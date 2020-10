Ammattiliitto Pro syyttää yritystä ”työehtoshoppailusta” ja järjestää tukilakkoja muiden muassa Teliassa ja Elisassa. Työnantajajärjestö puolestaan syyttää Prota ”työmarkkinahäiriköinnistä”.

Keväästä asti kytenyt ay-kiista pienehkön, noin 65 henkeä työllistävän tietotekniikan tukipalveluyhtiön noudattamista työehdoista jatkaa paisumistaan.

Perjantaina ammattiliitto Pro ilmoitti aloittavansa ensi keskiviikkona kolmen päivän tukilakon Elisassa, Teliassa sekä parissa näiden alihankintayrityksessä.

”Taustalla ovat ict-alan alihankintapalveluita tuottavan Suomen Kotidatan työehtokiista ja henkilöstön alipalkkaus. Kotidata maksaa henkilöstölleen lähes puolet pienempää palkkaa kuin vastaavat ict-alan yritykset”, Pro tiedotti syyksi lakolle.

Kotidatan operatiivinen johtaja Minna Lassila sanoo, ettei väite puolet pienemmistä palkoista pidä paikkaansa, vaan on ”räikeää asioiden vääristelyä”.

”Meillä ahkera tekijä pääsee omalla aktiivisuudellaan jopa parempiin ansioihin kuin ict-alan takuupalkka on, kun maksamme kaupan alan työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan päälle palkkiota myynnistä”, Lassila selvittää.

Lassilan mukaan kaikki heidän asiakasneuvojansa tekevät myös myyntityötä.

Lakkoja ja tukilakkoja parempien työehtojen puolesta on ollut jo useita. Niillä ammattiliitto on vastustanut jyväskyläläisen yrityksen ”työehtoshoppailua” ja ”osaamisen halpuuttamista”.

Kotidatassa on parhaillaankin meneillään neljän viikon työnseisaus, jonka on määrä loppua maanantaina 16. marraskuuta. Jo heinäkuussa oli yrityksessä ensimmäiset ulosmarssit, joita on seurannut yksi virallinen ja neljä laitonta lakkoa. Osa Kotidatan työntekijöistä kuuluu Palvelualojen ammattiliitto Pamiin.

STTK-lainen Pro on vaatinut, että Kotidatan it-asiakastuessa työskenteleville tulisi maksaa ict-alan toimihenkilöiden työehtojen tasoista palkkaa.

Sopimuskiistaa ovat järjestöjen lisäksi setvineet myös Työtuomioistuin ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala, jonka kanssa seuraava sovittelu on 4. marraskuuta.

Työtuomioistuin totesi syyskuun alussa, että Kotidatassa voidaan vastakin noudattaa kaupan alan työehtosopimusta, koska yritys on Kaupan liiton jäsen.

Kaupan liitto kiitteli työtuomioistuimen ratkaisua ja moitti Prota ”lain mukaan toimivan pk-yrityksen moukaroinnista”. Liiton mukaan lakkoilu osoittaa myös ”Suomen työrauhajärjestelmän ongelmat karulla tavalla todeksi”.

Ammattiliitto Pron mielestä Työtuomioistuimen ratkaisu perustui Kotidatan ja Kaupan liiton antamiin ”virheellisiin väittämiin yrityksen toiminnasta ja toimihenkilöiden työtehtävistä”.

Perjantain tiedotteessaan Pro vetosi Elisan ja Telian johtoon asian ratkaisemiseksi.

”Jos Kotidatan toiminta hyväksytään, ongelma laajenee. Yritystä käytetään ennakkotapauksena, ja ennen pitkää teleoperaattoreiden työt valuvat matalien palkkojen alihankkijoille”, ict-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä Ammattiliitto Prosta sanoo.

Telian asiakaskanavista vastaavalta johtajalta Tuula Heikkiseltä ei tullut tukea lakolle.

”Pron toiminta on hyvin erikoista, ja erityisen ikävää on Telian henkilöstön hyväksikäyttäminen Pron poliittisten intressien vuoksi. Pro on painostanut liitosta erottamisen uhalla Telian työntekijöitä aikaisemminkin laittomaan lakkoon”, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Heikkisen mukaan Telian työehtosopimustilanne on selkeä: ”Sovellamme ict-alan työehtosopimusta, koska Telia on järjestäytynyt Paltaan (Palvelualojen työnantajat) ja työntekijämme toimivat ict-alan tehtävissä. Työehtosopimus ja työrauhavelvoite ovat voimassa.”

Heikkinen myös torjuu Pron väitökset väärinkäytöksistä Kotidatassa.

”Käymme Kotidatan kanssa säännöllistä keskustelua, ja olemme käsitelleet yhdessä myös Pron esittämiä väitteitä. Kotidata on toimeenpannut aktiivisesti korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa eikä koville syytöksille nähdä tällä hetkellä perustaa”, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Palvelualojen työnantajat Palta syytti Prota perjantain tiedotteessaan ”työmarkkinahäiriköinnistä”, jolla ammattiliitto vain ajaa omia järjestöpoliittisia pyrkimyksiään. ”Kaupan liiton jäsenen Kotidatan päätoimiala on tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa”, Palta sanoo.

”Ratkaisuja on etsitty useiden viikkojen ajan sekä yritystasolla henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa että valtakunnansovittelijan toimistossa. Pro on hylännyt kaikki esitetyt ratkaisuvaihtoehdot. Pro ei näytä kunnioittavan edes työtuomioistuimen ratkaisua eikä myöskään työnantajan järjestäytymisvapautta”, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo tiedotteessa.

”On todella harmillista, että Pro käynnistää laajat tukilakot täysin ulkopuolisiin yrityksiin, kun sovitteluprosessi ja siinä sovittu asioiden selvittely on kesken. Nyt lakkoilun sijasta tarvittaisiin asioiden ratkaisemista neuvotteluteitse”, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala tiedotteessa.

Sovintohalujaan vakuuttaa myös Pro. ”Olemme valmiita tekemään sopimuksen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta työnantajapuolella ei näytä olevan siihen halua”, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.