Nato-yhteistyön kautta saavutetulla yhteensopivuudella varmistetaan, ettei mahdolliselle liittymiselle ole käytännön esteitä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen linjapaperi painottaa tällä kertaa erityisesti ilmastonmuutosta ja pandemioita turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Haaviston mukaan kyseessä ei silti ole ”pandemiaselonteko”, koronavirus ei ole muuttanut kaikkea.

Ihmisoikeudet mainitaan tiheämmin kuin edellisen hallituksen selonteossa, mikä on linjan mukaista: nykyinen hallitus määrittelee jo hallitusohjelmassa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista.

Selonteon mukaan ilmastonmuutos ja pandemiat vaikuttavat Suomen toimintaympäristöön itsenäisinä ilmiöinä, minkä lisäksi ne kärjistävät jo aiemmin tunnistettujen kehityskulkujen vaikutusta. Ne eivät myöskään ole yksittäisten valtioiden ratkaistavissa, vaan vaativat laajaa yhteistyötä.

”Me olemme aina hyvin rutiininomaisesti lisänneet erilaisiin selontekoihin ja uhka-arvioihin pandemian, mutta koskaan sitä ei ole analysoitu sillä tavalla kuin nyt olemme joutuneet käytännössä analysoimaan, mitä se voi maailmassa merkitä”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan pandemian ensimmäinen aalto toi Suomeen kysymykset siitä, millä tasolla huoltovarmuus on esimerkiksi lääkkeissä ja sairaalatarvikkeissa.

”Monenlaiset kriisit voivat johtaa huoltovarmuuden heikkenemiseen”, Haavisto sanoi.

Myös suurvaltojen dynamiikka on muuttunut, kun Kiina on noussut nopeasti entistä keskeisemmäksi peluriksi. Kilpailu ja vastakkainasettelu on lisääntynyt.

Selonteossa nostetaan esille myös valta-asetelmien muuttumisesta ja taloudellisesta epätasa-arvosta nousevaa nationalismia ja populistisia liikkeitä.

”Pyrkimykset suosia kansallista etua korostuvat, ajoittain myös kansainvälisen yhteistyön tai vähemmistöryhmien oikeuksien kustannuksella. Kansallista suvereniteettia käytetään toisinaan syynä kansainvälisistä sitoumuksista ja säännöistä irrottautumiselle”, selonteko toteaa.

EU on pysynyt yhtenäisenä muun muassa suhteessaan Venäjään ja Britanniaan, mutta selonteon mukaan joissakin asioissa yhtenäisyys on rakoillut.

”Jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä muun muassa EU:n kehittämissuunnasta, muuttoliikekysymyksistä, ihmisoikeuskysymyksistä ja toimista Lähi-idässä. Unionin sisällä on puutteita EU:n perusarvojen, kuten oikeusvaltioperiaatteen, noudattamisessa”, selonteko arvioi.

Haaviston mukaan Suomea on vaivannut muun muassa se, että EU ei ole kyennyt yhtenäisyyteen YK-pöydissä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa arvioidaan Suomen toimintaympäristön kehitystä ja määritellään painopisteet tuleville vuosille. Selonteko tehdään noin neljän vuoden välein aina uuden hallituksen hallituskauden alkupuolella. Ensimmäinen selonteko ilmestyi vuonna 1995.

Selonteko ohjaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, minkä lisäksi sen valmistelu menee korostetusti yli hallitus–oppositio -rajan. Tekstin laatiminen tapahtuu yhteistyössä eduskunnan kanssa, sillä kaikkien puolueiden kansanedustajista koottu seurantaryhmä esittää näkemyksiään jo selonteon laadintavaiheessa. Itse kirjoitustyö tapahtuu ulkoministeriössä.

Edellisen selonteon julkaisuhetkellä kesäkuussa 2016 Britannia valmistautui kansanäänestykseen EU:n jäsenyydestä eikä Donald Trump ollut vielä Yhdysvaltain presidentti. Myös nyt selonteko ilmestyy juuri ennen Yhdysvaltain vaaleja.

Tämänkertaisen selonteon olisi pitänyt ilmestyä jo alkukesästä, mutta se lykkääntyi ensin EU-puheenjohtajuuskauden ja sitten koronapandemian takia.

Ulkoministeri Haaviston mukaan häneltäkin on kysytty, eikö olisi kannattanut odottaa Yhdysvaltain vaalitulosta.

”On tärkeää miettiä omaa turvallisuutta siitä näkökulmasta, että siinä on jatkuvuutta. Monissa muissakin meille tärkeissä maissa on vaaleja, valtionjohdot ja hallituskokoonpanot voivat vaihtua, ja silti ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä pitää jatkaa. Yhdysvaltain osuus on kirjoitettu niin, että se kestää tarkastelun pitkällä aikavälillä.”

Edellisen, vuonna 2016 tehdyn selonteon pääviesti oli, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut, minkä vuoksi Suomen on syytä tiivistää kansainvälistä yhteistyötään.

Tuolloin todettiin, että sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois turvallisuustilanteen kiristyttyä Euroopassa ja Itämerellä. Keskeisimmäksi muutostekijäksi nimettiin Venäjä, joka sitten edellisen selonteon vuonna 2012 oli vallannut Krimin ja aloittanut sotatoimet Itä-Ukrainassa.

Tämän seurauksena vuoden 2016 selonteossa käsiteltiin laajasti erilaisia kumppanuuksia ja Suomen tavoitetta syventää yhteistyötä EU:n, Ruotsin, Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton kanssa. Hallitus halusi lisätä yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa ”ilman rajoitteita” ja ilmaisi osallistuvansa Naton harjoituksiin ja koulutustoimintaan jatkossakin.

Yhteispohjoismaisen harjoituspataljoonan esikuntapäällikkö majuri Mikko Leppälä ja yli 400 suomalaissotilasta osallistui Norjan suureen Cold Response talvisotaharjoitukseen maaliskuussa 2016.­